Stuttgart-Krawalle: Heftige Kritik an Stammbaum-Recherche bei Tätern - jetzt begründet Polizei das Vorgehen

Nach der Randale in Stuttgart wurde bekannt, dass die Polizei im Zuge der Ermittlungen der Täter wohl auf Stammbauforschung zurückgreife. Es hagelt Kritik von allen Seiten.

Nach den schweren Krawallen am 21. Juni kam es in der Stuttgarter Innenstadt am Samstag (11. Juli) erneut zu Polizeieinsätzen.

am 21. Juni kam es in der am Samstag (11. Juli) erneut zu Polizeieinsätzen. Im Rahmen der Ermittlungen vom 21. Juni erklärte die Stuttgarter Polizei, dass eine Stammbaumrecherche zu den Tatverdächtigen mit deutschem Pass betrieben werde.

zu den Tatverdächtigen mit deutschem Pass betrieben werde. Datenschützer und Politiker zeigen sich empört - auf Twitter wird der Polizei ein Angriff auf Menschen mit Migrationshintergrund vorgeworfen.

München - Stuttgart kommt nicht zur Ruhe. Nach den schweren Auseinandersetzungen zwischen Randalierern und der Polizei in der Nacht auf den 21. Juni kam es am vergangenen Samstag (11. Juli) erneut zu Polizeieinsätzen in der Innenstadt.

Rund 200 Beamte waren zusätzlich im Einsatz um eine ähnliche Eskalation wie im Juni, als Randalierer Schaufenster zertrümmert und Geschäfte geplündert hatten, zu verhindern.

Randale in Stuttgart: Polizei betreibt Stammbaumrecherche

Mit elf Verhaftungen und vier leicht verletzten Polizisten sind die Folgen der vergangenen Nacht längst nicht so verheerend wie am besagten Wochenende im Juni. Damals waren 400 bis 500 Menschen an den Krawallen beteiligt und die Polizei verkündete im Anschluss umfangreiche Ermittlungen.

Das Ausmaß dieser umfangreichen Ermittlungen wurde vergangenen Donnerstag (9. Juli) klar, als Stuttgarts Polizeipräsident Frank Lutz verkündete, dass Behörde mithilfe der Landratsämter deutschlandweit Stammbaumrecherche zu den Tatverdächtigen mit deutschem Pass betreiben werde. Die „Stuttgarter Nachrichten“ hatten zuerst darüber berichtet.

Nach Krawall in Stuttgart: Polizei will via Stammbaum-Forschung ermitteln - Politikerin zeigt sich „verstört“

Lange ließ die Kritik an diesem Vorgehen nicht auf sich warten. Neben dem Gemeinderat und Datenschützern sammelte sich vor allem auch auf Twitter Kritik und Entrüstung.

Kernpunkt dieser Kritik ist vor allem die Frage, in welcher Form eine Stammbaum-Forschung bei der Aufklärung helfen könne. Viele vermuten hinter diesem Vorgehen einen Angriff auf Personen mit Migrationshintergrund. „Wie viele Generationen muss man in Stuttgart leben, um als Bürger dieser Stadt anerkannt zu werden?“, fragte etwa der Grünen-Stadtrat Marcel Roth.

Polizei betreibt Stammbaumrecherche bezüglich Stuttgarter Randalierer - Shitstorm auf Twitter

Auf Twitter zeigte sich beispielsweise SPD-Vorsitzende Saskia Esken in Bezug auf das Ermittlungsvorgehen der Beamten „verstört“.

Das verstört mich nachhaltig.https://t.co/xR5kamBpgM — Saskia Esken (@EskenSaskia) July 11, 2020

SPD-Politiker Boris Pistorius konnte ebenfalls kein Verständnis aufbringen und frage nur: „Was soll das?“

Randale in Stuttgart: Selbst aus den eigenen Reihen kommt Kritik an Polizei-Ermittlungen

Mehr und mehr braute sich ein Shitstorm zusammen, der sich über die Maßnahmen der Stuttgarter Polizei empört.

Eigentlich hatte ich gehofft, in Deutschland nie wieder das Wort #Stammbaum hören zu müssen.

Schon gar nicht im Zusammenhang mit der Polizei.

Das ist ein unfassbarer Skandal.#Stuttgart — Dr. Wu (@Dok_Wu) July 11, 2020

Die Polizei will also #Stammbaumforschung bei deutschen Verdächtigen betreiben, um einen möglichen Migrationshintergrund zu finden – aber für eine wissenschaftliche Studie zu #RacialProfiling steht sie leider nicht zur Verfügung #Stuttgart — Marius Mestermann (@DerMestermann) July 12, 2020

Nach der ethnischen Herkunft v Menschen zu forschen, denen Straftaten vorgeworfen werden, ist schlicht und einfach #Rassismus: Menschen werden danach kategorisiert, welche Abstammung sie haben - weil der rechte Mob das will. #Stuttgart



Way to go, @PP_Stuttgart / @CDUStuttgart. https://t.co/1yowCxGlSp — Ulf Buermeyer (@vieuxrenard) July 12, 2020

Und selbst Polizeimitglieder halten mit scharfer Kritik nicht hinterm Berg.

Eigentlich bin ich mal zur Polizei gegangen, um strafbare Hintergründe zu ermitteln. Nicht für rassistische Stammbaumforschung.

Es ist unerträglich, wie sehr eine rechtsstaatliche Polizeiarbeit zurücksteht für anachronistischen Unfug.#Stuttgarthttps://t.co/1lISlhnUIc pic.twitter.com/rtI2f5CaKw — Oliver von Dobrowolski (@vonDobrowolski) July 11, 2020

Polizei äußert sich zu Kritik an Ermittlungen: „Kommt dazu, dass ganz Deutschland auf den Fall blickt“

Im Rahmen der Kritik bezüglich der Ermittlungen fragten die „Stuttgarter Nachrichten“ bei der Polizei in Stuttgart nach und erhielten folgende Begründung: „Die grundlegende Erhebung personenbezogener Daten bemisst sich an der Schwere des Delikts, hier kommt dazu, dass ganz Deutschland auf den Fall blickt.“

Weiter will die Polizei die Fragen ‚Wer waren die Täter, politisch, geschlechtlich, welche Nationalität, Migrationshintergrund, oder nicht?‘ beantwortet wissen. Der Definition der Polizei nach, bestehe ein Migrationshintergrund, wenn ein Elternteil keine deutsche Staatsbürgerschaft besitze.

Wir haben dann also einen deutschen Taverdächtigen mit Migrationshintergrund. Die Polizei forscht und findet spektakulär heraus, dass seine Mutter aus Italien und eine Großmutter aus der Türkei stammt. #Stuttgart #Stammbaumforschung



1/X — Alex Urban (@the_real_urbsi) July 12, 2020

Auch in den USA steht die Polizei vor allem nach dem Tod von George Floyd* im Fokus. Seitdem ist auf der gesamten Welt eine Debatte über Polizeigewalt* und Rassismus entfacht.

