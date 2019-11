Rechte „Überlebensgruppe“ bereitet sich auf Bürgerkrieg gegen Migranten und Muslime vor

Sie nennen sich „Prepper“ und bereiten sich auf vermeintliche Katastrophen vor: Der Spiegel berichtet nun von Online-Nutzern, die sich für einen Bürgerkrieg rüsten. Ziel: Migranten und Muslime.

Sogenannte Prepper rüsten sich laut „Spiegel“ für einen Bürgerkrieg

Gegner sollen Muslime und Migranten sein

Eine Prepper-Forum soll mehr als als 3500 Online-Nutzer haben

Hamburg - Gewaltbereite deutsche Prepper haben sich nach "Spiegel"-Informationen in einem bislang unbekannten Onlineforum zusammengefunden, um sich für die Apokalypse und füreinen "Bürgerkrieg" mit Migranten und Muslimen zu wappnen. Die entsprechende Gruppe mit mehr als 3500 registrierten Nutzern vernetze sich über das soziale Netzwerk VK aus Russland und bezeichne sich selbst als "Überlebensgruppe", berichtete das Magazin am Freitag vorab.

Nutzer ergehen sich online in Tötungsphantasien

In dem Forum finden sich dem Bericht zufolge neben Listen zur Notfallvorsorge zahlreiche Tipps zur Beschaffung von Waffen auf legalem und illegalem Weg. Einige Nutzer ergehen sich demnach in Tötungsfantasien, in denen Schwarze und Araber ermordet werden. Laut vertraulichen Analysen der Sicherheitsbehörden gab es in den vergangenen Jahren wiederholt Waffenfunde bei Preppern in Deutschland.

Kritik an den Behörden gibt es von Seiten der Grünen: Laut dem Innenpolitiker Konstantin von Notz hätten Sicherheitsbehörden viel zu lange Gruppierungen wie die Prepper „pauschal als harmlose Spinner abgetan“. „Hier muss sich ihre Analysefähigkeit dringend verbessern“, zitiert die „Welt“ von Notz.

