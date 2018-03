„Staatsaffäre“ in Österreich - Wirbel um Razzia beim Geheimdienst

Opposition warnt vor Einschüchterungsversuchen

+ © dpa / Hans Punz Österreichs Innenminister Herbert Kickl musste sich am Montag im Parlament rechtfertigen © dpa / Hans Punz

Eine Razzia beim Geheimdienst BVT sorgt in Österreich für Aufruhr: Will die rechtspopulistische FPÖ Ermittler einschüchtern? Aufklärung ist so bald nicht zu erwarten.