Strandgebühren-Urteil: Statt Eintritt nun Parkuhr?

wangerland. Strände einzuzäunen und Eintritt zu kassieren, ist nicht grundsätzlich verboten. So wie es die Nordsee-Gemeinde Wangerland bisher macht, geht’s aber nicht. Auf diese Formel lässt sich die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts vom Mittwochabend bringen. Das ist ein Teilerfolg für die beiden Kläger - auch wenn die Leipziger Richter ihnen ganzjährigen Gratis-Zugang zu Wangerlands Neun-Kilometer-Strand nicht zugebilligt haben (Az.: BVerwG 10 C 7.16).

Erste Reaktion der Gemeinde: Dort, wo es Gastronomie, Sanitäranlagen und Strandkörbe gebe, müssten die Besucher weiterhin Eintritt bezahlen. Der Rest solle frei zugänglicher Naturstrand werden, den die Gemeinde aber nicht mehr von Müll und Hundekot befreien werde, sagte Bürgermeister Björn Mühlena (SPD).

Die Festlandgemeinde gegenüber der Insel Wangerooge hat 90 Prozent ihres Strandes vom Land gepachtet, mit Rettungsstationen, Sanitärgebäuden, Kiosken und Spielgeräten bestückt - und bislang komplett eingezäunt. Wer rein will, der zahlt. Tagesgäste sind mit drei Euro dabei.

Stopp, sagt das Bundesverwaltungsgericht. Der Betrieb des Strandbades sei schon „rechtswidrig, weil eine wirksame Widmung fehlt“. Weil zudem der Strand fast komplett kostenpflichtig sei, werde in Wangerland die im Grundgesetz garantierte allgemeine Handlungsfreiheit unverhältnismäßig beschnitten.

Auch das Bundesnaturschutzgesetz bringen die Leipziger Richter ins Spiel: Es regelt das Recht jedes Einzelnen, ungenutzte Grundstücke in freier Landschaft unentgeltlich zu betreten. Das schließe auch spazieren gehen am Meer und baden ein, so das Urteil. Rote Karte für Wangerland: Einfach neun Kilometer Strand einzuzäunen, sei noch keine Nutzung, mit der sich freies Betreten verbieten lasse. Anders lägen die Dinge in jenen Bereichen, die „durch Einrichtungen des Badebetriebs geprägt sind“.

Leipzig hat abschließend entschieden. Überall an der Küste dürften nun Zäune und Kassenhäuschen auf der Landkarte hin- und hergeschoben werden. Ein bisschen kassieren darf ja sein. „Die Frage ist nur, auf welcher Länge“, sagte gestern Sonja Janßen vom Tourismusverband Nordsee. Bevor aber Bautrupps ans Meer ziehen, müsse man das Urteil im Detail auswerten.

Wangerlands Kosten für den Betrieb des Strandbades sollen pro Jahr bei 800 000 bis eine Million Euro liegen, Pacht ans Land Niedersachsen eingeschlossen. Was an Eintrittsgeld künftig wegbricht, könnte man sich am riesigen Parkplatz jenseits der Dünen holen. Der ist noch umsonst, das muss er ja nicht bleiben, heißt es im Rathaus der 10 000-Einwohner-Gemeinde.

