Vier Tage vor Anschlag: Attentäter flog von Düsseldorf nach Manchester

Schon wieder hat ein Selbstmordanschlag die Welt erschüttert: Am Montag riss ein Attentäter 22 Menschen in den Tod, darunter viele Kinder. Alle Informationen und Entwicklungen bekommen Sie in unserem News-Ticker.

9.45 Uhr: Eine Mutter, die ihre Tochter verloren hat, schrieb hinterher auf Facebook, ihr Mädchen solle nun mit Engeln singen und immer lächeln. Merkur.de zeigt in dieser Fotostrecke die Opfer des Terroranschlags.

8.57 Uhr: Der Manchester-Attentäter Salman Abedi ist nach einem Bericht von Focus Online vier Tage vor dem Anschlag von Düsseldorf aus in die britische Stadt geflogen. Das hätten Berliner Sicherheitskreise bestätigt. Zudem sei der Mann bereits 2015 von Frankfurt am Main aus nach Großbritannien gereist. Offenbar sei er damals zuvor bei einer paramilitärischen Ausbildung in Syrien gewesen, habe Scotland Yard dem Bundeskriminalamt (BKA) mitgeteilt. Dem Bericht zufolge war Abedi namentlich nicht in internationalen Fahndungssystemen erfasst. Er habe auch auf keiner Beobachtungsliste gestanden, mit denen Reisebewegungen verdächtiger Islamisten erfasst werden. „Die Szene ist international eng verflochten“, sagte ein BKA-Experte dem Focus. „Wir müssen klären, ob Abedi in Syrien Leute kennengelernt hat, die er jetzt in NRW oder Hessen getroffen hat.“

8.54 Uhr: Manchester United hat am Mittwochabend die Europa League gewonnen. Die Mannschaft hat ihren Triumph mit bewegenden Worten den Opfern des Terroranschlags in der englischen Stadt gewidmet. „Wir sind nur Fußballspieler, aber wir haben ein Publikum. Und wir wollen jedem sagen, dass wir eine Welt sehen wollen, die zusammensteht und für Frieden und Respekt in dieser Welt kämpft. Bitte keine Anschläge mehr. Bitte keine Toten mehr“, sagte der Spanier Ander Herrera nach dem 2:0 (1:0)-Finalsieg seines Teams gegen Ajax Amsterdam.

8.39 Uhr: Nach dem Anschlag von Manchester mit 22 Todesopfern hat die Polizei zwei weitere Männer festgenommen. Eine Festnahme erfolgte nach Polizeiangaben vom Donnerstag im Vorort Withington, die zweite in Manchester. Eine ebenfalls zuvor festgenommene Frau wurde am frühen Donnerstagmorgen ohne Anklage wieder freigelassen. Damit sind im Zusammenhang mit dem Anschlag nun zehn Menschen festgesetzt, darunter in Libyen ein Bruder des Attentäters und sein Vater.

Die Ermittler machen den 22-jährigen Salman Abedi für den Anschlag auf das Popkonzert der US-Sängerin Ariana Grande am Montag verantwortlich. Sie gehen aber davon aus, dass er Komplizen hatte. Abedi war bei der Attacke ums Leben gekommen und hatte mit einem selbst gebauten Sprengsatz 22 Menschen in den Tod gerissen, darunter viele Kinder und Jugendliche. Mindestens 59 Menschen wurden verletzt in Krankenhäuser gebracht, viele davon lebensgefährlich.

+ Das von lybischen Spezialkräften zur Verfügung gestellte Bild zeigt Hashim Ramadan Abedi, einen Bruder des Manchester-Attentäters Salman Abedi, am 24.05.2017 in Tripolis (Lybien), nach seiner Festnahme. © Ahmed Bin Salman/SPECIAL DETERRENT FORCE/AP/dpa

Terror in Manchester: Das geschah am Mittwoch

22.06 Uhr: Neben den beiden Brüdern des Manchester-Attentäters Salman Abedi ist nach Angaben libyscher Spezialkräfte auch dessen Vater in Libyen festgenommen worden. Der Mann sei vor seinem Haus in der libyschen Hauptstadt Tripolis festgenommen worden. Sprecher Ahmed Salem wollte am Mittwoch zunächst keine weiteren Auskünfte geben, bevor die Ermittlungen nicht abgeschlossen seien.

