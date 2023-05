„Stimme des Irans im Ausland“: Neuer Verein will Revolution unterstützen

Von: Lara Thiele

Eine Frau steht im September 2022 während einer Demonstration nach dem Tod der 22-jährigen Mahsa Amini vor einem brennenden Autoreifen und zeigt das Victory-Zeichen. © Uncredited/AP/dpa

Mehrere Mediziner aus Deutschland sind aktuell dabei, einen Verein zu gründen, der „die Stimme des Irans im Ausland“ sein soll.

Der Verein wird den Namen „Parsimed“ tragen, erklärt Zahra Bostak (Name geändert), Ärztin aus Bayern. Es handele sich um einen Zusammenschluss von Heilberuflern wie Ärzten, Therapeuten und Pharmazeuten, die Wurzeln im Iran haben.

Ziel ist es laut Bostak, die Revolutionsbewegung im Iran zu unterstützen. Das geschehe durch die Organisation von Demonstrationen, aber auch in finanzieller Form. Der Verein will Spenden sammeln, auch um medizinische Hilfe vor Ort zu leisten – zum Beispiel für Protestierende, die verletzt wurden und selbst keine Mittel für eine Behandlung haben. Laut Bostak hat der Verein Kontakt zu Ärzten im Iran, die dort das Geld verteilen.

„Parsimed“ hat Unterstützer in ganz Deutschland, aber auch in anderen europäischen Ländern wie der Schweiz und England. Bereits im September 2022, also mit Beginn der Proteste im Iran nach dem Tod von Jina Mahsa Amini, hat sich eine Gruppe von Heilberuflern zusammengetan, wie Bostak schildert. Mittlerweile seien rund 100 Menschen aktiv.

Eine Demonstrantin in Paris hält im Oktober 2022 ein Bild von Mahsa Amini © BEHROUZ MEHRI/AFP

Der Verein werde sich als politisch unabhängiges, demokratisches Forum verstehen und dem Einsatz hier in Deutschland noch einmal mehr Bedeutung verleihen. Die Gründung steht laut Bostak kurz bevor, man warte nur noch auf einen Termin beim Notar.

Verletzte Demonstranten werden von Staat und Verwaltung als Lügner bezeichnet

Wie Bostak berichtet, gibt es ein iranisches Online-Medium namens „Peyke Iran“, das Mitte Mai folgende Vorfälle schilderte: „Viele der Protestierenden, die während des jüngsten revolutionären Aufstands im Iran durch direktes Feuer der Regierungstruppen schwere Verletzungen ihrer Augen davon getragen haben, reagierten in den Sozialen Medien auf das Vorgehen der Teheraner Stadtverwaltung, die sie als Lügner bezeichnete.

Die Teheraner Stadtverwaltung, unter der Leitung vom Bürgermeister Alireza Zakani, hat kürzlich an den Autobahnen der Hauptstadt eine Werbetafel angebracht, auf der neben drei Männchen mit verbundenen Augen eine Karikatur von Pinocchio mit langer Nase zu sehen ist. Unter diesem Bild steht: Lügner bringen nichts Gutes.“

Der Einsatz von Werbetafeln durch die Teheraner Stadtverwaltung für die Regierungspropaganda und die Beschuldigung der verletzten Demonstranten werde mit Steuergeld finanziert. In den letzten Tagen hätten außerdem einige Regierungsmedien Artikel veröffentlicht, in denen den verletzten Demonstranten Lügen vorgeworfen würden.

Der direkte Beschuss der Augen durch die Regierungstruppen habe bereits mit den Protesten im November 2019 begonnen und sich danach bei den Protesten im Herbst 2022 fortgesetzt.

Recherchen internationaler Zeitungen bestätigen systematische Verletzungen

Die Zeitung The Guardian hatte zuvor berichtet, dass iranische Sicherheitskräfte Frauen systematisch ins Gesicht, in die Augen und in die Genitalien schießen. Der Investigativbericht von The Guardian wurde auf der Grundlage von überprüften Informationen sowie Interviews mit 10 Ärzten und Krankenschwestern in verschiedenen Teilen des Landes erstellt.

Basierend auf einem im Dezember 2022 von der New York Times veröffentlichten Bericht schätzten die Augenärzte der drei Krankenhäuser Farabi, Rasul Akram und Labafinejad in Teheran, die Zahl der in ihren Abteilungen aufgenommenen Patienten mit schweren Augenverletzungen auf mehr als 500. Augenärzte in der Provinz Kurdistan gaben außerdem die Aufnahme von mindestens 80 Patienten mit Augenverletzungen bekannt. Gleichzeitig betonten sie, dass es schwierig sei, die genaue Zahl der Verletzten zu erfassen, da viele Demonstranten Angst hätten, in die Krankenhäuser zu gehen.

Nach zwei Monaten seit dem landesweiten Aufstand der Iraner, verkündeten mehr als 140 Augenärzte in einem Brief an den Leiter der Iranischen Augenärztlichen Vereinigung, dass eine große Zahl von Menschen ihr Augenlicht auf einem oder beiden Augen durch Schrotflintenkugeln und Paintballs der Sicherheits- und Strafverfolgungskräfte verloren hätten.

Zuvor hatten mehr als 230 Augenärzte in einem Brief an den Vorsitzenden der Augenärztlichen Vereinigung eine ähnliche Warnung ausgesprochen. Auch die iranische Menschenrechtsorganisation betonte in einer Stellungnahme, dass die Polizeikräfte den Demonstranten gezielt in die Augen geschossen hätten.

Laut der Ärztin Bostak verdeutlicht das, warum die Hilfe aus Deutschland so wichtig ist. Deshalb gebe es die Initiative „Parsimed“, um den verletzten Menschen zu helfen und die Öffentlichkeit auf das Thema aufmerksam zu machen. Die Forderung: Schwerverletzte mit dringendem Weiterbehandlungsbedarf in einem schnellen und unbürokratischen Verfahren aufzunehmen und die adäquate Versorgung der Verletzungen zu ermöglichen – insbesondere von diejenigen, die in die Türkei geflüchtet sind und denen eine baldige Abschiebung zurück in den Iran droht.