Krieg im Sudan: „Gewaltsame Angriffe auf diplomatische Liegenschaften"

Von: Moritz Serif, Felix Durach

Seit Montagabend herrscht im Sudan eine Waffenruhe. Das britische Militär muss noch 4.000 Staatsangehörige ausfliegen.

Konfliktparteien einigen sich auf 72 Stunden Waffenruhe: Die Feuerpause gilt seit Montagabend.

Bundeswehr: Kanzler Scholz spricht von „gefährlichem Einsatz".

Kämpfe im Sudan: Drei Flugzeuge evakuiert.

im : Drei Flugzeuge evakuiert. Dieser News-Ticker zur Lage im Sudan wird laufend aktualisiert.

Update vom 25. April, 14.45 Uhr: Die Bundesregierung hat dem Parlament am Dienstag einen Antrag vorgelegt, um den Einsatz der Bundeswehr im Sudan auch offiziell zu legitimieren. Der Bundestag soll damit dem bereits laufenden Einsatz der Bundeswehr zur Evakuierung deutscher Staatsbürger aus dem Sudan nachträglich zustimmen.

In der Vorbemerkung des Antrags erklärt die Bundesregierung: „Unter dem Eindruck auch gewaltsamer Angriffe auf diplomatische Liegenschaften sowie gegen Angehörige internationaler Hilfsorganisationen muss die Bundesregierung eine militärische Evakuierung deutscher Staatsangehöriger und weiterer berechtigter Personen aus Sudan sicherstellen.“ Die Bundeswehr war bereits am Wochenende zu der Evakuierungsmission aufgebrochen.

Neben deutschen Staatsangehörigen sollen auch „im Rahmen verfügbarer Kapazitäten Staatsangehöriger von Drittstaaten“ aus dem Sudan evakuiert werden. Das Mandat ist maximal bis zum 31. Mai 2023 befristet, die einsatzbedingten Zusatzkosten beziffert die Bundesregierung auf 22,4 Millionen Euro. Das Parlament wird am Mittwochnachmittag über den Antrag abstimmen.

Die Bundeswehr hat am Sonntag im Sudan einen Einsatz für die Evakuierung deutscher Staatsbürger begonnen. Dieser muss jedoch noch vom Bundestag nachträglich zugestimmt werden. © Jana Neumann/dpa

Krieg im Sudan: Kämpfer besetzen Medizinlabor – WHO warnt vor „extrem gefährlicher“ Situation

Update vom 25. April, 12.45 Uhr: Kämpfer im Sudan haben ein staatliches Medizinlabor mit Proben der Erreger von Krankheiten wie Polio, Cholera und den Masern besetzt. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) warnte am Dienstag, dies schaffe eine „extrem, extrem gefährliche“ Situation.

„Die Besetzung des Medizinlabors durch eine Konfliktpartei stellt ein sehr großes biologisches Risiko dar“, sagte der WHO-Vertreter im Sudan, Nima Saeed Abid, per Videoschalte bei einer Pressekonferenz in Genf. Er betonte, dass in dem Labor Proben verschiedener potenziell tödlicher Krankheitserreger wie Cholera oder Kinderlähmung gelagert würden.

Krieg im Sudan: Ukraine bringt 138 Menschen aus dem Krisengebiet

Update vom 25. April, 11.25 Uhr: Die Ukraine hat 138 Menschen aus der umkämpften sudanesischen Hauptstadt Khartum ins benachbarte Ägypten gebracht. Davon seien 87 ukrainische Staatsbürger gewesen, teilte der Militärgeheimdienst in Kiew am Dienstag mit. Es habe sich hauptsächlich um Piloten, Techniker und deren Familien gehandelt. Ebenso seien Georgier und Peruaner mit Bussen in das Nachbarland gelangt. Die Ukrainer seien medizinisch versorgt und mit erforderlichen Dokumenten ausgestattet worden und könnten alsbald die Heimreise antreten. In der Ukraine selbst herrscht seit über 14 Monaten infolge eines russischen Einmarsches Krieg.

