Stichwahl in der Türkei: Erdogan oder Kilicdaroglu - wer wird der nächste Präsident?

Von: Daniel Dillmann

Erstmals in der Geschichte der Türkei entscheidet das Ergebnis einer Stichwahl darüber, wer der nächste Präsident wird: Amtsinhaber Erdogan oder Herausforderer Kılıçdaroğlu. Der News-Ticker.

Ankara - Es ist in historisch bedeutsames Jahr für die Türkei. Am 29. Oktober 2023 feiert die Republik ihr 100-jähriges Bestehen, und am 28. Mai desselben Jahres erlebt das Land erstmals eine Stichwahl um das Amt des Präsidenten. Rund 60 Millionen Wahlberechtigte sind aufgerufen, ihre Stimme abzugeben und damit zu entscheiden, wer das Land in den kommenden fünf Jahren als Präsident regieren wird. Zu Wahl stehen Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan von der islamisch-konservativen AKP sowie Herausforderer Kemal Kilicdaroglu von der CHP.

Keiner der beiden Kandidaten konnte im ersten Wahlgang am 14. Mai 2023 die notwendige absolute Mehrheit für sich beanspruchen. Das Wahlsystem der Türkei sieht deshalb eine Entscheidung per Stichwahl vor. Als Favorit ins Duell geht Präsident Erdogan, der im ersten Durchgang ein Ergebnis von 49,5 Prozent der Stimmen erringen konnte. Herausforderer Kilicdaroglu kam auf 44,9 Prozent.

So endete der erste Wahlgang in der Türkei:

Recep Tayyip Erdogan: 49,5 %

Kemal Kilicdaroglu: 44,9 %

Sinan Ogan: 5,2 %

Umfragen zur Stichwahl in der Türkei sehen Erdogan als Sieger

Aktuelle Umfragen zur Stichwahl in der Türkei sehen Erdogan deutlich vor Kilicdaroglu. Dem Präsident ist es außerdem gelungen, die Unterstützung von Sinan Ogan zu sichern. Der Kandidat der nationalistischen ATA-Partei hatte im ersten Wahlgang 5,2 Prozent der Stimmen erhalten. Seine Unterstützerinnen und Unterstützer forderte Ogan für die Stichwahl auf, Erdogan zu wählen.

Präsident Recep Tayyip Erdogan oder Oppositionsführer Kemal Kilicdaroglu - eine Stichwahl entscheidet, wer die Türkei die nächsten fünf Jahre als Präsident regieren wird. © Republican People‘s Party (CHP) Press Service/afp/Imago (Montage)

Wie türkische Wähler in Deutschland abgestimmt haben

Außerhalb der Türkei ist die Stichwahl bereits beendet. Rund 3,4 Millionen türkische Wahlberechtigte leben im Ausland und konnten bis Mittwoch (24. Mai) dort ihre Stimmen abgeben. Die mit Abstand größte Gruppe lebt in Deutschland. 1,5 Millionen Menschen mit türkischen Wurzeln waren dort zur Stichwahl aufgerufen. Erste Ergebnisse deuten auf eine hohe Wahlbeteiligung hin. 746.000 Menschen haben sich nach offiziellen Angaben an der Stichwahl beteiligt. Das waren sogar noch mehr als beim ersten Wahlgang, in dem rund 725.000 Menschen ihre Stimmen abgegeben hatten.

Wann gibt es Ergebnisse zur Stichwahl in der Türkei?

Ergebnisse zur Stichwahl in der Türkei werden Sonntagabend erwartet. Erst dann steht fest, ob Erdogan, der 2018 mit 52,6 Prozent gesiegt hatte und seit 2014 Präsident der Türkei ist, erneut als Sieger hervorgeht und fünf weitere Jahre regieren kann - oder ob Kilicdaroglu die Wachablösung im höchsten politischen Amt des Landes gelingt.