Ermittler haben am Mittwochabend in Zusammenhang mit dem Anschlag von Manchester eine Frau festgenommen. Sie sei bei Durchsuchungen in Blackley im Norden der Stadt festgesetzt worden, meldete die Polizei über den Kurznachrichtendienst Twitter. Damit steigt die Zahl der Festgenommenen in Verbindung mit der Attacke auf insgesamt acht.

21.51 Uhr: Inzwischen sind mehr Details zu Bombe, die 22 Menschen in den Tod riss, bekannt. Der New York Times wurden Fotos von den zerfetzten Resten zugespielt. Ein Experte geht davon aus, dass sich der Sprengsatz in einem Alukoffer befand, über den eine schwarze Weste geworfen wurde. In der Hand hatte der Attentäter offenbar einen manuellen Auslöser. Im Sprengsatz befanden sich diverse Schrauben und Metallteile um größtmöglichen Schaden zu verursachen. Teile des Attentäters wurden weit außerhalb des tödlichen Radius der Bombe gefunden.

Welchen Sprengstoff der mutmaßliche Attentäter verwendet hat ist bislang noch nicht klar.

20.51 Uhr: Der Manchester-Attentäter war nach Aussage seines in Libyen festgenommenen Bruders Mitglied der Terrormiliz „Islamischer Staat“ (IS). Salman Abedis Bruder räumte nach einer Erklärung der libyschen Spezialkräfte zudem ein, mit den Einzelheiten des Anschlags vertraut gewesen zu sein. Der Mann war am Dienstag in Libyen festgenommen worden, wie die Spezialkräfte am Mittwochabend auf ihrer Facebook-Seite weiter mitteilten.

20.40 Uhr: Nach dem Anschlag bei ihrem Konzert in Manchester hat die US-Sängerin Ariana Grande mehrere Konzerte ihrer Tournee abgesagt. Wegen der tragischen Ereignisse werde die „Dangerous Woman Tour“ ausgesetzt, teilte die O2-Arena in London auf ihrer Internetseite mit. Das gelte für alle Auftritte bis zum 5. Juni in Zürich, wurde das Management der Sängerin am Mittwoch zitiert. Bis dahin wolle man die Situation neu bewerten.

Das sagt der Vater des Attentäters

20.00 Uhr: Der Vater von Salman Abedi, Ramadan Abedi, hat laut Nachrichtenagentur AP die Unschuld seines Sohnes beteuert. Abedi sagte er habe fünf Tage zuvor noch mit seinem Sohn über seine Reise nach Saudi Arabien gesprochen. Von dort aus wollte er nach Libyen weiterreisen, um den Ramadan bei seiner Familie zu verbringen.

Sein Sohn habe bei dem Gespräch normal geklungen. Vor eineinhalb Monaten sei Salman bei ihm in Libyen zu Besuch gewesen. Am Telefon sagte er gegenüber AP: „Wir glauben nicht an das Töten Unschuldiger. Wir sind nicht solche, die sich mitten unter Unschuldigen in die Luft jagen.“

Allerdings gibt es Zweifel an der Aussage des Vaters. Wie AP weiter berichtet, gab ein Angehöriger der libyschen Sicherheitskräfte an, dass Ramandan Abedi in den 90er-Jahren Mitglied einer islamistischen Gruppe mit Verbindungen zu Al Quaida gewesen sein soll. Er sei auch unter dem Namen Abu Ismail bekannt.

1993 musste er aus Libyen fliehen, nachdem der Machthaber Gadaffi einen Haftbefehl auf ihn ausstellte. Abedi Senior soll daraufhin nach Großbritannien geflüchtet sein und dort politisches Asyl beantragt haben.

Schweigeminute am Donnerstag geplant

19.39 Uhr: Nach einer Pause wegen des Anschlags von Manchester soll der Wahlkampf für die anstehende Parlamentswahl in Großbritannien bald weitergehen. Die konservative Partei von Premierministerin Theresa May und die Labour-Partei von Jeremy Corbyn teilten am Mittwoch mit, dass sie ihre landesweiten Wahlkampagnen an diesem Freitag fortsetzen wollen. In Großbritannien wird am 8. Juni ein neues Parlament gewählt.