Sudan: Britisches Militär vor Mammutaufgabe – 4.000 Staatsbürger im Kriegsgebiet

Update vom 25. April, 9.30 Uhr: Neben Deutschland arbeitet auch die Regierung in Großbritannien mit Nachdruck daran, britische Staatsbürger aus dem Sudan zu evakuieren. Aktuell sollen sich noch knapp 4.000 Personen mit einem britischen Pass in dem ostafrikanischen Land befinden. Das vermeldetet Sky News am Dienstagmorgen. Der Fokus soll dabei zunächst auf Familien mit Kindern, älteren Menschen und Personen mit medizinischen Einschränkungen liegen. Dem Bericht zufolge könnte die Rettungsmission aber zu einem Rennen gegen die Zeit werden.

Am Montagabend hatten sich die beiden Konfliktparteien auf eine 72 Stunden lange Feuerpause geeinigt. In der vergangenen Woche waren erste Versuche einer Waffenruhe zunächst noch gescheitert. Deswegen ist es unklar, ob die Feuerpause über den kompletten Zeitraum anhalten wird. Das britische Militär begann bereits am Sonntagabend damit, britische Staatsangehörige auszufliegen. „Die Situation bleibt volatil und unsere Fähigkeit, Evakuierungen durchzuführen, könnte sich kurzfristig ändern“, sagte ein Sprecher des Außenministeriums gegenüber Sky News.

Angehörige der französischen Luftwaffe entladen ein Militärflugzeug auf einem Flugplatz in Dschibuti. Neben Deutschland, Italien und Großbritannien fliegt auch Frankreich Staatsangehörige aus dem Sudan aus. © ETAT MAJOR DES ARMEES/AFP

Krieg im Sudan: 72 Stunden Feuerpause – UN-Sicherheitsrat plant Dringlichkeitssitzung

Update vom 25. April, 4.40 Uhr: Im von tagelangen Kämpfen erschütterten Sudan ist um Mitternacht eine Waffenruhe zwischen den beiden Konfliktparteien in Kraft getreten. Berichte über größere Gefechte gab es in der Nacht zu Dienstag (25. April) zunächst nicht, aufgrund jüngster Erfahrungen herrschte jedoch Skepsis, ob die Feuerpause wirklich hält. Der UN-Sicherheitsrat will in einer Dringlichkeitssitzung erneut über die Lage im Sudan beraten – Diplomatenkreisen zufolge wahrscheinlich in öffentlicher Runde am Dienstagabend gegen 21:00 Uhr (MESZ).

Krieg in Sudan: Konfliktparteien einigen sich auf 72 Stunden Waffenruhe

Update vom 24. April, 22.30 Uhr: US-Außenminister Antony Blinken hat eine Waffenruhe im Sudan in Aussicht gestellt. Blinken teilte am Montag (Ortszeit) in einer schriftlichen Stellungnahme mit, nach intensiven Verhandlungen hätten sich die sudanesischen Streitkräfte und die mit ihnen rivalisierenden paramilitärischen Einheiten (Rapid Support Forces) darauf geeinigt, ab Mitternacht für 72 Stunden eine landesweite Waffenruhe einzuhalten. Die US-Regierung fordere beide Seiten nachdrücklich auf, sich vollständig an diese Absprache zu halten. Bereits zuvor hatte es von den Konfliktparteien ähnliche Ankündigungen gegeben, die Waffenruhe wurde jedoch nicht eingehalten.

Blinken erklärte weiter, um auf ein dauerhaftes Ende der Kämpfe hinzuarbeiten, wollten sich die USA mit regionalen und internationalen Partnern und sudanesischen Akteuren abstimmen. Es solle ein Ausschuss eingerichtet werden, der Verhandlungen über ein Ende der Kämpfe, deren Abschluss und Umsetzung überwachen solle.

Krieg in Sudan: Israel bietet Vermittlung an

Update vom 24. April, 20.35 Uhr: Israel hat sich im Konflikt im Sudan als Vermittler ins Spiel gebracht. Das israelische Außenministerium habe angeboten, in Israel Verhandlungen auszurichten, um die Gewalt in dem afrikanischen Land zu beenden, hieß es am Montagabend von einem Sprecher des Ministeriums. „Wenn es einen Weg gibt, wie Israel dabei helfen kann, den Krieg und die Gewalt in dem Land zu beenden, würden wir das sehr gerne tun“, teilte Außenminister Eli Cohen mit.

