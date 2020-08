Scholz neuer SPD-Kanzlerkandidat: Söder reagiert fassungslos - „Kein Mensch in Deutschland hat Verständnis dafür“

Wohin steuert die SPD? Eine rot-rot-grüne Koalition - auch als Juniorpartner - ist nun offiziell denkbar. Nun ist der Kanzlerkandidat gefunden.

Vizekanzler Olaf Scholz wird Kanzlerkandidat der SPD .

wird Kanzlerkandidat der . Der linke Flügel der SPD ist unzufrieden mit der Nominierung. (Update vom 10. August, 16.44 Uhr)

der ist unzufrieden mit der Nominierung. (Update vom 10. August, 16.44 Uhr) Die CDU-Spitze reagiert gelassen auf die Nominierung von Olaf Scholz als SPD-Kanzlerkandidat. (Update vom 10. August, 16.44 Uhr)

Update vom 11. August, 6.25 Uhr: CSU-Generalsekratär Markus Blume hat den Zeitpunkt der Nominierung von Olaf Scholz als SPD-Kanzlerkandidaten scharf kritisiert. Im Interview mit der Passauer Neuen Presse äußerte er die Befürchtung, dass dadurch die Arbeit der großen Koalition erschwert werde. „Jetzt ist nicht die Zeit für Wahlkampf und Kandidatenkür. Unser Land steht vor großen Herausforderungen und riesigen Aufgaben in der Corona-Pandemie“, sagte der CSU-Generalsekretär.

Die „Ausrufung des Bundestagswahlkampfs in dieser schwierigen Phase“ könne zu einer „Belastung“ für das Regierungsbündnis werden, warnte Blume. Zum jetzigen Zeitpunkt als Überraschungscoup einen Kanzlerkandidaten aus dem Hut zu zaubern, sei „geradezu abenteuerlich“. Offenbar habe es aber diese Überraschung gebraucht, um die Scholz-Gegner in der eigenen Partei zu überrumpeln.

Deutlich wurde bereits am Montag auf der Pressekonferenz CSU-Chef Markus Söder. Er warf der SPD vor, durch die frühe Benennung ihres Kanzlerkandidaten die Corona-Krisenpolitik der Koalition schwer zu belasten. Dass die SPD jetzt schon den Wahlkampf beginne, sei „verheerend für die weitere Zusammenarbeit zum Thema Coronabekämpfung“, sagte Söder am Montag in München. „Kein Mensch in Deutschland hat Verständnis dafür, dass wir jetzt über Wahlkampf reden.“

Die Ausrufung von Olaf Scholz zum SPD-Kanzlerkandidaten führe dazu, „dass wir jetzt bei jeder Entscheidung im Bundeskabinett Sorge haben, dass das allein unter Wahlkampfgesichtspunkten steht“, kritisierte Söder. „Ich hätte vorgeschlagen, wir fangen sehr spät an mit Wahlkampf im nächsten Jahr.“

Söder kritisierte zudem, dass sich die SPD-Spitze am Wochenende offen für ein Linksbündnis nach der Wahl im kommenden Jahr gezeigt hatte. Auch dies sei schon ein Schritt in den Wahlkampf, kritisierte er. „Wir müssen Corona-Herausforderungen annehmen, aber nicht Wahlkampf“, mahnte Söder. „Und die klare Botschaft für ein Linksbündnis - ich weiß nicht, ob das wirklich das Sinnvollste ist.“

Scholz sieht das anders. „Es geht ja nicht morgen früh der Wahlkampf los. Sondern es ist einfach ganz normale Regierungsarbeit angesagt“, sagte er am Montagabend in der ARD. Die Bürger könnten jetzt erkennen, woran sie mit der SPD seien.

Scholz wird SPD-Kanzlerkandidat: CDU-Spitze reagiert gelassen auf Nominierung

Update vom 10. August, 16.44 Uhr: Die CDU-Spitze reagiert gelassen auf die Nominierung von Olaf Scholz als SPD-Kanzlerkandidat. Dem Vernehmen nach schrieb CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak am Montag an Funktionsträger der Partei, die Nominierung von Scholz zum SPD-Kanzlerkandidaten „nehmen wir mal gelassen zur Kenntnis“.

Nachdem die SPD am Sonntag noch über Rot-Rot-Grün und einen grünen Kanzler philosophiert habe, nominiere sie nun Olaf Scholz, schrieb Ziemiak demnach weiter. Diesen habe die SPD vor Kurzem noch nicht einmal als eigenen Vorsitzenden überzeugend gefunden. Und zudem sei Scholz ein erklärter Gegner von Rot-Rot-Grün. Die SPD bleibe ihrem „intensiven und schwankenden Selbstfindungskurs treu“.

