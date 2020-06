Sprecherin erklärt Strategie

Nach den Krawallen in Stuttgart am letzten Wochenende kündigte die Polizei erhöhte Präsenz in der Innenstadt an. Die Behörde will auf Gespräche und Deeskalation setzen.