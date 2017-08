News-Ticker: Drei Deutsche unter den Toten - Weitere Festnahme

13 Menschen starben bei der Terrorattacke in Barcelona, mindestens 80 verletzten sich. Viele Touristen wurden am Abend von Polizisten aus den Ramblas begleitet.

In Barcelona ist ein Lieferwagen in eine Menschenmenge gerast - mehrere Menschen wurden verletzt, mindestens 13 starben. Die Polizei bestätigte eine Festnahme

In der Hauptstadt Kataloniens Barcelona ist am Donnerstagnachmittag ein Lieferwagen in eine Menschenmenge gefahren.

Die Polizei spricht von einem Terroranschlag, der sich im beliebten Touristenviertel „Las Ramblas“ ereignete.

Das ist über den Anschlag in Barcelona bekannt - und das nicht. Laut dem Innenministerium wurde inzwischen eine Person verhaftet.

Die Behörden bestätigten 13 Todesopfer. Mehr als 80 Menschen wurden verletzt.

Eine Zusammenfassung der Ereignisse lesen Sie hier.

22.55 Uhr: Bei dem Terroranschlag in Barcelona sind neuen Angaben zufolge 13 Menschen getötet worden. 15 weitere Menschen seien schwer, 23 mittelschwer und 42 leicht verletzt worden. Alle seien in Krankenhäuser gebracht worden, teilten am Donnerstag der spanische Zivilschutz und die katalanischen ärztlichen Notfalldienste mit.

22.50 Uhr: Frankreich hat den Anschlag von Barcelona als „neuen und entsetzlichen Angriff gegen unsere freien Gesellschaften“ bezeichnet. Er habe das „Herz eines Ortes voller Leben und Jugend“ getroffen, teilte der Élyséepalast am Donnerstagabend auf Spanisch mit. Präsident Emmanuel Macron drücke allen Opfern und ihren Angehörigen sein Bedauern aus. „Frankreich bekundet sein ehrliches Mitleid und seine volle Solidarität mit Barcelona und ganz Spanien“, hieß es weiter. Frankreich beteilige sich an der Seite Spaniens mit absoluter Entschlossenheit am Kampf gegen den Terrorismus.

22.36 Uhr: Nach dem Anschlag in den Ramblas hat die US-Regierung Spanien Unterstützung bei der Verfolgung der Hintermänner der Attacke zugesagt. „Die Vereinigten Staaten sind bereit, dem spanischen Volk dabei zu helfen, die Verantwortlichen zu finden und zu bestrafen“, sagte US-Vizepräsident Mike Pence am Donnerstag bei einem Besuch in Panama. „Unsere Gebete gelten den Opfer, ihren Familien und dem guten Volk von Spanien.“

22.25 Uhr: Wie das ZDF auf seiner Homepage berichtet, sollen sich unter den Toten drei Deutsche befinden. Das bestätigten Sicherheitskreise dem öffentlich-rechtlichen Sender.

22.10 Uhr: Er kann es einfach nicht lassen. US-Präsident Donald Trump hat nach dem schrecklichen Anschlag von Barcelona mal wieder einen absolut unangebrachten und pietätlosen Tweet von sich gegeben.

21.55 Uhr: Kremlchef Wladimir Putin hat nach dem Anschlag in Barcelona die Bereitschaft zum gemeinsamen Kampf gegen den Terror bekräftigt. „Der Vorfall bestätigt einmal mehr die Notwenigkeit, dass die gesamten Weltengemeinschaft sich im kompromisslosen Kampf gegen die Kräfte des Terrors vereinigen muss“, schrieb der russische Präsident an den spanischen König Felipe VI. „Wir verurteilen entschieden dieses brutale und zynische Verbrechen gegen friedliche Bürger.“

21.45 Uhr: Einer der Festgenommenen wurde als Driss Oukabir identifiziert, wie ein Sprecher der Polizeigewerkschaft sagte. Eine dritte Person soll laut Medienberichten mit einem weißen Auto geflüchtet sein. Auf der Fahrt geriet er in eine Polizeikontrolle und durchfuhr diese mit hoher Geschwindigkeit. Dabei soll eine Polizistin verletzt worden sein. Nach einer Verfolgungsjagd über zehn Kilometer wurde er in Sant Just Desvern erschossen.

