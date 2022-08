Reaktion auf Pelosis Taiwan-Reise: China plant Übung mit scharfer Munition - jetzt sorgt sich sogar Japan

Von: Franziska Schwarz

Die Visite der US-Spitzenpolitikerin Pelosi beim Konfliktpartner versetzt China in Rage. Auch Japan meldet sich zu Wort - News-Ticker zum Taiwan-Besuch von Nancy Pelosi.

München/Taipeh - Nancy Pelosi besucht trotz aller Warnungen aus China Taiwan. - und sichert dem Land dabei die Unterstützung der USA zu. Die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses sagte am Mittwoch (3. August) bei einem Treffen mit Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen, ihr Besuch sei auch ein Zeichen, „dass wir stolz auf unsere beständige Freundschaft sind“.

Tsai betonte, Taiwan werde angesichts chinesischer Drohgebärden nicht zurückweichen und „die Verteidigungslinie der Demokratie“ halten. Zuvor hatte China offenbar mit einem Kampfjet-Manöver provoziert.

Konflikt mit China: Pelosi sichert Taiwan Unterstützung der USA zu

Pelosis Taiwain-Besuch ist umstritten. Die Politikerin der Demokratischen Partei von Präsident Joe Biden ist die ranghöchste US-Vertreterin seit 25 Jahren, die Taiwan besucht. Die kommunistische Führung in Peking sieht Taiwan als Teil der Volksrepublik China an, obwohl es schon vor deren Gründung 1949 eigenständig regiert war. Die USA erkennen Taiwan zwar nicht offiziell als unabhängigen Staat an, unterstützen aber die Regierung des Landes.

Militärübungen um Tawain: Regierung in Taipeh beklagt „irrationalen Schritt“

Nun hat China „gezielte militärischen Aktionen“ angekündigt. Geplant ist eine Reihe von Militärmanövern in Gewässern rings um Taiwan. Dabei soll unter anderem scharfe Munition von großer Reichweite in der Taiwanstraße - der Meerenge zwischen Taiwan und Festland-China - abgefeuert werden.

Taiwan warf China am Mittwoch vor, bei den geplanten Manövern teilweise in taiwanische Hoheitsgewässer eindringen zu wollen. Ein Sprecher des taiwanischen Verteidigungsministeriums sprach von einem „irrationalen Schritt“, mit dem Peking die internationale Ordnung herausfordere.

Nancy Pelosi begrüßt Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen in Taipeh. © Taiwan Presidential Palace/Zuma Wire/Imago

Pelosi-Besuch in Taiwan: Japan besorgt über geplante Manöver Chinas

Die japanische Regierung äußerte sich indes „besorgt“ über die geplanten chinesischen Manöver. Diese Sorgen seien der chinesischen Seite übermittelt worden, sagte Regierungssprecher Hirokazu Matsuno.

Das Gebiet nahe Taiwan, in dem China ab Donnerstag (4. August) Manöver plane, überschneide sich mit Japans exklusiver Wirtschaftszone. Japan ist ein wichtiger Verbündeter der USA. (AFP/dpa/frs)