19.21 Uhr: In Großbritannien wird am Donnerstag in einer Schweigeminute der Opfer des Attentats von Manchester gedacht. Dies ist für 11.00 Uhr Ortszeit (12.00 Uhr MESZ) geplant, wie die Regierung in London mitteilte. Die Gedenkminute soll auch die Solidarität mit den vielen Verletzten zeigen. Fahnen auf öffentlichen Gebäuden werden noch bis Donnerstagabend auf halbmast sein.

Bruder des Selbstmordattentäters wusste offenbar von dem Anschlag

19.18 Uhr: Ein Bruder des Manchester-Attentäters Salman Abedi ist nach Angaben libyscher Spezialkräfte mit den Einzelheiten des Anschlags vertraut gewesen. Der Mann sei in Libyen festgenommen worden und habe eingeräumt, zur Terrormiliz Islamischer Staat (IS) zu gehören, teilten die Spezialkräfte am Mittwochabend auf ihrer Facebookseite mit. Der Mann habe ausgesagt, während der Vorbereitungen in Großbritannien gewesen zu sein. Er sei Mitte April ausgereist, danach aber mit seinem Bruder in ständigem Kontakt gewesen.

18.32 Uhr: Zwei Tage nach dem Selbstmordanschlag in Manchester hat die britische Polizei einen fünften Verdächtigen festgenommen. Der Mann sei am Mittwochnachmittag in Zusammenhang mit den Ermittlungen zu dem Anschlag in Manchester in der nahegelegenen Stadt Wigan festgenommen worden, erklärte die Polizei. Bei seiner Festnahme habe der Mann ein Päckchen dabei gehabt, das derzeit untersucht werde.

Islamisches Zentrum distanziert sich von Salman Abedi

+ Fawzi Haffar © AFP 18.30 Uhr: Das Islamische Zentrum in Manchester hat sich von dem Attentäter Salman Abedi distanziert. „Diese feige Tat hat keinen Platz in unserer Religion oder irgendeiner anderen Religion“, sagte Fawzi Haffar vom Moscheeverein am Mittwoch vor Journalisten. Er betonte, die Didsbury Moschee stehe allen Menschen offen und werde von Tausenden genutzt. Nach britischen Medienberichten waren der Vater und ein Bruder des Attentäters in der Islamgemeinde engagiert. Salman Abedi habe dort aber nicht gearbeitet, betonte Haffar.

18.10 Uhr: Popstar Ariana Grande ist inzwischen offenbar wieder in ihrer Heimat angekommen. Nach dem Konzert flog sie mit ihrem Privatjet zurück in die USA. Mitgenommen sieht sie aus, und ganz in schwarz gekleidet. Der Schock dem Anschlag knapp entkommen zu sein, sitzt wohl noch tief.

Am Rollfeld empfing sie ihr Freund Mac Miller. Grande sucht nun offenbar Trost bei ihrer Familie. Wie ein Insider gegenüber people.com sagte, möchte sie jetzt nur mit ihren Liebsten zusammen sein.

Mit traurigem Blick - Ariana Grande zurück in den USA https://t.co/WcaTpHbPWm pic.twitter.com/ROIQbrgwmP — BILD (@BILD) 24. Mai 2017

Polizei geht von einem Terror-Netzwerk um Abedi aus

17.01 Uhr: „Ich glaube, es ist ganz klar, dass es sich um ein Netzwerk handelt, dem wir nachgehen“, sagte der Polizeichef von Manchester, Ian Hopkins, am Mittwoch. Mittlerweile geht die Polizei von einem ganzen Terrornetzwerk aus.

16.11 Uhr: Der Attentäter von Manchester hatte offenbar mehrere Helfer und Mitwisser: Die Polizei geht inzwischen eindeutig von einer Unterstützergruppe rund um den Attentäter von Manchester aus. Das sagte der Polizeichef von Manchester, Ian Hopkins, am Mittwoch.

Die Ermittler machen den 22 Jahre alten Salman Abedi für den Anschlag auf das Popkonzert verantwortlich. Er starb bei der Attacke. Seitdem hat die Polizei in Verbindung mit dem Attentat vier weitere Männer festgenommen. Details zu ihnen nannte Hopkins nicht.

Erste Namen von Opfern veröffentlicht

16.06 Uhr: Langsam werden weitere Details zu den Opfern der Terrorattacke vom Mittwoch bekannt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, ist auch eine Polizistin unter den 22 Todesopfern. Die Frau war privat beim Konzert gewesen.