19:24 A driver has knock down 2 #Mossos in a highway checpoint of #Barcelona and we have it located in St Just Desvern.

We're checking it — Mossos (@mossos) 17. August 2017

21.40 Uhr: Unter den Opfern des Terroranschlags von Barcelona ist ein Belgier. „Wir müssen leider ein belgisches Opfer in Barcelona beklagen“, teilte Außenminister Didier Reynders am Donnerstagabend auf Twitter mit. Er sprach Familien und Freunden sein Beileid aus.

21.35 Uhr: Die IS-Terrormiliz hat laut ihrem Sprachrohr Amak den Terroranschlag mit einem Lieferwagen in Barcelona für sich reklamiert. Einer „der Soldaten des Islamischen Staates“ habe die Tat ausgeführt, meldete Amak am Donnerstag im Internet unter Berufung auf nicht näher genannte Sicherheitsquellen.

21.23 Uhr: Nach Angaben des katalanischen Regierungschefs Carles Puigdemont sind zwei Verdächtige festgenommen worden. Bei dem Attentat seien mindestens ein Dutzend Menschen getötet und etwa 80 verletzt worden, sagte er am Donnerstagabend in Barcelona vor der Presse.

20.59 Uhr: Der spanische König Felipe VI. hat den Terroranschlag in der Innenstadt von Barcelona mit mindestens 13 Toten scharf verurteilt. „Das sind Mörder, einfach Kriminelle, die uns nicht terrorisieren werden“, schrieb der Palast am Donnerstagabend auf Twitter. Zugleich drückte der Hof seine Solidarität aus: „Ganz Spanien ist Barcelona. Die Ramblas werden wieder für alle da sein“.

20.45 Uhr: Der Chef der katalanischen Regionalregierung, Carles Puigdemont, hat eine Erklärung zu dem Terroranschlag in Barcelona angekündigt. Er werde gegen 21.00 Uhr vor die Presse treten, hieß es. Nach einem Bericht der Tageszeitung El Pais hat Ministerpräsident Mariano Rajoy seinen Urlaub abgebrochen und ist auf dem Weg nach Barcelona.

20.40 Uhr: Bei dem Festgenommenen soll es sich um einen Mann handeln, der in einer Stadt nördlich von Barcelona gemeldet sei. Er komme aus Marseille und habe nordafrikanische Wurzeln, berichteten die katalanische Zeitung La Vanguardia und das staatliche Fernsehen TVE unter Berufung auf Polizeikreise. Es werde nach zwei weiteren Verdächtigen gefahndet. Eine offizielle Bestätigung dafür gibt es nicht.

20.32 Uhr: Der katalanische Innenminister hat inzwischen bestätigt, dass bei dem Anschlag 13 Menschen getötet wurden. Dazu gab es über 50 Verletzte.

20.30 Uhr: Auch ein anderes Phänomen spielte sich in den Stunden nach dem Anschlag auf Twitter ab. In dem sozialen Netzwerk posteten nämlich hunderte User unter den Hashtags #Barcelona und #Rambles Tierbilder. Den Grund dafür lesen Sie hier.

20.20 Uhr: Nach der Terrorattacke in Barcelona bekundeten via Twitter Politiker, Sportler und Prominente ihr Beileid.

20.07 Uhr: Die Polizei hat via Twitter die Verhaftung eines Mannes bestätigt. Allerdings gab es keine Geiselnahme oder ähnliches in der Innenstadt.

No hi ha ningú atrinxerat a cap bar del centre de Barcelona. Hem detingut un home i ho tractem com atac terrorista #Barcelona #Rambles — Mossos (@mossos) 17. August 2017

20.04 Uhr: Das soziale Netzwerk Facebook hat inzwischen den Safety Check aktiviert. Hier können Nutzer angeben, ob sie sich nach der Terrorattacke in der katalanischen Großstadt in Sicherheit befinden.

19.59 Uhr: Der öffentlich-rechtliche Sender TVE berichtet, dass in Barcelona ein Verdächtiger verhaftet wurde. Auch auf Twitter kursieren bereits Bilder und ein Name des mutmaßlichen Täters. Wir zeigen allerdings bewusst keines von beiden, da wir uns an keinerlei Spekulation beteiligen wollen.