Israel steht nach Ministeriumsangaben bereits mit hochrangigen Vertretern beider Seiten im Sudan in Kontakt und bemüht sich, Verhandlungen herbeizuführen. Fortschritte der Gespräche in den letzten Tagen seien „vielversprechend“ gewesen, hieß es.

Krieg im Sudan: Bundeswehr auf extrem gefährlicher Rettungsmission

Update vom 24. April, 16.35 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz hat der Bundeswehr für den Evakuierungseinsatz im Sudan gedankt. „Es ist ein gefährlicher Einsatz, aber er ist wichtig, um Bürgerinnen und Bürger unseres Landes und anderer Länder in Sicherheit zu bringen“, sagte der SPD-Politiker am Rande eines Nordsee-Gipfels zur Windkraft im belgischen Ostende. „Ich danke der Bundeswehr für diesen Einsatz.“ Die Operation sei gut vorbereitet gewesen, betonte Scholz.

Deutschland hatte wie andere Staaten in dem Land im Nordosten Afrikas am Sonntag eine militärische Evakuierung begonnen. Insgesamt waren drei Airbus A400M der Bundeswehr in den Sudan geflogen, um zu evakuierende Personen aufzunehmen. Nach einer vorläufigen Liste, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, waren unter den 311 Evakuierten der ersten drei Flüge mehr als die Hälfte deutsche Staatsbürger, aber auch etwa Niederländer, Österreicher sowie Staatsangehöriger aus Australien, Bulgarien, Großbritannien, Belgien, Norwegen, Tschechien, Irland, Schweden und Portugal.

Kämpfe im Sudan: Dutzende Staaten beteiligt an Evakuierungsmissionen

Update vom 24. April, 15.30 Uhr: Die schweren Gefechte im Sudan zwischen Regierungstruppen und der paramilitärischen RSF-Gruppe dauern an. Dutzende Staaten haben bereits mit der Evakuierung ihrer Staatsbürger angefangen, darunter auch Deutschland. Die ersten rund 100 deutschen Bürger sind mit einer Bundeswehrmaschine in Berlin angekommen. Die USA und Großbritannien haben ihre Botschaften in Khartum geschlossen und das diplomatische Personal sowie ihre Familien in Sicherheit gebracht.

Belgien: Laut Außenministerin Hadja Lahbib arbeitet Brüssel gemeinsam mit Frankreich und den Niederlanden an der Evakuierung europäischer Bürger aus dem afrikanischen Land. Sie rief belgische Staatsbürger dazu auf, sich so schnell wie möglich bei diplomatischen Vertretungen zu melden. „Alle unsere Dienste wurden mobilisiert, um ihnen zu helfen“, teilte sie im Kurznachrichtendienst Twitter mit.

Laut Außenministerin Hadja Lahbib arbeitet Brüssel gemeinsam mit Frankreich und den Niederlanden an der Evakuierung europäischer Bürger aus dem afrikanischen Land. Sie rief belgische Staatsbürger dazu auf, sich so schnell wie möglich bei diplomatischen Vertretungen zu melden. „Alle unsere Dienste wurden mobilisiert, um ihnen zu helfen“, teilte sie im Kurznachrichtendienst Twitter mit. Kanada: Die kanadische Regierung hat die Aktivitäten der Botschaft im Sudan suspendiert. Die Diplomaten sollen aus einem sicheren Standort außerhalb des Landes arbeiten. Nähere Angaben zu Evakuierungsmaßnahmen wurden nicht gemacht.

Die kanadische Regierung hat die Aktivitäten der Botschaft im Sudan suspendiert. Die Diplomaten sollen aus einem sicheren Standort außerhalb des Landes arbeiten. Nähere Angaben zu Evakuierungsmaßnahmen wurden nicht gemacht. Frankreich: Zwei französische Militärflugzeuge mit Staatsbürgern verschiedener Länder sind im ostafrikanischen Land Dschibuti gelandet. Die sudanesische Armee und die RSF-Gruppe warfen sich gegenseitig vor, einen französischen Evakuierungskonvoi in Khartum beschossen zu haben. Medienberichten zufolge wurde bei dem Vorfall ein französischer Bürger verletzt.

