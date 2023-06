Stichwahl in Südthüringen: AfD-Kandidat liegt vorn

Teilen

Der AfD-Politiker Robert Sesselmann erreichte bei der Landratswahl in Südthüringen 46,7 Prozent der Stimmen. © Daniel Karmann/dpa/Archiv

Im südthüringischen Kreis Sonneberg soll ein neuer Landrat gewählt werden. Eine Mehrheit erreichte keiner der Kandidaten. Nun gehen ein AfD- und ein CDU-Kandidat in die Stichwahl.

Sonneberg - Nach der Landratswahl im südthüringischen Kreis Sonneberg gehen die Kandidaten von CDU und AfD in eine Stichwahl.

Der AfD-Politiker Robert Sesselmann erhielt nach Auszählung aller Stimmbezirke am Sonntag 46,7 Prozent der Stimmen und lag damit vor dem CDU-Kandidaten Jürgen Köpper, wie aus Daten des Landeswahlleiters hervorging. Köpper erreichte nach vorläufigem Ergebnis 35,7 Prozent. Die Stichwahl ist in zwei Wochen für den 25. Juni geplant. Die Wahlbeteiligung lag am Sonntag bei 49,1 Prozent.

Ramelow enttäuscht über niedrige Wahlbeteiligung

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) zeigte sich enttäuscht über die Wahlbeteiligung. „Es ist ein ernstes Problem, dass die Polarisierung in der Gesellschaft dazu führt, dass ein Teil der Wählerinnen und Wähler denkt, es ist nicht mehr für sie relevant“, sagte Ramelow der Deutschen Presse-Agentur nach Bekanntgabe des vorläufigen Ergebnisses.

Mit Blick auf die Stichwahl sagte Ramelow, er fände es gut, wenn sich nun Demokraten versammelten und sich auch lokale, exportorientierte Firmen zu Wort meldeten. Sesselmann habe im Wahlkampf Themen bedient, die gar nicht auf Landkreisebene entschieden würden.

Die Landratswahl im Kreis Sonneberg wurde außerplanmäßig nötig, weil der 2018 gewählte Landrat Hans-Peter Schmitz (parteilos) aufgrund einer langwierigen Erkrankung in den Ruhestand versetzt wurde.

Sesselmann ist AfD-Abgeordneter im Thüringer Landtag. Es ist bereits sein zweiter Anlauf auf den Chefposten im Sonneberger Landratsamt. Im Jahr 2018 landete er auf dem dritten Platz - und schaffte es damals knapp nicht in die Stichwahl. Die Thüringer AfD mit ihrem Landespartei- und Fraktionschef Björn Höcke wird vom Landesverfassungsschutz als gesichert rechtsextremistische Bestrebung eingestuft und beobachtet.

Der CDU-Politiker Jürgen Köpper ist seit März Interimslandrat, führt die Geschäfte im Landkreis aber schon länger. Zwei weitere Kandidatinnen, die von Linken und Grünen unterstützte Nancy Schwalbach (Grüne) und Anja Schönheit (SPD) schafften es nicht in die Stichwahl. dpa