19.45 Uhr: Bei dem weißen Lieferwagen, der für das Attentat benutzt wurde, soll es sich nach Medienberichten um ein gemietetes Fahrzeug gehandelt haben. Ein zweiter Lieferwagen, mit dem die Attentäter womöglich hätten fliehen wollten, sei nahe Barcelona gefunden worden, schreiben die katalanischen Zeitungen La Vanguardia und El Periódico de Catalunya unter Berufung auf die Polizei.

19.37 Uhr: Wie costanachrichten.com berichtet, rufen die Krankenhäuser von Barcelona inzwischen dazu auf, Blut zu spenden.

Ein deutscher Augenzeuge berichtete, in der Innenstadt von Barcelona seien an mehreren Stellen Menschen in Panik umhergelaufen. Er selbst sei auf dem Weg in Richtung der Flaniermeile Las Ramblas gewesen, sagte Albert Zeitler, der seit einiger Zeit in Barcelona lebt, der

Deutschen Presse-Agentur

am Telefon. Ihm seien Leute entgegengerannt gekommen.

„Bei den Leuten im Gesicht war Chaos“, sagte Zeitler. Die Polizei habe mit Bändern die Straße abgesperrt. Er habe gesehen, dass Einkaufswagen verstreut herumlagen. „Und eine Person lag verletzt oder tot, ich weiß es nicht, auf dem Boden.“ Die Polizei sei auch fast in Panik gewesen.

19.26 Uhr: Der deutsche Außenminister Sigmar Gabriel hat mit Entsetzen auf den Terroranschlag in Spanien reagiert. „Bin tief erschüttert über Nachrichten aus Barcelona. Unser Mitgefühl gilt den Opfern und ihren Freunden und Angehörigen“, teilte der SPD-Politiker am Donnerstag nach Angaben des Außenministeriums via Twitter mit.

19.22 Uhr: Bei dem Terroranschlag mit einem Lieferwagen in der Innenstadt von Barcelona hat es nach offiziellen Angaben mindestens einen Toten und 32 Verletzte gegeben. Die Zahl der Todesopfer werde aber wahrscheinlich weiter steigen, sagte der katalanische Innenminister Joaquim Forn am Donnerstagabend auf einer Pressekonferenz. Medien berichteten von mindestens zwölf Toten.

19.16 Uhr: Mehreren spanischen Medien zufolge soll der Lieferwagen fast 600 Meter weit über die Einkaufsstraße gefahren sein.

19.11 Uhr: Die katalanische Polizei bestätigt via Twitter bislang 32 Verletzte, 10 davon schwer.

19.10 Uhr: Auch der größte Fußballverein der Stadt, FC Barcelona, drückte seine Anteilnahme aus:

Deeply saddened by the attack on our city. All our thoughts are with the victims, their families and with the people of Barcelona. — FC Barcelona (@FCBarcelona) 17. August 2017

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat bestürzt auf den Terroranschlag in Barcelona reagiert. „Ich verurteile den furchtbaren Angriff in Barcelona. Meine Gedanken sind bei allen Betroffenen. Wir stehen vereint im Kampf gegen den Terrorismus“, erklärte Stoltenberg am Donnerstagabend über den Kurznachrichtendienst Twitter.

EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani schrieb auf Twitter: „Meine Solidarität mit den Opfern des terroristischen Anschlags von Barcelona. Volle Unterstützung für die Behörden.“ Die gesamte EU sei vereint in der Verteidigung des Friedens.

Terrorism attack confirmed in #Barcelona — Mossos (@mossos) 17. August 2017

18.59 Uhr: Bei dem Anschlag sind nach übereinstimmenden Berichten spanischer Medien mindestens zwölf Menschen getötet worden. Das berichteten unter anderem die Zeitungen El Mundo und La Vanguardia.

18.55 Uhr: Der Fahrer des Lieferwagens soll ein Mann von etwa 1,70 Meter Grölße sein und ein weißes Hemd mit blauen Streifen tragen, wie die Zeitung „El Periódico de Catalunya“ weiter berichtete. Nach ihm werde gesucht, zitierte das Blatt die katalanische Regionalpolizei Los Mossos. Zugleich sollen sich mehrere Menschen in einem Restaurant verschanzt haben, wie einige Medien schrieben. Unklar war zunächst, um wen es sich dabei handeln könne.

