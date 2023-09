Lindner schmunzelt über Augenklappen-Scholz: „Sehfeld des Kanzlers nach rechts begrenzt“

Von: Lukas Rogalla

Nach einem Unfall beim Joggen trägt Olaf Scholz eine Augenklappe. Bei Kollegen im Bundestag sorgt das für Belustigung.

Update vom 5. September, 11.50 Uhr: Nach seinem Sturz beim Joggen trägt Olaf Scholz eine Augenklappe (siehe Erstmeldung). Nicht nur das russische Staatsfernsehen macht sich über den Bundeskanzler lustig, auch Christian Lindner kann sich freundlichen Spott nicht verkneifen. Bei seiner Rede zur Haushalts-Debatte im Bundestag wies der Finanzminister darauf hin, dass er „auch ein ungewöhnliches Gesicht im Plenarsaal“ erblickt habe.

„Das Sehfeld des Bundeskanzlers ist zeitweilig etwas nach rechts begrenzt“, fügte Lindner hinzu – und spielte darauf an, dass die Klappe womöglich den Blick des Kanzlers auf die rechts im Saal sitzende AfD-Fraktion behindere. „Vielleicht findet er ja demokratischen Trost darin“, sagte der Finanzminister.

Auch Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) äußerte sich zum Verletzungspech des Kanzlers - und zu seinem ungewohnten Aussehen. „Ich finde, es sieht schon bedrohlich aus“, sagte Habeck am Montagabend bei einer Veranstaltung des Stern-Magazins. Zunächst habe er das Augenklappen-Foto von Scholz für einen Scherz gehalten: „Zuerst dachte ich, es ist eine Collage und soll witzig sein.“ Er habe dem Kanzler dann gesimst, sagte Habeck. „Ich habe ihm gute Genesung gewünscht, aber ich habe danach nicht gefragt, was hinter der Augenklappe los ist.“

Nach Sturz beim Joggen: Olaf Scholz trägt nun eine Augenklappe

Erstmeldung vom 4. September: Berlin – Eigentlich hätte Olaf Scholz am Wochenende den Wahlkampf der SPD in Hessen eröffnen sollen. Doch dazu kam es nicht. Der Kanzler sagte seine drei Termine ab. Scholz sei beim Joggen gestürzt und habe sich Prellungen im Gesicht zugezogen. „Der Bundeskanzler hatte am Samstag einen Sportunfall, es geht ihm nicht so gut, und leider, leider müssen alle Veranstaltungen abgesagt werden, auch sein Besuch in Heringen“, teilte Parteikollege Michael Roth HNA.de von IPPEN.MEDIA mit. Die Bild berichtete, dass sein rechtes Auge stark geschwollen sei.

„Wer den Schaden hat …“, schrieb Olaf Scholz auf X (ehemals Twitter) und auf Instagram. „Bin gespannt auf die Memes. Danke für die guten Wünsche, sieht schlimmer aus, als es ist!“ Dazu teilte er ein Foto, das ihn mit einer Augenklappe auf dem rechten Auge zeigt. Um die Klappe herum, an und unter der Nase sowie am Kinn sind Schürfungen zu erkennen.

Kanzler Olaf Scholz beim Joggen gestürzt – trotzdem „ganz gut gelaunt“

Regierungssprecher Steffen Hebestreit sagte, es gehe dem Kanzler den Umständen entsprechend gut. „Er war heute morgen ganz gut gelaunt, sieht aber noch etwas ramponiert aus.“ Das Foto habe man veröffentlicht, „damit sich alle daran gewöhnen können, wie er in den nächsten ein, zwei Wochen aussieht“.

Schon in dieser Woche will Scholz wieder öffentlich auftreten. Am Montagabend (4. September) wird er beim St. Michael-Empfang der Deutschen Bischofskonferenz und beim Sommerfest der SPD-Zeitung „vorwärts“ erwartet. Am Dienstag will Scholz zur Eröffnung der Automobilmesse IAA nach München reisen. Zudem endet die Sommerpause im Bundestag: Scholz will sich am Mittwoch in der Haushaltsdebatte äußern. (lrg/dpa)