Tagesschau: Erschütternde Szenen um Sprecher Jan Hofer - neue Details zum Gesundheitszustand

Schock für alle Tagesschau-Zuschauer. Sprecher Jan Hofer wirkte sichtlich angeschlagen, musste sich sogar an einem Tisch festhalten. Die ARD unterbrach sogar das Programm.

München - Große Sorge um Jan Hofer. Der Tagesschau-Sprecher versprach sich in der Sendung gleich mehrfach, klammerte sich an einen Tisch. Die ARD musste die Sendung abbrechen, als er zudem apathisch wirkte. Mittlerweile können alle jedoch wieder aufatmen.

Tagesschau: Jan Hofer in ARD-Live-Sendung total apathisch - beim Brexit-Beitrag noch alles normal

Hofer gelang der Beginn der Sendung um Punkt 20.00 Uhr souverän. Er moderierte den Brexit-Beitrag gewohnt an. Auch die Ansagen zu den Beiträgen und Einspielern rund um die Großen Koalition gelangen. Erste Probleme tauchten erst später in der Sendung auf. Da musste sich der mittlerweile 69-jährige Hofer während der Live-Sendung an den Tisch klammern. Kurz zuvor schon merkte man an der Sprache Jan Hofers, dass etwas nicht stimmte. Er versprach sich beim Thema über den Schiffbruch eines Container-Schiffs gleich mehrmals, wurde ein wenig undeutlich.

Tagesschau: Jan Hofer muss sich an Tisch klammern

Gerade bei der Meldung zur Trainer-Entlassung von Domenico Tedesco beim Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 versprach sich Hofer merklich, schaffte danach die Anmoderation des Wetters mit etwas Mühe. Als der Beitrag zum Wetter endete, bot sich den Zuschauern ein dramatisches Bild. Hofer stand an den Tisch gelehnt, schweigend und leicht schwankend da und blickte einfach nur geradeaus nach vorne - nicht in die Kamera.

+ Jan Hofer klammert sich an den Tisch in der Live-Sendung. © Screenshot ARD

Tagesschau-Sprecher Jan Hofer: Zuschauer reagieren bestürzt - Riewa macht die Tagesthemen

Die ARD reagierte nach wenigen Sekunden. Statt der Abmoderation der Sendung mit dem Hinweis auf die Tagesthemen ab 22.15 Uhr blendete die ARD für wenige Augenblicke Schwarzbild ein, dann begann der ohnehin geplante Kroatien-Krimi in der ARD. Viele Menschen reagierten auf Twitter bestürzt, wünschten ihm umgehend gute Genesung. Die Sequenz ist mittlerweile nicht mehr in der Mediathek zu sehen. In den ARD-Tagesthemen wurde Hofer am späteren Abend von Kollege Jens Riewa ersetzt.

@JanHofer ich hoffe, es geht Ihnen gut! — KMakosch (@KMakosch) 14. März 2019

Jan Hofer: Tagesschau nimmt Stellung zum Zustand

Mittlerweile hat die Tagesschau selbst via Twitter reagiert, spricht davon, dass es Jan Hofer schlecht geworden sei. Chefredakteur Kai Gniffke: „Möglicherweise ist ein Infekt, mit dem er kürzlich zu tun hatte, noch nicht vollständig auskuriert. Zurzeit lässt er sich ärztlich untersuchen. Vielen Dank für die Genesungswünsche.“ Inzwischen gehe es Jan Hofer deutlich besser, heißt es in der Mitteilung der Tagesschau.

Liebe Zuschauer, am Ende der Tagesschau wurde es Jan Hofer schlecht. Möglicherweise ist ein Infekt, mit dem er kürzlich zu tun hatte, noch nicht vollständig auskuriert. Zurzeit lässt er sich ärztlich untersuchen. Vielen Dank für die Genesungswünsche. — tagesschau (@tagesschau) 14. März 2019

Tagesschau-Sprecher Jan Hofer äußert sich selbst - Zuschauer können aufatmen

Gegen 21.45 Uhr äußerte sich Jan Hofer nun selbst und ließ alle Zuschauer aufatmen. „Herzlichen Dank für die vielen guten Wünsche“, schreibt er auf Twitter. „Ich bin gerade im Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf durchgecheckt worden. Keinerlei Auffäligkeiten. Ich nehme an, dass ich ein Medikament nicht vertrage, dass ich seit heute wegen einer verschleppten Grippe nehmen muss.“

Jan Hofer: Rettungswagen wurde gerufen

Um 20.20 Uhr war ein Rettungswagen der Feuerwehr zum ARD-Studio in Hamburg-Lokstedt gerufen worden, berichtet Bild. Es war nicht das erste Mal, dass Jan Hofer während einer Sendung gesundheitlich angeschlagen wirkte. 2016 musste Kollegin Caren Miosga einspringen. Im März 2018 musste er sich laut dem Blatt während einer Kurzausgabe der Tagesschau ebenfalls am Pult festhalten, verhaspelte sich zudem mehrmals.