Ziemiak mahnte demnach auch, mehr als ein Jahr vor der Bundestagswahl sollte sich die CDU auf die Regierungsarbeit konzentrieren, vor allem auf die Bewältigung der Corona-Krise. Dabei sei eine „vernünftige Zusammenarbeit mit dem Koalitionspartner wichtig. Für Wahlkampf ist jetzt nicht die Zeit.“

SPD-Paukenschlag: Linker Flügel der Partei unzufrieden mit der Nominierung von Olaf Scholz

Der linke Flügel der SPD ist unzufrieden mit der Nominierung von Olaf Scholz als Kanzlerkandidat. „Ich kann die Entscheidung des Parteivorstands für Olaf Scholz als Kanzlerkandidat nicht nachvollziehen“, sagte die Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis der „Augsburger Allgemeinen“. Sie ergänzte: „Das Rezept der vergangenen Jahre, im Milieu der konservativen und liberalen Wähler zu fischen, wird auch dieses Mal nicht aufgehen.“

Einstimmiges PV-Votum macht einen von links ratlos. Warum versuchen wir "mit der immer gleichen Methode ein anderes Ergebnis zu erwarten?" (Einstein) — Hilde Mattheis (@HildeMattheis) August 10, 2020

Vor allem die inhaltlichen Widersprüche zwischen dem eher linken Führungsduo Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans sowie dem in der Mitte stehenden Scholz könnten laut Mattheis zum Problem werden. Sie sehe keine großen Schnittmengen zwischen Scholz und den beiden Parteivorsitzenden, die sich für ein linkes Bündnis aussprächen, sagt die Vorsitzende des Forums „Demokratische Linke 21“. „Überzeugend wäre gewesen, jetzt auch beim Personal Mut zu zeigen“, sagte die Bundestagsabgeordnete.



Mattheis fühlt sich nach eigenen Worten an vergangene Wahlkämpfe erinnert, die für die SPD nicht gut ausgingen. „Es ist wie Peer Steinbrück gesagt hat: Dass der Kandidat zum Programm passen muss und umgekehrt“, sagte die Bundestagsabgeordnete. „Im Ergebnis hat Steinbrück als konservativer Kandidat 2013 ein schlechtes Wahlergebnis erzielt.“ Gespannt sei sie, wie jetzt die Programmdebatte verlaufe.

Scholz als SPD-Kanzlerkandidat: Schwesig freut sich über Nominierung

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig hingegen freut sich über die Nominierung von Olaf Scholz als Kanzlerkandidat ihrer Partei. Sie unterstütze ihn, da er ihrer Meinung nach umfassend aufgestellt ist. „Er hat mehrfach bewiesen, dass er Krise kann. Er hat mehrfach bewiesen, dass er Wirtschaft kann und er hat auch mehrfach bewiesen, gerade jetzt

zuletzt im Konjunkturpaket, dass ihm auch die sozialen Themen wichtig sind“, sagte Schwesig am Montag der Deutschen Presse-Agentur.

Herzlichen Glückwunsch lieber @OlafScholz und vielen Dank @EskenSaskia @NowaboFM für euren klugen & souveränen Vorschlag! Ich freue mich auf den Wahlkampf! https://t.co/NtzAjMMsf1 — Manuela Schwesig (@ManuelaSchwesig) August 10, 2020

SPD-Paukenschlag: Scholz erklärt sein Kanzler-Programm

Update von 14.45 Uhr: Die Pressekonferenz zur SPD-Kanzlerkandidatur ist damit beendet. Allzu große Überraschungen sind ausgeblieben - als Randnotiz durchaus bemerkenswert scheint tatsächlich das "Geheimnis", das Scholz den Journalisten präsentierte: Die Nominierung war offenbar schon über Wochen geplant, aus den inneren Zirkeln der SPD drang dennoch nichts an die Öffentlichkeit. Derart geschlossen hatte sich die Partei in den vergangenen Jahren nicht immer präsentiert.

Auch erste Eckpunkte seiner Kandidatur hat Scholz erklärt: Am prägnantesten scheint das Schlagwort „Respekt", mit dem Scholz auch auf die Anliegen der "Helden" der Corona-Krise verweisen will. Der Fokus auf Zukunftstechnologien und Europa dürfte auch im bevorstehenden Bundestagswahlkampf eher kein Alleinstellungsmerkmal darstellen. Eine Art rote Linie zog auch Parteichefin Saskia Esken: Die Hartz-IV-Ära, an der Errichtung Scholz als SPD-Generalsekretär indirekt beteiligt war, müsse überwunden werden.

