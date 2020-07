Stuttgarter Krawalle und der „Stammbaum“: Umstrittene Polizei-Auswertung da - das sind die Ergebnisse

Eine Straßenschlacht zwischen jungen Menschen und der Polizei in Stuttgart machte bundesweit Schlagzeilen. Eine statistische Auswertung der Tatnacht klärt auf.

In Stuttgart kommt es Ende Juni zu Auseinandersetzungen zwischen jungen Menschen und der Polizei.

Dabei werden mehrere Polizisten durch die gewalttätigen Angriffe verletzt.

Eine Statistik enthüllt nun genaue Daten zu den Tätern.

Stuttgart - Ende Juni sorgten Krawalle in Stuttgart für Aufsehen. Mehrere hundert Menschen lieferten sich in der Nacht vom 20. auf den 21. Juni in der Innenstadt der baden-württembergischen Landeshauptstadt Straßenschlachten mit der Polizei. Dabei wurden 32 Polizisten verletzt, es entstand zudem erheblicher Sachschaden.

Die Personalien von 50 Tatverdächtigen wurden anschließend erfasst. Die Polizei kündigte an, im Rahmen ihrer Ermittlungen eine sogenannte Stammbaumrecherche zu den Tatverdächtigen mit deutschem Pass zu betreiben - was den Beamten heftige Kritik einbrachte.

Außerdem kursierte eine Tonaufnahme eines Polizisten, auf der sich der Beamte rassistisch geäußert haben soll. Laut Stuttgarter Polizei wurde der Vorfall überprüft.

Unterdessen liegen die ermittelten Daten der Täter inzwischen vor. Eine interne Auswertung der Polizei zeigt nun auf, welche Personengruppen in die gewalttätigen Ausschreitungen involviert waren.

Krawallnacht in Stuttgart: Großteil der Täter polizeibekannt

Laut Informationen der FAZ, der die Polizei-Statistik vorliegt, sind unter den 50 Verdächtigen 20 junge Erwachsene in einem Alter von unter 21 Jahren sowie 15 minderjährige Jugendliche. Insgesamt 33 der erfassten Personen sind schon zuvor polizeibekannt gewesen - vorwiegend durch Delikte im Bereich von Diebstahl, Körperverletzung und Drogen. Die übrigen 17 Verdächtigen hatten bisher keine Konflikte mit dem Gesetz.

Die überwiegende Mehrheit der registrierten Verdächtigen (44) kommt aus Stuttgart (28) oder der Region (16). Es habe laut der polizeilichen Untersuchung keinen organisierten „Krawalltourismus“ gegeben, die Personen seien nicht als Gruppe angereist. Vielmehr habe sich der Gewaltexzess spontan entwickelt, die Attacken gegen die Polizisten sind offenbar aus Zweier- und Dreier-Gruppen erfolgt.

Die Nationalitäten und der Migrationshintergrund der Verdächtigen sind breit verteilt. Von den 50 Personen haben 28 einen deutschen Pass, 20 sind ausländischer Herkunft, bei zwei Personen konnte bislang keine Nationalität festgestellt werden.

Von den 28 Deutschen haben acht keinen und 20 einen Migrationshintergrund. Die ausländischen Verdächtigen kommen aus Afghanistan, Bosnien-Herzegowina, Griechenland, dem Irak, Kroatien, Lettland, Marokko, Nigeria, Polen, Portugal, Rumänien und Somalia. Die Geschlechterverteilung ist dagegen eindeutig. Unter den 50 Personen befinden sich lediglich zwei Frauen. (kh)