Auch zu den einzelnen anderen Opfern gibt es mittlerweile Genaueres.

SAFFIE ROSE ROUSSOS: Mit acht Jahren dürfte die Grundschülerin zu den jüngsten Opfern zählen. Sie war ein riesiger Fan der Popsängerin Ariana Grande und ging mit Mutter und Schwester zum Konzert.

NELL JONES: Die Schülerin starb mit 14 Jahren. Ihre Lehrer in Cheshire loben sie als „kluge und beliebte Schülerin“.

OLIVIA CAMPBELL: Sie wurde nur 15 Jahre alt. Ihre Mutter Charlotte schrieb auf Facebook: „Singe mit den Engeln und bewahre dein Lächeln.“

GEORGINA CALLANDER: Die 18-Jährige, die sich in Lancashire im Gesundheitswesen ausbilden ließ, postete immer wieder Bilder von der Sängerin Grande. „Ich bin so aufgeregt, dich zu sehen!“, twitterte sie noch einen Tag vor dem Konzert.

MARCIN UND ANGELIKA KLIS: Das Elternpaar wollte seine beiden Töchter von dem Popkonzert abholen. Die Kinder sind in Sicherheit. Sie werden von britischen Behörden und dem polnischen Konsulat betreut.

15.47 Uhr: Im Internet kursieren mittlerweile zwei Bilder, die den Attentäter Salman Abedi zeigen sollen. Offizielle Veröffentlichungen der Polizei stehen noch aus.

Fears #Manchester suicide attacker was armed by mystery bomb-maker who is still out there https://t.co/oXhlxvoPuJ pic.twitter.com/JCLl4aj3sq — The Sun (@TheSun) 24. Mai 2017

Here's everything we know so far about the #Manchester bomber Salman Abedi https://t.co/A3ZOODN6k7 pic.twitter.com/o3scjWQVTK — The Sun (@TheSun) 24. Mai 2017

15.24 Uhr: Auch in der Welt des Fußballs rufen die schrecklichen Ereignisse Reaktionen hervor. Eigentlich wollte der frisch gekürte Meister der Premier League, der FC Chelsea, am Sonntag in London den Titel feiern. Angesichts der tragischen Ereignisse haben die Blues von diesem Plan Abstand genommen. Der Klub bezeichnete die Feierlichkeiten in einer Mitteilung auf der Vereinshomepage als „unpassend“.

15.10 Uhr: Auch die Bundeskanzlerin Angela Merkel nimmt Anteil am Schicksal der Opfer und Hinterbliebenen. Am Mittwoch kondolierte sie in der Britischen Botschaft in Berlin.

In Gedanken bei den Angehörigen der Opfer und den Verletzten: Kanzlerin #Merkel kondoliert in der Britischen Botschaft. #Manchester pic.twitter.com/Rffooidjzi — Steffen Seibert (@RegSprecher) 24. Mai 2017

15.08 Uhr: Auch mehr als einen Tag nach dem Anschlag in Manchester beherrschen weiter Trauer und Fassungslosigkeit das Geschehen in der Stadt. Parallel wird weiter alles getan, um die Stadt sicher zu machen. Nach Angaben der britischen Innenministerin Amber Rudd wurden 3800 Soldaten eingesetzt. Hier finden Sie die neusten Bilder.

14.40 Uhr: Die Behörden in Manchester geben weiter keine Ruhe. Am Mittwoch ist zu einer weiteren Durchsuchung im Zusammenhang mit dem blutigen Attentat gekommen. Die Durchsuchung laufe noch, teilte die Polizei in Manchester am Mittwochnachmittag mit. Nähere Einzelheiten nannte sie nicht. Für den Polizeieinsatz sei kurzzeitig auch eine Zuglinie gesperrt worden, diese sei inzwischen aber wieder frei. Am Mittwochvormittag hatte die Polizei im Süden der Stadt bereits drei Männer in Verbindung mit dem Anschlag festgenommen. Einen weiteren Mann hatten sie bereits am Dienstag festgesetzt.

