Anschlag geplant: Polizei nimmt zwei „radikalislamistische“ Verdächtige fest

Von: Felix Durach

In Hamburg wurde am Dienstagvormittag ein 28-jähriger Syrer festgenommen. (Symbolbild) © Achim Duwentäster/imago-images

Zwei Brüder wurden am Dienstag von der Polizei festgenommen. Sie sollen einen Anschlag mit einem selbstgebauten Sprengstoffgürtel geplant haben.

Hamburg – Ermittler der Polizei haben am Dienstagmorgen in Hamburg einen 28-Jährigen wegen eines geplanten Sprengstoffanschlags festgenommen. Darüber berichtet hatte zunächst 24hamburg.de. Wie die Generalstaatsanwaltschaft mitteilte, soll es sich bei dem Verdächtigen um einen Syrer handeln. Dieser habe gemeinsam mit seinem im bayerischen Kempten lebenden Bruder einen Anschlag mit einem selbstgebauten Sprengstoffgürtel geplant haben. Hinweise auf ein konkretes Anschlagsziel gibt es demnach nicht. Die Polizei sprach von einer „radikalislamistischen und dschihadistischen Grundhaltung“ bei den Brüdern.

Terroranschlag geplant – Polizei nimmt zwei Tatverdächtige fest

Den Ermittlungen zufolge planten die Syrer einen Angriff gegen zivile Ziele. Dazu soll der 28-jährige Hauptbeschuldigte seit einigen Wochen über Onlineplattformen Grundstoffe zur Herstellung sprengfähigen Materials gekauft haben. Sein 24-jähriger Bruder soll ihn in der Tatplanung bestärkt und somit Beihilfe geleistet haben.

Am Dienstag durchsuchten Beamte mehrere Objekte in Hamburg und in Kempten im Allgäu sowie bei Kontaktpersonen der beiden Männer. Es wurden umfangreiche Beweismittel, darunter auch chemische Substanzen, beschlagnahmt. An dem Einsatz waren rund 250 Polizeikräfte beteiligt.

Terroranschlag verhindert: Hamburgs Innensenator lobt „wachsame und leistungsfähige“ Behörden

Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD) dankte den Ermittlern und Polizeikräften „für ihre hochprofessionelle und erfolgreiche Arbeit“. „Der Fall zeigt erneut, wie wachsam und leistungsfähig unsere Sicherheitsbehörden sein müssen, um uns gegen extremistische Anschläge wirksam zu schützen“, erklärte er. (dpa/afp/fd)