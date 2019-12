Mit Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans hat die SPD jetzt eine Parteispitze aus dem linken Flügel gewählt. Ihr Ziel ist nun, die Große Koalition zu Fall zu bringen.

Die SPD hat zwei neue Vorsitzende gewählt: Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans.

Von Freitag bis Sonntag, 6. bis 8. Dezember, hält die SPD ihren Bundesparteitag in Berlin ab.

Die Parteilinke plant, die Große Koalition per Initiativantrag zu kippen.

Update vom 6. Dezember 2019, 07.07 Uhr: Manuela Schwesig, Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin, fordert eine schnelle Entscheidung der SPD über die große Koalition. „Klarheit über den zukünftigen Kurs ist am wichtigsten. Die ständige Debatte ‚GroKo ja oder nein?‘ muss ein Ende haben“, sagte Schwesig dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) kurz vor dem Parteitag der Sozialdemokraten. Die Bürger würden der SPD nur vertrauen, wenn sie den Kurs der Partei erkennen könnten.

„Es darf keine weitere Hängepartie geben“, betonte Schwesig. Die SPD habe in der großen Koalition viel für die Menschen erreicht, gleichzeitig hätten beide Regierungspartner auf Bundesebene an Vertrauen verloren. „Wir müssen uns einer schwierigen Entscheidung stellen“, sagte die 45-Jährige. „Wenn wir überzeugt sind, dass wir in der großen Koalition weiter gemeinsam etwas erreichen können, dann müssen wir auch bitte geschlossen dahinterstehen“, appellierte Schwesig. Sonst müsse die Entscheidung getroffen werden, „aus dieser Koalition rauszugehen“. Diese Entscheidung dürfe die SPD „nicht herauszögern“.

SPD-Parteitag: Wird doch die GroKo-Frage gestellt? Linker Flügel plant Coup

Update vom 5. Dezember 2019, 20.50 Uhr: Obwohl die SPD um demonstrative Harmonie bemüht ist, verspricht der Parteitag jede Menge Spannung - auch abseits der Frage, wer sich den Partei-Vize-Posten erkämpft. Nicht alle SPD-Mitglieder sind offenbar zufrieden mit der Kompromissbereitschaft des neuen Führungsduos aus Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans. Der linke Flügel der SPD äußerte Kritik, berichtet Merkur.de*.

Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis sprach von einem Initiativantrag über den Verbleib in der Regierung. „Wir müssen bei der Grundaussage bleiben, der die beiden neuen Vorsitzenden ihren Erfolg beim Basisvotum zu verdanken haben, nämlich: raus aus der Großen Koalition“, so Mattheis gegenüber dem Münchner Merkur. Die Argumente, die für einen Austritt aus der Großen Koalition sprächen, hätten sich nicht geändert. „Dass das bei dem Sieger-Duo jetzt plötzlich anders klingt, kann ich nicht nachvollziehen“, sagte die Bundestagsabgeordnete.

SPD vor großem Duell am Parteitag: Kühnert kämpft gegen Heil um Vize-Posten

Update vom 5. Dezember 2019, 15.48 Uhr: Bei der SPD deutet sich eine Kampfkandidatur zwischen Juso-Chef Kevin Kühnert und Arbeitsminister Hubertus Heil über den Posten des stellvertretenden Parteichefs an. Für den dritten Stellvertreterposten werde der Parteivorstand keine Empfehlung abgeben, sagte der designierte Parteichef Norbert Walter-Borjans am Donnerstag.

Bisher haben Kühnert und Heil ihre Bewerbung angekündigt. Die weiteren zwei Vizeposten sollen an die saarländische SPD-Chefin Anke Rehlinger und die Brandenburger Politikerin Klara Geywitz gehen, die den Mitgliederentscheid um den Vorsitz zusammen mit Vizekanzler Olaf Scholz verloren hatte. Der Parteitag kann allerdings auch noch entscheiden, vier statt drei Stellvertreter zu wählen.

SPD-Parteitag: Forderungen von Esken und Walter-Borjans kann die CDU nicht erfüllen

Erstmeldung: Kurz nachdem die SPD nach zähem Ringen mit Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans eine neue (Doppel-)Spitze gewählt hat, sieht sich die Partei schon vor das nächste Kräftemessen gestellt. Die Partei-Linke drängt angesichts des bevorstehenden Parteitages auf Bundesebene in Berlin auf den Ausstieg aus der Regierungskoalition mit der CDU.

Bereits vorab hatten die beiden designierten SPD-Vorsitzenden Esken und Walter-Borjans Forderungen aufgestellt, die die Koalitionspartner CDU/CSU nicht werden erfüllen können. Damit wäre die Große Koalition nicht zu halten. Ein entsprechender Leitantrag sieht vor, die SPD auf einen deutlich linksorientierteren Kurs zu setzen.

SPD-Parteitag: Forderungen der SPD-Linken - Grundrente, Mindestlohn, Klimapaket

Vor allem wirtschaftliche Forderungen sind es, auf die die neue SPD-Spitze zielt. So etwa die Abkehr von der „Schwarzen Null“ und damit im Zusammenhang ein Investitionspaket von einer halben Billion Euro. Auch der Mindestlohn soll ab sofort auf mindestens zwölf Euro steigen, das Klimapaket zudem nachverhandelt werden.

Wie jetzt bekannt wurde, will die SPD-Linke auf dem Bundesparteitag in Berlin eine Abstimmung über den GroKo-Ausstieg durchsetzen. Die Parteilinke Hilde Mattheis kündigte an, es werde dazu einen Initiativantrag geben. Auf Grundlage der Bilanz, die die GroKo vorgelegt habe, müsse man über die Große Koalition mit der CDU/CSU entscheiden, sagte sie. Es dürfe nicht zwei weitere Jahre „weiteres Rumgewurschtel“ geben.

Parteitag: SPD-Mitglieder erwarten eine Entscheidung zur GroKo

Die Delegierten und Parteimitglieder erwarten eine Entscheidung der GroKo-Frage auf dem SPD-Parteitag. Bei der Kandidatenkür in den vergangenen Monaten hätten viele Kandidaten die Frage gestellt, ob die Große Koalition fortgesetzt werden solle oder nicht, betonte Mattheis. Das habe am Ende die Entscheidung für die beiden neuen Parteivorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans bewirkt.

SPD-Parteitag: Leitantrag der Spitze sieht konkreten Ausstieg nicht vor

Zwar treten die beiden designierten Parteichefs Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans als Kritiker des Bündnisses mit CDU und CSU auf.

Doch ihr Leitantrag sieht aber nun offenbar doch kein konkretes Votum über den Fortbestand der GroKo mehr vor.

Ein ehrgeiziges Ziel hat sich die neue SPD-Führung zusätzlich gesteckt.

Lesen Sie hier, was SPD-Veteranen zum geplanten GroKo-Ausstieg sagen - und welche Rolle Juso-Chef Kevin Kühnert in Zukunft spielen könnte. Auch die Ära Merkel steht möglicherweise vor ihrem Ende.

