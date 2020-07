Telefon für psychologische Fragen zum Zeugnis läuft länger

Die Niedersächsische Landesschulbehörde bietet in diesem Sommer das Zeugnistelefon der Schulpsychologie an mehreren Tagen an.

Die Niedersächsische Landesschulbehörde bietet in diesem Sommer das Zeugnistelefon der Schulpsychologie an mehreren Tagen an. Laut eigener Mitteilung sind dies: Freitag, 10. Juli, von 10 bis 14 Uhr und von Montag bis Mittwoch, 13 bis 15. Juli, jeweils von 10 bis 16 Uhr.

Unter der Telefonnummer 0 41 31 /6 03 42 35 und per E-Mail an zeugnishotline@nlschb.niedersachsen.de können Schüler, Eltern und Erziehungsberechtigte psychologische Fragen rund um die Zeugnisvergabe stellen. Der Grund: Wegen der Corona-Pandemie und den dadurch erhöhten Hygieneregeln werden zum Ende des Schuljahres Zeugnisse unter Umständen nicht klassenweise ausgehändigt. Die Zeugnisausgabe für alle nicht Abschlussjahrgänge an öffentlichen Schulen erfolgt daher für jede Gruppe am jeweils letzten Schulpräsenztag.

Für Fragen zur Notenvergabe, zu Versetzungsentscheidungen und zu anderen Zeugnisinhalten vermitteln die Regionalabteilungen der Niedersächsischen Landesschulbehörde Ansprechperson. Die Abteilungen sind telefonisch zu erreichen: in Braunschweig unter 05 31 /4 84 33 33, in Hannover unter 05 11 /1 06 60 00, in Lüneburg unter 04 13 1/ 15 22 22 und in Osnabrück unter 0 54 1/ 77 04 64 44. Weitere Informationen gibt es auf landesschulbehoerde-niedersachsen.de/organisation/servicestellen im Internet.