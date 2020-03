Syrien: Angriffe der Türkei sorgen für weitere Eskalation 

Bei einem Luftangriff in Syrien werden zahlreiche türkische Soldaten getötet. Jetzt verkündet Erdogan Angriffe auf die syrische Provinz Idlib.

Die Situation im syrischen Idlib , der letzten umkämpften Rebellenprovinz, spitzt sich immer weiter zu.

, der letzten umkämpften Rebellenprovinz, spitzt sich immer weiter zu. Zuletzt wurden mindestens drei syrische Flugzeuge von der Türkei abgeschossen.



Vor dem Gipfeltreffen zwischen Erdogan und Putin ist der Konflikt erneut eskaliert.









Update, 09.46 Uhr: In der nordsyrischen Provinz Idlib sind zwei weitere türkische Soldaten getötet worden. Das Verteidigungsministerium in Ankara machte am Mittwoch syrische Truppen für den Beschuss verantwortlich. Sechs weitere Soldaten seien verletzt worden, hieß es. Das türkische Militär habe zurückgefeuert.

Seit Beginn der sogenannten „Operation Frühlingsschild“ der Türkei in Nordwestsyrien in der vergangenen Woche sind damit mindestens 37 türkische Soldaten getötet worden. Die Türkei hatte die Offensive gestartet, nachdem am Donnerstag bei einem Luftangriff in der Region um die Stadt Idlib mindestens 34 türkische Soldaten getötet worden waren. Ankara machte die syrische Regierung für den Angriff verantwortlich.

Update, 04.03.2020, 08.55 Uhr: Vor dem Gipfeltreffen der Türkei und Russland ist der Konflikt zwischen den beiden Mächten in Syrien* erneut eskaliert. Die türkische Armee hat am Dienstag zum dritten Mal ein syrisches Kampfflugzeug abgeschossen.

Die Truppen Assads konnten wiederum mit russischer Hilfe die strategisch wichtige Kleinstadt Saraqib unter ihre Kontrolle bringen. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte vor knapp einem Monat die türkische Armee über die Grenze nach Idlib geschickt, um den Vormarsch der syrischen Regierungstruppen aufzuhalten.

Mehrere Zivilisten bei Raketenangriff getötet

Update, 14.40 Uhr: Bei einem Raketenangriff auf die von Rebellen kontrollierte Stadt Idlib im Nordwesten Syriens sind Aktivisten zufolge mindestens neun Zivilisten getötet worden. Unter den Opfern seien auch fünf Kinder, meldeten die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte und die Rettungsorganisation Weißhelme am Dienstag. Demnach wurden mehr als 20 Menschen verletzt. Die Menschenrechtler machten die syrische Regierung für den Angriff verantwortlich.

+ Ein russischer Militärkonvoi nahe der Stadt Batabu. © AAREF WATAD / AFP

Update, 03.03.2020, 11.20 Uhr: Ein türkischer Kampfjet hat am Dienstag ein Kampfflugzeug der syrischen Streitkräfte über der umkämpften Provinz Idlib abgeschossen. Das von einer türkischen F-16 abgeschossene Flugzeug sei im Süden von Idlib abgestürzt. Das Schicksal der Besatzung sei unklar, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit. Das türkische Verteidigungsministerium in Ankara bestätigte den Abschuss. Die syrische Militärmaschine vom Typ L-39 sei „im Rahmen der Militäroperation 'Frühlingsschild', die erfolgreich fortgesetzt wird“, abgeschossen worden.

Syrien: Türkei startet umfassende Angriffe in Idlib

Update, 18.40 Uhr: Am Samstagabend hat Erdogan nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu mit dem iranischen Präsidenten Hassan Ruhani zu Idlib telefoniert. Details zu dem Gespräch waren zunächst nicht bekannt.

Update, 11.30 Uhr: Die Türkei hat nach Worten von Präsident Recep Tayyip Erdogan in Syriens Provinz Idlib umfassende Angriffe gestartet. Dabei seien Anlagen zum Bau von Chemiewaffen sowie Luftabwehrsysteme und Landebahnen zerstört worden, sagte Erdogan am Samstag. Mehrere Ziele, darunter auch Waffendepots und Flugzeughangars seien „unter schweren Beschuss genommen und zerstört“ worden, sagte Erdogan am Samstag in Istanbul. Mehr als 300 Militärfahrzeuge seien zerstört worden, darunter mehr als 90 Panzer.

Update, Samstag, 29.02.2020, 08.15 Uhr: Nach der jüngsten Eskalation des Konflikts zwischen Syrien und der Türkei hat Ankara mit Vergeltungsschlägen gedroht. „Wenn sie es auf die harte Tour lernen wollen, können sie das haben. Die Türkei will keinen Krieg. Aber die Türkei wird nicht zögern, Gewalt anzuwenden, wenn ihre Sicherheit bedroht ist“, sagte der türkische UN-Botschafter Feridun Hadi Sinirliolu am Freitag bei einer Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats in New York.