Jetzt ist es raus: Auf Vorschlag unserer Vorsitzenden @EskenSaskia und @NowaboFM haben mich Präsidium und Vorstand der @spdde gerade einstimmig als Kanzlerkandidaten nominiert. Ich freue mich auf einen tollen, fairen und erfolgreichen Wahlkampf in einem starken Team. #KK_SPD pic.twitter.com/3OFQepqQxj — Olaf Scholz (@OlafScholz) August 10, 2020

Kanzler-Frage in der SPD geklärt: Scholz versucht sich in "Spontan"-PK an emotionalerem Moment

Update von 14.39 Uhr: „Wir wollen zum Beispiel dafür sorgen, dass unser Land seriös regiert wird“, erklärt Scholz auf eine Nachfrage zu einer möglichen Koalition mit der Linken. Er zitiert Alt-Parteichef Sigmar Gabriel: „Es hängt an den anderen“. Die Wirtschaft müsse florieren, die Außenpolitik seriös sein. Ein Bündnis schließt er damit explizit nicht aus - die SPD wolle ein starkes Mandat. Dann gelte es zu sehen, wer mitziehen will. Auf die Frage, ob er vorab auf Saskia Eskens diesbezügliche Ankündigung informiert worden war, geht er nicht genauer ein.

Zum Abschluss versucht sich Scholz an einem etwas persönlicheren Moment: „Für einen Politiker ist das schon ein ganz besonderer demokratischer Moment - und nun machen wir gemeinsam was draus.“

Update von 14.35 Uhr: „Wir wollen die nächste Regierung führen - und es ist klar, dass das gewisse Varianten ausschließt", scherzt Scholz auf die Nachfrage, ob er womöglich nach der Bundestagswahl als Vize-Kanzler einer GroKo wiederzufinden sein könne. "Wer so lange regiert hat, muss auch mal die Gelegenheit zur Regeneration in der Opposition bekommen", sagt er mit Blick auf die Union.

Update von 14.27 Uhr: Man trete an, „um eine Regierung anzuführen“, sagt Scholz betont selbstbewusst. „Es soll jetzt eine sozialdemokratische Regierung geben - und dann sehen wir, wie wir es hinkriegen.“ Er sieht in der frühen Nominierung einen Vorteil: Während andere Parteien sich noch um Personalfragen streiten könne sich die SPD „auf das konzentrieren, was wichtig ist"

„Wir werden ordentlich etwas aufzuholen haben, aber niemand ist uneinholbar“, blickt Scholz auf den Wahlkampf voraus.

Scholz benennt Eckpunkte seiner SPD-Kanzlerkandidatur: „Respekt, Zukunft, Europa“

Update von 14.24 Uhr: Das erfolgreiche Industrieland Deutschland müsse umgebaut werden, sagt Scholz - nötig sei ein technologischer Aufbruch, unter anderem mit erneuerbaren Energien und eine Vorreiterrolle bei digitalen Technologien. Zugleich sei „Europa die Zukunft für unser Land“. Deutschland müsse „helfen, die Zukunft zustande zu bringen“. Beim EU-Gipfel sei ein solidarisches Programm formuliert worden, das sei „ein sozialdemokratisches Verdienst“.

Dass sich zum ersten Mal seit 1945 kein Inhaber des Kanzleramtes bewirbt, sei eine „große Chance“, betont Scholz. Die Schlagworte, „Respekt“, „Zukunftsplan 2020“ und „Europa“ benennt er als Kernthemen seiner Agenda.

Update von 14.20 Uhr: Im nächsten Jahrzehnt gehe es darum, wie „man die Zukunft dieses Landes, die Zukunft Europas hinbekommt“, sagt Scholz. Dafür brauch es einen Plan. „Dabei geht es um Respekt“, betont der Finanzminister ein mutmaßliches Schlagwort seiner Kandidatur. Wenn die Corona-Krise vorbei sei, dürfe „nicht alles vergessen sein“ - die „Helden der Corona-Krise“ benötigten Anerkennung in Form von Bezahlung und klaren Rechten. „Es ist meine feste Überzeugung, dass derjenige, der mehr verdient, nicht mehr Respekt verdient.“ Es handle sich um eine Frage „der kulturellen Auseinandersetzung“: „Wir sind nicht bei denjenigen, die sich für etwas Besseres halten.“

Scholz wird SPD-Kanzlerkandidat - und feiert „Überraschung“: „Ich werde Ihnen gerne das Geheimnis verraten ...“

Update von 14.18 Uhr: „Ich werde Ihnen gerne das Geheimnis verraten, dass wir uns in den vergangenen Wochen manchmal angerufen haben und gewundert haben: ‚Hat das immer noch keiner mitgekriegt‘", erläutert nun Scholz die "überraschende Nominierung". Ein vorzeitiger Bruch der GroKo stehe nicht zur Debatte betont er - man wolle sich der "Verantwortung" weiter stellen.

