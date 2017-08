Südafrika: Minister nach Prügelei in Nachtclub zurückgetreten

Südafrikas Präsident Jacob Zuma nahm das Rücktrittsgesuch seines Hochschulministers Mduduzi Manana an, der durch Gewalttätigkeit in einem Nachtclub aufgefallen war.

Knapp zwei Wochen nach einem schweren Ausraster in einem Nachtclub ist Südafrikas stellvertretender Hochschulminister Mduduzi Manana von seinem Amt zurückgetreten.

Johannesburg - Präsident Jacob Zumas Amt teilte am Samstag mit, er habe den Rücktritt angenommen. Manana war durch Gewalttätigkeiten in einer Nachtbar in Südafrika aufgefallen. Er hatte gemeinsam mit anderen Männern auf zwei Frauen eingeprügelt. Auf einem im Internet verbreiteten Video ist zu sehen, wie eine Frau von Männern geschlagen, getreten und an den Haaren gezogen wird. Vorangegangen war die Bemerkung eines der Opfer, der Minister sei schwul. Er hatte den Übergriff zugegeben.