Zwei französische Militärflugzeuge mit Staatsbürgern verschiedener Länder sind im ostafrikanischen Land Dschibuti gelandet. Die sudanesische Armee und die RSF-Gruppe warfen sich gegenseitig vor, einen französischen Evakuierungskonvoi in Khartum beschossen zu haben. Medienberichten zufolge wurde bei dem Vorfall ein französischer Bürger verletzt. Indien: Laut dem Außenministerium in Neu-Delhi hat die Luftwaffe Indiens zwei Militärflugzeuge nach Saudi-Arabien geschickt, um indische Staatsbürger zu evakuieren. Zudem hat offenbar ein militärisches Schiff die Stadt Bur Sudan am Roten Meer erreicht. Aktuell beobachtet Indien die Sicherheitssituation im Land und will sich bei der Evakuierung danach richten.

Laut dem Außenministerium in Neu-Delhi hat die Luftwaffe Indiens zwei Militärflugzeuge nach Saudi-Arabien geschickt, um indische Staatsbürger zu evakuieren. Zudem hat offenbar ein militärisches Schiff die Stadt Bur Sudan am Roten Meer erreicht. Aktuell beobachtet Indien die Sicherheitssituation im Land und will sich bei der Evakuierung danach richten. Italien: Das italienische Außenministerium hat mitgeteilt, dass Rom 140 Italiener sowie 60 Menschen anderer Nationalitäten aus dem Sudan evakuieren werde. Mehr als 100 Italiener wurden bereits in einem Militärflugzeug nach Dschibuti evakuiert.

Das italienische Außenministerium hat mitgeteilt, dass Rom 140 Italiener sowie 60 Menschen anderer Nationalitäten aus dem Sudan evakuieren werde. Mehr als 100 Italiener wurden bereits in einem Militärflugzeug nach Dschibuti evakuiert. Jordanien: Vier Militärflugzeuge von Jordaniens Luftwaffe sollen rund 260 Staatsbürger aus dem Sudan evakuieren, wobei die Mission über die Stadt Bur Sudan läuft.

Vier Militärflugzeuge von Jordaniens Luftwaffe sollen rund 260 Staatsbürger aus dem Sudan evakuieren, wobei die Mission über die Stadt Bur Sudan läuft. Kuwait: Das arabische Land am Persischen Golf hat bereits alle Bürger im Sudan evakuiert. Die kuwaitischen Bürger sind in der saudischen Stadt Dschidda eingetroffen.

Das arabische Land am Persischen Golf hat bereits alle Bürger im Sudan evakuiert. Die kuwaitischen Bürger sind in der saudischen Stadt Dschidda eingetroffen. Niederlande: Rund 150 niederländische Bürger haben laut der Regierung eine Evakuierung aus dem Sudan beantragt. Eine Gruppe niederländischer Bürger sei bereits in einem französischen Flugzeug evakuiert worden, teilte Außenminister Wopke Hoekstra mit. Es habe sich dabei um eine „sehr komplexe Operation“ gehandelt, an der auch Deutschland beteiligt gewesen sei. Das Land hat zudem zwei Flugzeuge nach Jordanien geschickt, um die Evakuierung zu beschleunigen.

Rund 150 niederländische Bürger haben laut der Regierung eine Evakuierung aus dem Sudan beantragt. Eine Gruppe niederländischer Bürger sei bereits in einem französischen Flugzeug evakuiert worden, teilte Außenminister Wopke Hoekstra mit. Es habe sich dabei um eine „sehr komplexe Operation“ gehandelt, an der auch Deutschland beteiligt gewesen sei. Das Land hat zudem zwei Flugzeuge nach Jordanien geschickt, um die Evakuierung zu beschleunigen. Russland: Rund 140 russische Staatsbürger von insgesamt etwa 300 hätten eine Evakuierung beantragt, gab Moskau an. Man habe zwar Evakuierungspläne entworfen, so der russische Botschafter in Khartum. Es sei aber derzeit nicht möglich, sie umzusetzen, da man dabei Frontlinien überqueren müsse.