Eskalation zwischen Syrien und Türkei

Die USA stärkte der Türkei den Rücken. „Die Türkei hat unsere volle Unterstützung, um in Selbstverteidigung auf ungerechtfertigte Angriffe auf türkische Beobachtungsposten zu reagieren, die zum Tod ihrer eigenen Streitkräfte geführt haben“, sagte die amerikanische UN-Botschafterin Kelly Craft. Auch US-Außenminister Mike Pompeo teilte mit, die USA stünden nach dem „verachtenswerten“ Angriff an der Seite des Nato-Bündnispartners.

Russlands UN-Botschafter Wassili Nebensja äußerte Bedauern über den Tod der türkischen Soldaten, sagte dabei aber auch, dass diese sich außerhalb eines Beobachtungspostens aufgehalten hätten. „Als klar wurde, dass es passiert ist, ergriff die russische Seite umfassende Maßnahmen, um die Feindseligkeiten zu beenden.“ Er betonte, dass es sich trotz allem bei der Region Idlib um syrisches Staatsgebiet handele.

Update, 16.12 Uhr: Griechische Grenzschützer haben am Freitag hunderte Geflüchtete am Übertreten der türkisch-griechischen Grenze gehindert. Die Grenze sei bei Kastanies im Nordosten Griechenlands abgeriegelt worden, verlautete aus griechischen Polizeikreisen. Hunderte Migranten steckten daraufhin in der Pufferzone zwischen der Türkei und Griechenland fest, wie AFP-Journalisten vor Ort berichteten.

Update, 13.37 Uhr: Die EU hat die Türkei wegen der Drohung einer Grenzöffnung für syrische Flüchtlinge aufgerufen, ihre Verpflichtungen aus dem EU-Türkei-Flüchtlingspakt einzuhalten. Die türkische Regierung habe Brüssel bisher nicht formell über eine veränderte Flüchtlingspolitik informiert, sagte der Sprecher der EU-Kommission, Peter Stano, am Freitag. Er verwies in dem Zusammenhang auf Berichte, wonach die Türkei ihre „Grenze geöffnet“ habe, um syrische Flüchtlinge in die EU zu lassen. Die EU-Kommission prüft die Lage demnach derzeit. Noch am Morgen hatte ein Regierungsvertreter der Nachrichtenagentur AFP bestätigt, die Türkei werde die Grenzen nicht länger für Geflüchtete schließen.

Türkei dementiert Berichte über Geflüchtete

Update, 12.56 Uhr: Die Nato hat den jüngsten Luftangriff in Nordsyrien scharf verurteilt. „Die Alliierten verurteilen die fortgesetzten rücksichtslosen Luftangriffe des syrischen Regimes und Russlands auf die Provinz Idlib“, sagte Generalsekretär Jens Stoltenberg am Freitag nach einem kurzfristig einberufenen Treffen der Nato-Botschafter. Der Norweger rief Syrien und Russland dazu auf, ihre Offensive zu beenden, internationales Recht zu achten und die Bemühungen der Vereinten Nationen für eine friedliche Lösung zu unterstützen. „Diese gefährliche Situation muss deeskaliert werden.“

Die Türkei weist Berichte zurück, wonach sie den Geflüchteten im Land die Grenzen Richtung Europa geöffnet habe. „In der Flüchtlings- und Migrationspolitik unseres Landes, das die meisten Flüchtlinge in der Welt aufgenommen hat, gibt es keine Änderung“, hieß es in einer am Freitag veröffentlichten Stellungnahme des Außenministeriumssprechers Hami Aksoy. Noch am Morgen hatte ein Regierungsvertreter der Nachrichtenagentur AFP bestätigt, die Türkei werde die Grenzen nicht länger für Geflüchtete schließen.

+ Geflüchtete Menschen aus Afghanistan kommen an der griechischen Insel Lesbos an Land. © AFP

Nach einem Luftangriff auf türkische Truppen im nordsyrischen Idlib mit mindestens 33 Toten waren in der Nacht vor allem über regierungsnahe Quellen entsprechende Gerüchte aufgetaucht. In vielen Provinzen machten sich daraufhin Medien zufolge Migranten in Richtung Küstenprovinzen oder EU-Grenzübergängen auf den Weg.

Syrien: Nato hält Dringlichkeitssitzung ab

Update, 09.42 Uhr: Nach der militärischen Eskalation in der syrischen Provinz Idlib mit 33 getöteten türkischen Soldaten kommt der Nordatlantikrat der Nato am Freitag zu einer Dringlichkeitssitzung zusammen. Die Türkei habe um das Treffen der 29 Nato-Botschafter nach Artikel 4 der Nato-Verträge gebeten, teilte das Militärbündnis in Brüssel mit. Die türkische Regierung forderte eine Flugverbotszone in Idlib. Bei türkischen Angriffen in der Provinz starben am Freitag nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte 16 syrische Soldaten.