Update von 14.16 Uhr: Scholz‘ sei „mit der Solidität, die er ausstrahlt“, „mit seiner Erfahrung“, der passende Kandidat erklärt Walter-Borjans. Es werde weder ein Programm eines Kanzlerkandidaten geben, noch ein Programm, das einem Kandidaten „aufoktroyiert“ werde. - Gesucht wird offenbar eine Synthese zwischen der linken Parteispitze und dem vergleichsweise konservativen Scholz.

Scholz-PK im Live-Ticker - Esken nennt rote Linie für Kanzlerkandidatur

Update von 14.10 Uhr: Man wolle "Hartz IV überwinden", betont Esken - und benennt damit vermutlich eine zwingende Vorgabe der linken Parteispitze für Scholz' Kanzlerkandidatur. Scholz war zur Zeit der rot-grünen Regierung Gerhard Schröders als SPD-Generalsekretär in die Agenda-Politik involviert.

Update von 14.06 Uhr: Walter-Borjans und Saskia Esken spielen sich vorerst die Bälle zu und loben Scholz und die bisherige Bilanz ihres Wirkens an der SPD-Spitze - Scholz selbst ist noch nicht zu Wort gekommen. Der designierte Kanzlerkandidat folgt den Ausführungen mit nahezu unbewegter Mine.

„Gerade diejenigen, die wir überraschen, möchten wir um Vertrauen bitten auf diesem gemeinsamen Weg“, sagt Esken. Schon im ersten Statement der Parteichefin auf Twitter war der äußerst offenherzige Umgang mit etwaigen Vorbehalten gegen Scholz ins Auge gestochen.

Scholz SPD-Kanzlerkandidat: „Spontane Pressekonferenz“ in Berlin beginnt

Update von 14.02 Uhr: Die SPD-Spitze und Olaf Scholz erklären sich jetzt zur Nominierung von Olaf Scholz als Kanzlerkandidat - Norbert Walter-Borjans spricht bemerkenswerter Weise von einer „spontanen“ Pressekonferenz.

Der Parteivorstand habe die Nominierung "einstimmig angenommen", erklärt der SPD-Chef. Er hebt die Rolle Scholz' bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie und ihrer Folgen hervor. "Die Bundesrepublik ist bisher sehr gut durch diese Krise gekommen. Das wird auch im Ausland so gesehen." Das habe viel mit Scholz zu tun - und Krisen meistern zu können sei "ein Qualitätskriterium für einen Kanzler".

Scholz wird SPD-Kanzlerkandidat: FDP spottet - „Wird SPD eher schade“, „Chance bei Null“

Update von 13.10 Uhr: Am Vormittag hat die SPD-Spitze Finanzminister Olaf Scholz als Kanzlerkandidat nominiert - aus den anderen Parteien dringend bereits jetzt verständnislose bis spöttische Reaktionen. Die Nominierung werde der SPD auf „auf Dauer eher schaden“ befand etwa FDP-Vize Wolfgang Kubicki. Er sagte der dpa: „Denn die Führung der SPD muss erklären, warum Scholz von den Menschen im Land gewählt werden soll, wenn er es selbst nicht einmal schafft, von den eigenen Genossen zum Vorsitzenden gewählt zu werden.“ Die Wahrscheinlichkeit einen SPD-Kanzler zu bekommen liege aber ohnehin „bei Null“.

Auch die Linke, die SPD-Chefin Esken am Sonntag als Koalitionspartner ins Spiel gebracht hatte, reagierte eher reserviert. „Wen die SPD als Kanzlerkandidaten benennt, ist ihre Sache. Aber auch Olaf Scholz sollte klar sein, dass es bei einer Zusammenarbeit auf die Inhalte ankommt“, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer Jan Korte. Er forderte vom als eher wirtschaftsfreundlich geltenden Scholz „insbesondere eine Politik der Umverteilung und eine Abkehr von der entwürdigenden Politik der Agenda 2010.“ Er nahm auch die Grünen, als möglichen weiteren Partner, in die Pflicht: Das „Herumeiern" müsse ein Ende haben.

