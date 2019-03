Nach Rückzug von Thorsten Schäfer-Gümbel: Wird Nancy Faeser seine Nachfolgerin? 

Sie ist Vize-Fraktionschefin und Generalsekretärin der hessischen SPD – und gilt nach dem Rückzug von Thorsten Schäfer-Gümbel als seine aussichtsreichste Nachfolgerin: Nancy Faeser.

Nacy Faeser ist 48 Jahre alt, wohnhaft in Schwalbach (Main-Taunus-Kreis), Rechtsanwältin von Beruf. Der ehrgeizigen Juristin eilt schon länger der Ruf voraus, Ambitionen auf höhere Ämter zu haben.

Auf die Frage, ob er einen Favoriten für seine Nachfolge habe, entgegnete Schäfer-Gümbel am Dienstag vor Journalisten, dass er da durchaus eine Person im Sinn habe, ohne das Kind beim Namen zu nennen. Es dürfte aber ziemlich klar sein, dass der hessische SPD-Chef dabei die 48-Jährige im Blick hat, die im Landtag ohnehin so etwas wie seine rechte Hand ist.

Wird Nancy Faeser die Nachfolgerin von Thorsten Schäfer-Gümbel?

Faeser, die innerhalb der SPD dem rechten Flügel zugeordnet wird, gilt zwar als heitere, in der Sache aber als ernsthafte Persönlichkeit. Als erprobte Innenexpertin hatte sie sich zuletzt als Obfrau im hessischen Untersuchungsausschuss zu den Morden des rechtsextremen NSU einen Namen gemacht, ebenso in der Affäre um die strittige Spionagesoftware Palantir.

Faeser ist zwar in Bad Soden geboren, aber in Schwalbach aufgewachsen. Nach dem Abitur am örtlichen Gymnasium verschlug es sie nicht in weite Ferne. Ihr Jurastudium absolvierte sie an der Goethe-Universität in Frankfurt. Seitdem ist die verheiratete Mutter eines Sohnes als Rechtsanwältin tätig – aktuell in einer Frankfurter Wirtschaftskanzlei, was ihr laut Angaben des hessischen Landtags zuletzt Nebeneinkünfte von bis zu 3500 Euro monatlich bescherte.

Nancy Faeser: Seit 2013 im hessischen Landtag

Abgeordnete des hessischen Landtags ist Faeser seit April 2013. Die damalige Spitzenkandidatin Andrea Ypsilanti hatte sie im Oktober 2007 als Justizministerin in ihr Schattenkabinett berufen. Seither wird die stets adrett gekleidete Frau mit dem blonden Bob und sympathischen Lächeln für alle möglichen Ämter gehandelt – zuletzt auch als denkbarer Ersatz für Bundesjustizministerin Katarina Barley, die bei der Europa-Wahl im Mai ins EU-Parlament in Brüssel einziehen will.

Nancy Faeser ist tief in der deutschen Sozialdemokratie verwurzelt. Ihre Familie stammt aus Duisburg, verlagerte den Wohnort aber nach Hessen, als ihr Vater, später Direktor des Planungsverbands Rhein-Main, Bürgermeister von Schwalbach wurde. Faeser selbst ist seit 1988 Mitglied der SPD. Erste politische Schritte folgten auf kommunaler Ebene: Seit 1993 ist Faeser durchgehend Abgeordnete im Kreistag des Main-Taunus-Kreises, seit 1996 Vorsitzende der SPD Schwalbach am Taunus. Von 1999 bis 2009 war sie stellvertretende Vorsitzende, von 2009 bis 2015 Vorsitzende der SPD Main-Taunus. Zudem engagiert sie sich als Mitglied in den Aufsichtsräten der Gesellschaft für Wohnungsbau Schwalbach und der Kliniken des Main-Taunus-Kreises.

Wäre die SPD bei der Landtagswahl in Hessen 2018 in Regierungsverantwortung unter einem Ministerpräsidenten Schäfer-Gümbel gekommen, wäre Faeser jetzt Hessens Innenministerin. Bei der Vorstellung seines Schattenkabinetts pries er Faesers „politischen Sachverstand und menschliche Zugewandtheit“.

So überraschte es auch nicht, dass Faeser dabei das erste Mitglied im Schattenkabinett war, das Schäfer-Gümbel im Wahlkampf der Öffentlichkeit präsentierte und als Nummer zwei in der Landespartei bezeichnete.

Nancy Faeser: Das ist ihr Leben