Rund 140 russische Staatsbürger von insgesamt etwa 300 hätten eine Evakuierung beantragt, gab Moskau an. Man habe zwar Evakuierungspläne entworfen, so der russische Botschafter in Khartum. Es sei aber derzeit nicht möglich, sie umzusetzen, da man dabei Frontlinien überqueren müsse. Saudi-Arabien: Bislang hat das arabische Land 91 Staatsbürger aus dem Sudan evakuiert, wie das Außenministerium mitteilte. 66 weitere Menschen aus „freundlichen und brüderlichen Ländern“ seien ebenfalls nach Dschidda evakuiert worden, hieß es.

Bislang hat das arabische Land 91 Staatsbürger aus dem Sudan evakuiert, wie das Außenministerium mitteilte. 66 weitere Menschen aus „freundlichen und brüderlichen Ländern“ seien ebenfalls nach Dschidda evakuiert worden, hieß es. Südkorea: Ein militärisches Flugzeug soll 25 südkoreanische Staatsbürger im Sudan evakuieren.

Ein militärisches Flugzeug soll 25 südkoreanische Staatsbürger im Sudan evakuieren. Spanien: Die spanische Regierung hat mitgeteilt, dass man bislang 100 Menschen aus dem Sudan evakuiert habe, darunter 30 Spanier und 70 Staatsbürger weiterer Länder aus Europa sowie Südamerika.

Die spanische Regierung hat mitgeteilt, dass man bislang 100 Menschen aus dem Sudan evakuiert habe, darunter 30 Spanier und 70 Staatsbürger weiterer Länder aus Europa sowie Südamerika. Schweden: Das skandinavische Land schickt 400 Soldaten nach Sudan, um Evakuierungsmissionen zu unterstützen und die eigenen Staatsbürger sowie Bürger weiterer Länder rauszuholen.

Das skandinavische Land schickt 400 Soldaten nach Sudan, um Evakuierungsmissionen zu unterstützen und die eigenen Staatsbürger sowie Bürger weiterer Länder rauszuholen. Schweiz: Die Botschaft der Schweiz in Khartum wurde geschlossen, wobei das gesamte diplomatische Personal sowie deren Familien mithilfe von Frankreich evakuiert wurden.

Die Botschaft der Schweiz in Khartum wurde geschlossen, wobei das gesamte diplomatische Personal sowie deren Familien mithilfe von Frankreich evakuiert wurden. Türkei: Ankara evakuiert rund 1000 türkische Staatsbürger im Sudan. Sie sollen zunächst mit mehreren Bussen nach Äthiopien gebracht und von dort in die Türkei geflogen werden. Ankara evakuiert außerdem Staatsbürger von mehreren Ländern wie Aserbaidschan, Japan, China, Mexiko und Jemen.

Kämpfe im Sudan: Tausende US-Bürger stecken im Land fest

Update vom 24. April, 13.15 Uhr: Nach Angaben mehrerer US-Sender stecken etwa 16.000 US-Bürger im Sudan fest, während die schweren Gefechte im afrikanischen Land andauern. Laut dem US-Sender CBS News bestätigt dies auch das Außenministerium in Washington unter Berufung auf einige entsprechende Dokumente. Die amerikanische Botschaft wurde bereits evakuiert.

Der republikanische Senator Lindsey Graham äußerte sich im Sender CNN über die Situation im Sudan und gab an, er sei „besorgt“ über amerikanische Bürger, die immer noch im Land seien. „Wir haben tausende Leute inmitten eines Bürgerkrieges“, zitierte das Magazin Newsweek den Senator. „Waren wir zu spät dran, ihnen mitzuteilen, das Land zu verlassen? Konnte man das kommen sehen?“, betonte Graham und gab an, diese Fragen werde man später beantworten. Er rief US-Bürger dazu auf, sich zu verschanzen: „Ich hoffe, wir können einen Weg finden, den Krieg zu beenden, humanitäre Hilfe zu liefern und unsere Leute herauszuholen.“

