Habeck wagt revolutionären Tempolimit-Vorstoß - und kassiert böse Abfuhr

Robert Habeck will bei einer Regierungsbeteiligung der Grünen eine Gesetzesänderung bewirken. Doch der mögliche Koalitionspartner CDU will dabei nicht mitmachen.

Berlin - Die Grünen wollen im Fall einer Regierungsbeteiligung nach der Bundestagswahl 2021 möglichst rasch ein generelles Tempolimit auf deutschen Autobahnen durchsetzen. Dem Nachrichtenportal The Pioneer sagte Grünen-Chef Robert Habeck auf die Frage, ob es mit den Grünen ein solches Tempolimit geben werde: „Ja. Bei 130.“ Dies werde man auch gegen einen möglichen Koalitionspartner durchsetzen. „Das ist wahrscheinlich die erste Maßnahme einer neuen Regierung, wenn die Grünen dabei sind“, sagte der Grünen-Chef. Dafür brauche es nur eine Gesetzesänderung.

Es gebe mittlerweile mehr Leute, die das Tempolimit wollen, sagte Habeck. „Selbst der ADAC ist dafür. Wer argumentiert eigentlich noch dagegen“, fragte der Grünen-Parteichef. Durch die Corona-Pandemie* habe sich der Blick auf das Thema gewandelt. „Der Vorwurf, ein Tempolimit sei eine ungebührliche Einschränkung der bürgerlichen Freiheit auf der Autobahn, klingt jetzt irgendwie noch lächerlicher als ohnehin schon - jetzt nach der Schließung von Kirchen, Schulen und so weiter.“

Tempolimit 130 auf der Autobahn - Habeck: „Es gibt kein Recht auf Rasen in Deutschland“

Habeck kritisierte, es gebe unter anderem in Schleswig-Holstein Streckenabschnitte, zu denen Raser extra führen, „um mal auf 40 Kilometern 250 km/h zu fahren. Das ist nicht zu rechtfertigen.“ Jeder solle sein Hobby haben. „Aber nicht andere gefährden, um selber mal Spaß zu haben. Dafür gibt's keinen Rechtsanspruch“, so Habeck. „Es gibt kein Recht auf Rasen in Deutschland.“

Die Frage eines Tempolimits auf Autobahnen könnte zum Knackpunkt für eine schwarz-grüne Koalition nach der nächsten Bundestagswahl werden. Bei der CDU stieß Habecks Vorstoß auf wenig Verständnis: CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak kritisierte ihn als "Sommerlochthema".

Tempolimit 130 auf der Autobahn: Ziemiak wirft Habeck und den Grünen falsche Prioritäten vor

Der CDU-Generalsekretär sagte zu der Ankündigung des Grünen-Vorsitzenden den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland: "Wir haben keine Zeit für Sommerlochthemen." Er warf den Grünen falsche Prioritäten vor. "Die CDU arbeitet mit ganzer Kraft dafür, dass wir Corona-Ausbrüche* im Griff behalten, dass die Wirtschaft wieder in Schwung kommt und wir Arbeitsplätze sichern", sagte Ziemiak. Das sei wichtig für das Land. "Darum sollten sich auch die Grünen besser kümmern.“

Über ein Tempolimit wird schon seit langem in Deutschland heftig diskutiert. Erst im Februar war im Bundesrat ein Vorstoß für eine generelle Höchstgeschwindigkeit von 130 Stundenkilometern auf Autobahnen gescheitert.

2019 sind bei Verkehrsunfällen in Deutschland 3046 Menschen ums Leben gekommen. Das ist der niedrigste Stand seit Beginn der Erfassung dieser Statistik. Gleichzeitig erfasste die Polizei rund 2,7 Millionen Verkehrsunfälle - so viele wie seit fast 30 Jahren nicht. (fmü mit dpa/AFP) *merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