Statement - Search at an address in Manchester City Centre as part of the investigation pic.twitter.com/w8swLjUG4i — G M Police (@gmpolice) 24. Mai 2017

14.15 Uhr: Nach Erkenntnissen der Bundesregierung sind bei den Anschlägen in Manchester keine Deutschen verletzt oder getötet worden. Man habe „hier und jetzt keinerlei Kenntnis“ von Toten oder Verletzten aus Deutschland, es gebe auch keine Vermisstenmeldungen. Daher glaube er, „mit relativer Sicherheit Entwarnung geben zu können“. Zu 100 Prozent ausschließen könne er es aber noch nicht.

13.50 Uhr: Alle 22 Todesopfer des Attentats von Manchester sind nach Polizeiangaben identifiziert. Die Polizei in Manchester teilte am Mittwoch mit, man sei nun sicher, die Identität aller Todesopfer zu kennen. Die Familien seien kontaktiert und würden von Fachleuten betreut. Die Untersuchungen der Leichname werde aber noch vier bis fünf Tage in Anspruch nehmen. Erst danach könnten alle Opfer offiziell namentlich genannt werden. Nach dem Anschlag von Montagabend sind bereits einige Namen von Todesopfern bekannt geworden. Das bisher jüngste bekannte Todesopfer ist ein achtjähriges Mädchen.

13.20 Uhr: Die Pariser Attentäter vom 13. November 2015 hatten nach Angaben des französischen Innenministers zeitweise auch erwogen, in Großbritannien zuzuschlagen. „Was man sagt ist, dass sie gezögert hatten, Frankreich zu treffen oder Großbritannien“, sagte Gérard Collomb am Mittwoch in einem Interview des Senders BFMTV. Das Ziel der Terrormiliz Islamischer Staat habe zu diesem Zeitpunkt noch nicht vollständig festgestanden. „In der Tat, das hätte in Großbritannien geschehen können.“

Immer mehr Details über den 22-jährigen Attentäter werden bekannt

12.45 Uhr: Nachdem sich die Ermittler zunächst noch über den 22-jährigen Attentäter bedeckt hielten, werden nun immer mehr Details über Salman Abedi bekannt.

12.25 Uhr: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich am Mittwoch in das Kondolenzbesuch der britischen Botschaft für die Opfer des Anschlags von Manchester eingetragen. Steinmeier spricht in dem Eintrag nach Angaben des Präsidialamtes den Angehörigen der Opfer auch im Namen aller Bundesbürger seine "tief empfundene Anteilnahme" aus. "Mit Trauer und Entsetzen hören wir die Nachrichten von der Tat und ihren Opfern", schrieb das Staatsoberhaupt. "Fassungslos fragen wir uns, was Menschen Menschen antun können."

Drei Verdächtige wurden vorläufig festgenommen

11.38 Uhr: Laut Medienberichten hat die Polizei am Mittwoch im Zusammenhang mit dem Anschlag von Manchester drei Personen in der nordenglischen Stadt festgenommen. Das teilte die Polizei mit. Auch diese Festnahmen seien in einem südlichen Viertel der Stadt erfolgt, wo bereits am Vortag ein junger Mann festgenommen worden war, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Beamten hätten bei den Einsätzen Haftbefehle "im Rahmen der Ermittlungen zu dem schrecklichen Anschlag von Montagabend" vollstreckt, teilte die Polizei mit. Damit waren insgesamt vier Verdächtige in Gewahrsam. Welche Rolle sie bei der Bluttat gespielt haben könnten, blieb zunächst offen.

11.15 Uhr: Nach dem verheerenden Terroranschlag bei einem Konzert der Popsängerin Ariana Grande in Manchester kommt es jetzt auch noch zu diplomatischen Verwicklungen: Die britische Innenministerin Amber Rudd hat sich wegen der Weitergabe interner Erkenntnisse zum Manchester-Attentat bei den zuständigen Stellen in den USA beschwert. Die Ministerin bezeichnete es am Mittwoch in der BBC als "irritierend", dass Informationen über den Selbstmordattentäter Salman Abedi in US-Medien auftauchten, ehe sie in Großbritannien zur Veröffentlichung freigegeben wurden. "Ich habe unseren Freunden gegenüber sehr klar gemacht, dass so etwas nicht mehr passieren darf", sagte Rudd.

Der Name des Attentäters war am Dienstag zuerst in US-Medien aufgetaucht. Diese stützten ihre Angaben auf eine vertrauliche Unterrichtung, die britische Stellen ihren US-Kollegen in London gegeben hätten.