18.52 Uhr: Die Sicherheitsbehörden vor Ort haben das Gebiet inzwischen weiträumig abgeriegelt.

18.45 Uhr: Die Polizei suche nach insgesamt zwei Verdächtigen.

18.40 Uhr: Die Verdächtigen sollen sich im Restaurant „Luna de istambul“ verschanzt haben und dort mehrere Geiseln genommen haben. Dies berichtet die Nachrichtenagentur AFP unter Bezugnahme auf Polizeikreise.

18.36 Uhr: In den sozialen Medien kursieren inzwischen mehrere Videos aus den Ramblas. Es handelt sich dabei um teils verstörende Aufnahmen und wir verzichten hier bewusst darauf, diese einzupflegen. Bei dem einen sieht man Polizisten, die das sonst so beliebte Touristenviertel durchsuchen. Auf einem anderen sind Personen auf dem Boden liegend zu sehen. Es ist nicht klar, ob diese leben oder nicht.

18.32 Uhr: Das Auswärtige Amt hat seine Sicherheitshinweise für Spanien aktualisiert. „Reisenden wird geraten, den Bereich weiträumig zu meiden, den Anweisungen der Sicherheitskräfte Folge zu leisten und sich über die lokalen Medien zu informieren“, teilte das Auswärtige Amt am Donnerstagabend mit.

18.30 Uhr: Die Behörden vor Ort haben inzwischen bestätigt: Bei der Terrorattacke bei den Ramblas gab es mindestens zwei Tote.

18.25 Uhr: Die spanische Zeitung berichtet von einer toten Person. Etwa 20 weitere Menschen seien verletzt worden, berichtete die Zeitung El País unter Berufung auf Polizeikreise.

18.19 Uhr: Inzwischen erreichen uns die ersten Bilder aus Katalonien. Diese finden Sie hier in einer Fotostrecke.

18.13 Uhr: Mehrere spanische Zeitungen berichten zudem, dass zwei bewaffnete Männer den Lieferwagen verließen und ein Restaurant stürmten. Laut N24 sollen auch Geiseln genommen worden sein. Für beides gibt es allerdings keinerlei offizielle Bestätigung.

18.10 Uhr: Die Polizei informierte die Menschen per Megafon, dass es einen Terroranschlag gegeben habe. Wie ein Journalist der Nachrichtenagentur AFP berichtete, begannen die Beamten mit der Evakuierung des nahegelegenen Plaza Catalunya sowie eines Umkreises von 200 Metern rund um den Anschlagsort.

18.05 Uhr: Die betroffene Gegend wurde weiträumig abgesperrt. Die Zeitung „La Vanguardia“ zitierte „zuverlässige“ aber nicht offizielle Quellen, wonach es auch zwei Todesopfer gegeben haben soll.

There has just been a massive trampling on the Ramblas in Barcelona by a person with a van. There are injured — Mossos (@mossos) 17. August 2017

Terror in Barcelona: Lieferwagen rast in Touristenmeile

Barcelona - Ein Lieferwagen ist in Barcelona in eine Menschenmenge gefahren. Dies teilte die Polizei am Donnerstag im Kurznachrichtendienst Twitter mit. Der Vorfall ist offiziell laut Polizei ein Terroranschlag gewesen. Sie bestätigte dies am Nachmittag.

Die Sicherheitskräfte sprachen von mehreren Verletzten. Der Vorfall ereignete sich in den Ramblas, Barcelonas bekannter Flaniermeile. Die Polizei sprach von einem "massiven Zusammenstoß", der durch den Fahrer eines Lieferwagens herbeigeführt worden sei. Der Unglücksort wurde abgeriegelt, fünf Krankenwagen und rund 20 Polizeifahrzeuge waren vor Ort, wie ein AFP-Journalist berichtete. Zu den Hintergründen war zunächst nichts bekannt.

Ein User tweete jetzt ein Foto von den Ramblas, auf der einige Polizeibeamte Passanten zu Hilfe kommen und sie von der Straße wegbringen.

bix mit Material der Nachrichtenagenturen dpa und AFP