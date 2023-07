In Turbulenzen gebracht: Russische Luftwaffe drängt US-Militärjet ab

Von: Erkan Pehlivan

Erneut sorgt ein riskantes Flugmanöver in Syrien für helle Aufregung. Soll das US-Militär aus dem Land vertrieben werden?

Damaskus – Erneut ist es zu einem Zwischenfall zwischen einem russischen Kampfflugzeug und einem amerikanischen Kampfflugzeug über Syrien gekommen. Die russische S-35 hatte sich der amerikanischen MC-12 gefährlich genähert und durch das Manöver das Leben der vier Besatzungsmitglieder gefährdet. Offenbar sei die US-Maschine dabei in Turbulenzen geraten.

Russische Störmanöver behindern Kampf gegen IS

Bereits in den vergangenen Wochen hatte es ähnliche Zwischenfälle gegeben. Dabei hatten russische Kampfjets immer wieder unbemannte US-Drohnen vom Typ MQ-9 und Leuchtraketen „belästigt“. Dadurch zwangen sie die Drohnen zu Ausweichmanövern. Der jüngste Vorfall hat nun in den USA die Alarmglocken läuten lassen, weil das Leben US-amerikanischer Soldaten dabei gefährdet wurde.

Nach Angaben von ABC News hatten in der Vergangenheit russische und US-amerikanische Offiziere immer wieder miteinander telefoniert, um gegen das Vorgehen der anderen Seite zu protestieren. Unter Berufung auf einen hochrangigen Beamten aus dem Verteidigungsministerium teilte ABC News nun mit, dass durch die russischen Störmanöver der Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) erschwert werde. Die USA wollten ihren Kampf gegen den IS dennoch fortsetzen.

Mit dem F-22 „Raptor“ sollen in Zukunft russische und iranische Kampfflugzeuge im Nahen Osten abgeschreckt werden. © Staff Sgt. Christopher Drzazgows

Russland und Syrien wollen USA aus Syrien vertreiben

Das Pentagon beobachtet seit längerem eine „wachsende Zusammenarbeit“ zwischen Russland, Syrien und dem Iran, die darauf abziele, die US-Streitkräfte aus syrischem Territorium zu vertreiben. Aktuell sind in dem Krisenland noch etwa 900 US-Soldaten zum Kampf gegen die stationiert, die meisten im Osten des Landes.

Die USA erwägen jetzt eine Reihe militärischer Optionen über dem syrischen Luftraum, um in Zukunft russische Aggressionen zu unterbinden. Mitte Juni war bekannt geworden, dass die USA F-22-Jets in den Nahen Osten schicken, um dort russische Kampfflugzeuge aufzuhalten.

Laut der Nachrichtenagentur Associated Press (AP) stationierte zudem die US-Luftwaffe in der ersten Juliwoche A-10-Bodenangriffsflugzeuge im Nahen Osten, am 14. Juli folgten demnach auch F-16-Kampfflugzeuge. Laut US-Beamten ist die Absicht dahinter, die „Sichtbarkeit“ des US-Militärs als „Abschreckungsmittel“ gegenüber dem Iran zu verstärken. Doch könnten diese Flieger durchaus militärische Operationen in Syrien unterstützen, hieß es weiter. (erpe)