Auch in Großbritannien geht es aktuell um den Sudan. Nach der Evakuierung britischer Diplomaten steht die Regierung in London in der Kritik. Mehrere britische Staatsbürger beschwerten sich in Medien, sie fühlten sich allein gelassen. Die Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Parlament, Alicia Kearns, sagte dem Sender BBC Radio 4, vermutlich wollten mehr als 1000 Britinnen und Briten in Sicherheit gebracht werden. „Das sind manchmal große Familien. Ich vermute, dass es sich um 3000, 4000 oder mehr Leute handelt“, sagte die konservative Politikerin.

Kämpfe im Sudan: Erste Evakuierungsmaschine aus dem afrikanischen Staat landet in Berlin

Erstmeldung vom 24. April: Khartum/Berlin – In Berlin ist im Zuge der Evakuierungsaktion eine erste Bundeswehrmaschine aus dem Sudan gelandet. Um 6.15 Uhr seien „101 Deutsche, ihre Familien und Angehörige weiterer Partnerstaaten“ mit einem Flugzeug der Luftwaffe in der Hauptstadt gelandet, erklärte das Auswärtige Amt am Montagmorgen (24. April) im Onlinedienst Twitter. Bei der Evakuierungsmission aus dem Sudan hat die Bundeswehr seit Sonntag mehr als 300 Menschen in Sicherheit gebracht.

Die Maschinen landeten zunächst in Jordanien. Nach der Landung von zwei Maschinen mit jeweils 101 und 113 Menschen an Bord in dem Land am Sonntagabend sowie in der Nacht landete am Montagmorgen „um 02.25 auch die dritte Bundeswehrmaschine mit rund 100 Menschen an Bord“ in Jordanien, sagte ein Sprecher des Einsatzführungskommandos der Bundeswehr der Nachrichtenagentur AFP.

Kämpfe im Sudan: Drei Flugzeuge evakuiert

Mit den drei Flugzeugen vom Typ Airbus A400M seien „sowohl deutsche Staatsbürger als auch Angehörige anderer Nationen“ ausgeflogen worden. Die Evakuierungen hätten „gut funktioniert“. „Die Weiterreise der evakuierten Staatsbürgerinnen und Staatsbürger anderer Nationen wird mit den betreffenden Staaten abgestimmt“, erklärte das Einsatzführungskommando.

Angesichts der eskalierenden Gewalt in Khartum hatten Deutschland und zahlreiche andere Länder Evakuierungseinsätze für ihre Staatsangehörigen in dem nordostafrikanischen Land gestartet, darunter Frankreich, Italien, Saudi-Arabien und die Türkei. Zuvor hatten bereits die USA und Großbritannien Botschaftsmitarbeiter aus Khartum ausgeflogen.

Sudan: Armee und RSF-Miliz liefern sich Kämpfe

Im Sudan liefern sich Einheiten der Armee und der paramilitärischen RSF-Miliz seit mehr als einer Woche erbitterte Kämpfe. Zuvor war eine Einigung zur Eingliederung der RSF-Miliz in die Streitkräfte gescheitert. Bei den Gefechten wurden bereits mehr als 420 Menschen getötet und mehr als 3700 weitere verletzt. Mehrere vereinbarte Waffenruhen wurden gebrochen.

Die Vorsitzende des Bundestag-Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), hat sich erleichtert über den Verlauf der Evakuierungsmission der Bundeswehr im Sudan geäußert. „Drei Maschinen sind draußen“, sagte Strack-Zimmermann am Montag den Sendern RTL und ntv. Damit seien „sehr viele Deutsche gerettet worden“.

Kämpfe im Sudan: Lage vor Ort extrem gefährlich

Die Lage vor Ort sei extrem gefährlich, sagte sie weiter. Es sei daher gut, dass es Absprachen mit den sudanesischen Bürgerkriegsparteien gegeben habe, um Zeitfenster abzusprechen, in denen Flüge in das Land möglich sind. Sie lobte auch das koordinierte Vorgehen mit internationalen Partnern Deutschlands. (mit Agenturmaterial)