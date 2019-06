Klima-Aktivisten zertrampeln Möhrenfeld - Bauer macht seinem Ärger Luft: „Arroganz der urbanen Eliten“

Viele junge Menschen versammelten sich in Nordrhein-Westfalen, um gegen den Tagebau zu protestieren. Dabei zertrampelten sie Felder, was einem Bauer sauer aufstieß.

Rommerskirchen - Tausende Aktivisten versammelten sich am Wochenende in Nordrhein-Westfalen, um dort gegen den Kohle-Tagebau zu demonstrieren. Eine Begleiterscheinung des großen Andrangs waren verwüstete Felder. Einer der betroffenen Bauern machte nun seinem Ärger auf Twitter Luft. Willi Kremer-Schillings (64) postete Bilder seines offenbar schwer in Mitleidenschaft gezogenen Grund und Bodens.

Wenn 500 „Klimaretter“ ohne Veranlassung quer durch ein Möhrenfeld laufen. Dann die Kommentare: „ihr bekommt doch Subventionen, wird entschädigt, reg dich nicht auf“. Die Arroganz der urbanen Eliten. Kein Unrechtsbewusstsein. Der Zweck heiligt alles? #wirsindwirr pic.twitter.com/WlYBHsb1Ej — Bauer Willi (@BauerWilli_org) June 23, 2019

Er schrieb: „Wenn 500 ‚Klimaretter‘ ohne Veranlassung quer durch ein Möhrenfeld laufen. Dann die Kommentare: ‚Ihr bekommt doch Subventionen, wird entschädigt, reg dich nicht auf‘. Die Arroganz der urbanen Eliten. Kein Unrechtsbewusstsein. Der Zweck heiligt alles?“

„Ich bin auch für den Klimaschutz, aber ...“

Ihm gehe es nicht um Entschädigung, sondern um Respekt des Eigentums und der Landwirtschaft, schreibt Kremer-Schillings alias „Bauer Willi“ in einem weiteren Tweet. Und der Bild sagte er: „Ich bin auch für Klimaschutz, aber dafür zerstöre ich nicht das Eigentum anderer.“

Ein paar Worte zur De-Eskalation um das Thema Möhrenfeld. Für alle, die nicht glauben wollen, dass die Aktivisten durchgelaufen sind, ein neues Video, Und nein, es geht nicht um Entschädigung, sondern um Respekt #Lebensmitteln #Landwirthttps://t.co/BN3yhGpM0R — Bauer Willi (@BauerWilli_org) June 24, 2019

Der nächste Weg sei nur 300 Meter weiter entfernt, so der promovierte Landwirt. „Da hätten die Aktivisten bequem vorbeigehen können.“ Kremer-Schillings weiter: „Im Vorbeimarsch nach Neurath am Freitag haben sie rund um unseren Hof ihren Müll hinterlassen, haben sich dann noch gefilmt, wie sie quer über das Möhrenfeld latschen. Unfassbar!“

Er postete ein Original-Video des Aktivisten-Bündnisses „Ende Gelände“ und schrieb: „Warum müsst ihr durch den Weizen laufen? Und warum habt ihr das Video von der Durchquerung des Möhrenfeldes gelöscht? Ist da doch die Einsicht gewachsen, dass man Respekt vor Lebensmitteln und der Arbeit der Bauern haben sollte?“

Original-Video von @Ende__Gelaende . Warum müsst ihr durch den Weizen laufen? Und warum habt ihr das Video von der Durchquerung des Möhrenfeldes gelöscht? Ist da doch die Einsicht gewachsen, dass man Respekt vor Lebensmitteln und der Arbeit der Bauern haben sollte? https://t.co/qMm8zj52PC — Bauer Willi (@BauerWilli_org) June 23, 2019

Ein anderes Marsch-Video kommentierte der Bauer so: „Schön, dass ihr euch bemüht, so wenig Schaden wie möglich zu machen. Aber kein Schaden wäre noch schöner.“

„Ende Gelände“ reagiert: „Werden den Schaden begleichen“

Die Sprecherin von „Ende Gelände“, Kathrin Henneberger, kündigte unterdessen an: „Wenn der Landwirt einen Schaden hat, werden wir den begleichen.“

Nach den Blockaden räumen wir auf! Strohsäcke, Wasserflaschen, Einhörner... Als was Aktivistis bei der Räumung zurück lassen mussten wird eingesammelt #EndeGelaende pic.twitter.com/Ifwn3U1Vzz — Kathrin Henneberger (@KathrinAnna) June 23, 2019

In einem Tweet postete Henneberger ein Foto von den Aufräumaktionen nach dem Protest: „Nach den Blockaden räumen wir auf (...). Alles, was Aktivisten bei der Räumung zurücklassen mussten, wird eingesammelt.“

Der Grünen-Politiker Georg P. Kössler twitterte hierzu: „Ich als Fan der kleinbäuerlichen Landwirtschaft finde kaputte Möhrenfelder nicht gut.“ Aber „Ende Gelände“ werde für den Schaden entschädigen und man solle die Verhältnismäßigkeit betrachten. Außerdem, so Kössler, sei der Klimawandel für Möhren „noch beschissener“.

Einige Aktivisten wiesen auf Twitter außerdem darauf hin, dass in Medien der Eindruck entstünde, andere räumen für sie den Müll nach der Demo weg. Grünen-Parteirat Erk Marquart twitterte, dass acht von der Polizei zugelassene Aufräumer von der Organisation „Ende Gelände“ selbst stammten.