10.43 Uhr: Bundesjustizminister Heiko Maas bezeichnet Terroristen als Monster. Zu dem Anschlag in Manchester äußerte sich Maas sam Mittwoch im SWR-Radio und sagte: „Dass es jetzt schon Kinder trifft, da weiß man eigentlich nicht, was man sagen soll. Leute, die das tun, sind eigentlich keine Menschen, sondern eher Monster.“

10.30 Uhr: Der mutmaßliche Attentäter von Manchester ist nach Angaben des französischen Innenministers Gérard Collomb wahrscheinlich in Syrien gewesen. „Wir wissen heute nur das, was die britischen Ermittler uns mitgeteilt haben“, sagte Collomb am Mittwoch dem Sender BFMTV. Der Brite sei libyscher Herkunft, aber in Großbritannien aufgewachsen und habe sich „plötzlich nach einer Reise nach Libyen und dann wahrscheinlich nach Syrien radikalisiert und hat entschieden, diesen Anschlag zu begehen“.

9.55 Uhr: Nach dem Terroranschlag in Manchester sind 20 Verletzte weiterhin in einem kritischen Zustand. Insgesamt hätten die Rettungskräfte 64 Verletzte behandelt, sagte Jon Rouse, der Chef der örtlichen Gesundheitsbehörden, dem Sender Sky News am Mittwoch. Die Ärzte behandelten unter anderem schwere Verletzungen an Armen und Beinen. „Das sind schwer traumatisierende Verletzungen“, sagte Rouse, einige Opfer würden sehr lange brauchen, bis sie wieder ein einigermaßen normales Leben führen könnten. Einige der Opfer seien in Krankenhäuser näher an ihren Wohnorten verlegt worden.

9.40 Uhr: Der Selbstmordattentäter von Manchester war den britischen Sicherheitsbehörden bereits vor der Tat bekannt. "Er ist jemand, den sie gekannt haben", sagte Innenministerin Amber Rudd am Mittwoch dem Radiosender BBC. Der 22-jährige Salman Abedi habe bei dem Attentat auf Konzertbesucher am Montagabend "wahrscheinlich nicht alleine gehandelt", fügte sie hinzu.

9 .15 Uhr: Nach dem Terroranschlag in Manchester werden die Flaggen der Bundesbehörden in ganz Deutschland auf halbmast gesetzt. Bundesinnenminister Thomas de Maizière ordnete für diesen Mittwoch eine bundesweite Trauerbeflaggung an. Dies geschehe „als Zeichen der Anteilnahme und Solidarität nach dem grausamen Anschlag in Manchester“, teilte das Bundesinnenministerium am Morgen in Berlin mit.

Die Ausführung des Anschlags sei "anspruchsvoller gewesen als einige der Anschläge, die wir davor erlebt haben", sagte Rudd. Dies deute darauf hin, dass Abedi "wahrscheinlich nicht alleine gehandelt" habe. "Ich bin sicher, dass wir bei Abschluss dieser Ermittlungen mehr herausfinden werden."

8.15 Uhr: Nach dem Terroranschlag in Manchester wird das Europa-League-Finale zwischen Ajax Amsterdam und Manchester United heute Abend unter starken Sicherheitsvorkehrungen stattfinden.

7.10 Uhr: Nach dem Anschlag in Manchester mit mindestens 22 Todesopfern hat die örtliche Polizei die Bürger zu erhöhter Wachsamkeit aufgerufen. Verdächtige Beobachtungen sollten sofort gemeldet werden, erklärte Polizeichef Ian Pilling am Mittwochmorgen via Twitter. Im Großraum Manchester sei die Polizeipräsenz erhöht, und dies werde vorerst so bleiben.