Die EU hat zum sofortigen Ende der Eskalation in Syrien aufgerufen. Es gebe das Risiko einer „größeren, offenen internationalen militärischen Konfrontation“, schrieb der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Freitag auf Twitter. Zugleich stellte er „alle nötigen Maßnahmen“ in Aussicht, um die Sicherheitsinteressen der EU zu schützen. Welche das sein könnten, sagte er nicht. Der Konflikt verursache unerträgliches menschliches Leid und bringe Zivilisten in Gefahr. „Die EU ruft alle Seiten zur schnellen Deeskalation auf.“

Syrien: Wegen Eskalation in Idlib – Türkei öffnet Grenze für Geflüchtete

Update, 09.20 Uhr: Die türkische Regierung will syrische Geflüchtete auf dem Weg nach Europa nach eigenen Angaben nicht mehr aufhalten. Die Türkei werde die Grenzen nicht länger für Geflüchtete schließen, „die nach Europa wollen“, sagte ein ranghoher Regierungsvertreter am Freitagmorgen der Nachrichtenagentur AFP. Bereits zuvor hatten türkische Medien berichtet, die Türkei habe ihre Grenzen zu Griechenland und Bulgarien „geöffnet“.

+ Syrische Rebellen feiern ihren Sieg in der Stadt Saraqib in Idlib. © AFP

Der Sprecher von Präsident Recep Tayyip Erdogans Partei AKP, Ömer Celik, sagte dem Sender CNN Türk am Freitag, bei einer Krisensitzung der Regierung sei festgehalten worden, dass die Türkei „dem Druck durch neu ankommende Flüchtlinge nicht standhalten“ könne. „Es gibt nur eine Sache, die die Europäische Union tun kann, und das ist, der Türkei zu helfen“, fügte er hinzu. Bereits Ende vergangenen Jahres hatte Erdogan mit der Öffnung der Grenzen gedroht.

Syrien: 33 Soldaten während Luftangriff in Idlib getötet

Erstmeldung, 08.53 Uhr: Nach dem Tod von mindestens 33 türkischen Soldaten in der in Syrien umkämpften Provinz Idlib fordert der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan internationalen Beistand. „Wir rufen die gesamte internationale Gesellschaft dazu auf, ihre Pflichten zu erfüllen“, hieß es in einer Stellungnahme des Kommunikationsdirektors von Präsident Recep Tayyip Erdogan, Fahrettin Altun, in der Nacht zu Freitag.

Syrien: Erdogan fordert Nato zu Beistand auf

Ömer Celik, Sprecher von Erdogans* Partei AKP, sagte im Fernsehen, die Nato müsse an der Seite der Türkei stehen. Informationen der Nachrichtenagentur Anadolu zufolge soll er damit gedroht haben, den Geflüchtete im Land die Grenzen nach Europa zu öffnen. „Unsere Flüchtlingspolitik ist dieselbe, aber hier haben wir eine Situation. Wir können die Flüchtlinge nicht mehr halten“.

Die türkischen Soldaten sollen während eines Luftangriffs der syrischen Regierung unter Baschar al-Assad getötet worden sein. Celik sagte dazu: „Das mörderische Regime und die, die es ermutigen, werden den Preis für diese Niedertracht auf die härteste Weise bezahlen.“ Als Vergeltung griff die Türkei in der Nacht zu Freitag Stellungen der syrischen Regierungstruppen an, wie der türkische Kommunikationsdirektor Fahrettin Altun in einer Stellungnahme mitteilte.

Syrien: Türkische Soldaten während Luftangriff getötet

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) und mehr als ein Dutzend weitere EU-Außenminister haben an die Regierung des syrischen Machthabers Baschar al-Assad appelliert, ihre Offensive in der umkämpften syrischen Provinz Idlib* zu beenden. In einem am Mittwoch auf dem Nachrichtenportal „T-Online“ veröffentlichten Appell fordern die Diplomaten die „unverzügliche Einstellung aller Kampfhandlungen“ in Syrien*. Der 2018 vereinbarte Waffenstillstand für das Gebiet müsse eingehalten werden.

+ Ein syrischer Rebellenkämpfer trägt ein Stofftier durch die Stadt Saraqib in Idlib. © Bakr ALKASEM/AFP

„Das Regime in Syrien setzt seine Strategie der militärischen Rückeroberung des Landes um jeden Preis fort, ungeachtet ihrer Konsequenzen für die syrische Zivilbevölkerung“, heißt es in dem Schreiben. Mit Unterstützung russischer Kampfflugzeuge hätten Assads Streitkräfte ihre Angriffe auf Idlib seit Dezember noch verstärkt. Binnen weniger Wochen sei fast eine Million Menschen aus Syrien vertrieben worden.*