Esken und Norbert Walter-Borjans haben sich unterdessen an die SPD-Mitglieder gewandt. „Deutschland braucht einen Kanzler, der entschlossen ist und erfahren. Mutig auch in Krisen, sie kraftvoll überwinden kann. Mit Respekt vor jeder und jedem Einzelnen. Und mit einem klaren Bild von einer guten und gerechten Zukunft für alle“, heißt es in einem Brief, aus dem die dpa zitiert. Scholz verkörpere all das.

SPD-Paukenschlag: „Unerwartete Wendung“ - Esken verkündet Kanzlerkandidat Scholz - doch der Tonfall überrascht

Erstmeldung: Berlin - Erst am Sonntag hatte SPD-Chefin Saskia Esken im ARD-“Sommerinterview“ erklärt, ihre Partei stehe auch als Junior-Partner der Grünen für eine Koalition bereit - nun haben sie und ihr Co Norbert Walter-Borjans offenbar eine Entscheidung in Sachen K-Frage getroffen: Nach Informationen der Bild hat das Führungs-Duo dem SPD-Parteivorstand Vize-Kanzler Olaf Scholz als Kandidat vorgeschlagen.

Bereits wenig später gab Esken auf Twitter die offizielle Bestätigung: „Jetzt ist es raus: Olaf Scholz ist unser #Kanzlerkandidat“, schrieb sie in dem Kurznachrichtendienst. „Olaf hat den Kanzler-Wumms“, erklärte sie weiter - eine Anspielung auf eine Erklärung Scholz' zum Corona-Konjunkturpaket.

Jetzt ist es raus: @OlafScholz ist unser #Kanzlerkandidat. Gemeinsam mit Olaf, mit @spdde und @spdbt sind wir ein starkes Team. Wir freuen uns auf einen großartigen und erfolgreichen Wahlkampf.

Olaf hat den Kanzler-#Wumms 😉 — Saskia Esken (@EskenSaskia) August 10, 2020

SPD: Kanzlerkandidat fix - Esken und Walter-Borjans schlagen Scholz vor

In weiteren Folge-Postings nahm Esken allerdings eine beinahe entschuldigende Haltung ein: „Wir wissen, dass diese Entscheidung für einige eine unerwartete Wendung darstellt. Wir bitten um Vertrauen in unseren Weg“, schrieb die SPD-Vorsitzende. Der „enge Schulterschluss und die daraus erwachsene vertrauensvolle Zusammenarbeit von Parteispitze, Fraktionsführung und den sozialdemokratischen MinisterInnen“ habe „viele überrascht“.

Scholz hatte zuletzt gute Umfragewerte erhalten - in Zusammenhang mit dem Wirecard-Skandal geriet der Finanzminister allerdings auch in die Kritik. In der SPD selbst ist er ohnehin umstritten - vor allem beim linken Flügel, dem auch Esken und Walter-Borjans zugerechnet werden.

Olaf Scholz wird SPD-Kanzlerkandidat - nun auch die Union unter Druck?

Zuletzt hatten sich vor allem Mitglieder der Bundestagsfraktion und andere SPD-Minister für Scholz als Kanzlerkandidaten ausgesprochen. Fraktionschef Rolf Mützenich erklärte nach dem Vorstandsbeschluss: „Olaf Scholz hat mit seinen großen politischen Erfahrungen in Regierung und Parlament sowie als Länderregierungschef bewiesen, dass er unser Land auch in schwierigen Zeiten führen kann.“

Führende SPD-Politiker gratulierten Scholz zur Nominierung. „Für eine Kandidatur mit Wumms und einen sozialdemokratischen Kanzler in Deutschland: Wir stehen hinter Dir, Olaf Scholz!“, schrieb Außenminister Heiko Maas am Montag bei Twitter. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil sprach von einem engen Team aus Partei, Fraktion, Regierung und Kandidat. „Wir sind bereit und ich hab richtig Bock auf Wahlkampf“, betonte er.

Möglich scheint auch, dass die frühe Festlegung der SPD neuen Schwung in die Kanzler-Debatte der Union bringt. Als Favorit galt zuletzt Markus Söder (CSU) - sein mutmaßlicher Haupt-Konkurrent Armin Laschet (CDU)* hatte hingegen mit Schwierigkeiten zu kämpfen. Zuletzt wurde sogar der Wahlkampf-Auftakt der Ruhr-CDU zum PR-Bumerang. (fn) *Merkur.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.

Rubriklistenbild: © picture alliance/Kay Nietfeld/dpa