Die Erhöhung der Terrorwarnstufe in ganz Großbritannien auf das höchste Niveau helfe auch der Polizei in Manchester bei ihren „schnell voranschreitenden Ermittlungen“, sagte er demnach. „Die Bürger haben eine ungeheure Stärke und Widerstandskraft unter Beweis gestellt - darauf sind wir auch in den nächsten, schwierigen Tagen angewiesen.“

6.20 Uhr: Nach dem Anschlag von Manchester sucht die britische Polizei fieberhaft nach möglichen Komplizen des Selbstmordattentäters, die weitere Anschläge verüben könnten. Großbritannien rief die höchste Terrorwarnstufe "kritisch" aus, derzufolge mit einem unmittelbar bevorstehenden Anschlag gerechnet werden muss, wie Premierministerin Theresa May am Dienstagabend in London sagte. Auch in Deutschland wurden die Sicherheitskonzepte für Großveranstaltungen wie dem Kirchentag in Berlin überprüft. Regierungschefin May machte deutlich, "dass es eine größere Gruppe von Personen" geben könnte, die mit dem Anschlag auf ein Pop-Konzert am Montagabend in Manchester in Verbindung stehen. Bisher nahm die Polizei nur einen 23-Jährigen in Manchester fest, seine Beziehung zu dem Täter blieb zunächst unklar.

Terroranschlag bei Konzert von Ariana Grande in Manchester erschüttert Großbritannien

Ein Terroranschlag auf ein Popkonzert von Ariana Grande in Manchester mit vielen jugendlichen Fans hat Großbritannien und die ganze Welt schwer erschüttert. Ein mutmaßlich islamistischer Selbstmordattentäter zündete im Eingang der Konzerthalle eine Bombe und riss mindestens 22 Menschen mit in den Tod. Viele der 59 Verletzten in Manchester wurden schwer verletzt und waren am Dienstag teils noch in Lebensgefahr.

Die Polizei geht bei dem Angriff von einem Einzeltäter aus. „Am wichtigsten ist es, jetzt herauszufinden, ob er alleine handelte oder als Teil eines Netzwerks“, sagte Ermittler Ian Hopkins in Manchester. Die britische Regierungschefin Theresa May sagte, die Polizei kenne wahrscheinlich die Identität des Täters, wolle aber noch keine Details nennen.

Am Dienstagmittag (Ortszeit) wurde im Süden Manchesters ein 23 Jahre alter Mann festgenommen. Welche Verbindung er zu dem Attentäter hat, war zunächst unklar.

Die Explosion hatte sich am späten Montagabend im Foyer der Manchester Arena ereignet, einer Konzerthalle, die bis zu 21.000 Besuchern Platz bietet. Zeugen berichteten von einem Knall im Eingangsbereich zwischen Halle und Victoria-Bahnhof nach dem letzten Lied von US-Star Ariana Grande gegen 22.30 Uhr Ortszeit (23.30 Uhr MESZ).

Laut Augenzeugen spielten sich dramatische Szenen ab. Konzertbesucher flüchteten in Panik, Opfer lagen blutüberströmt am Boden. Metallteile und Splitter lagen den Berichten zufolge am Boden. Auch Stunden nach dem Anschlag suchten Angehörige noch nach vermissten Konzertbesuchern.

Terroranschlag in Manchester: So reagiert Ariana Grande

Popstar Ariana Grande war angesichts der Ereignisse „am Boden zerstört“. „Aus tiefstem Herzen: Es tut mir so leid. Mir fehlen die Worte“, schrieb die 23-Jährige auf Twitter. In Manchester boten Anwohner den Betroffenen Unterschlupf an; bei Twitter gab es dafür den Hashtag #roominmanchester. Im Etihad-Stadion, dem Heimstadion von Manchester City, wurde ein Notfallzentrum eingerichtet. Die Polizei bat Hilfesuchende, sich dorthin zu begeben.

Der unmittelbar neben der Halle liegende Bahnhof Manchester Victoria war gesperrt, Hunderte Polizisten waren im Einsatz. Bewohner wurden aufgefordert, das Stadtzentrum weiterhin zu meiden. Auch in der Hauptstadt London wurden die Sicherheitsvorkehrungen verstärkt.

Queen Elizabeth II. erklärte, die ganze Nation stehe unter Schock. Der Anschlag löste weltweit Betroffenheit aus. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) äußerte sich entsetzt. „Es ist unbegreiflich, dass jemand ein fröhliches Popkonzert ausnutzt, um so vielen Menschen den Tod zu bringen oder ihnen schwere Verletzungen zuzufügen“. Die Kanzlerin und CSU-Chef Horst Seehofer sagten aus Mitgefühl mit den Terroropfern eine Wahlkampfveranstaltung in München ab.

Lesen Sie hier unseren News-Ticker vom Dienstag.

