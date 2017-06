Mehrere Verletzte bei Terrorattacken in London - Offenbar Tote

An der London Bridge fuhr ein Lieferwagen in eine Menschenmenge - die Polizei sperrte d

Terrorattacken in London am Samstagabend. Dort fuhr zunächst auf einer Brücke ein Lieferwagen in eine Menschenmenge. Später kam es noch zu weiteren Vorfällen.

London - Bei schweren Terrorattacken in London sind nach Polizeiangaben in der Nacht zum Sonntag mehrere Menschen ums Leben gekommen. Insgesamt habe es drei Zwischenfälle gegeben, teilte die Polizei mit. Nach Medienberichten wurde nach drei möglicherweise bewaffneten Männern gefahndet.

Auf der London Bridge im Zentrum der britischen Hauptstadt London ist nach Angaben von Augenzeugen am Samstagabend ein Lastwagen in eine Gruppe von Fußgängern gefahren. Die Polizei habe es mit einem "größeren Vorfall" zu tun, berichtete die Verkehrsgesellschaft. Bewaffnete Polizeikräfte rückten rückten nach Polizeiangaben zudem zu zwei weiteren Einsätzen in London aus. Ob die Einsätze im Zusammenhang standen, war zunächst unklar.

Bei dem Vorfall auf einer Brücke in London handelt sich nach Angaben der britischen Premierministerin Theresa May um einen "möglichen Terrorakt". "Ich kann bestätigen, dass der schreckliche Vorfall in London als möglicher Terrorakt behandelt wird", teilte May in der Nacht zum Sonntag mit.

Eine BBC-Reporterin, die sich zum Zeitpunkt des Vorfalls auf der Brücke befand, berichtete, der Lastwagen sei mit hoher Geschwindigkeit gefahren. Mindestens fünf Menschen seien von dem Fahrzeug getroffen worden. Zudem gab es Berichte von mehreren Toten infolge der Attacken.

Bewaffnete Polizeieinheiten rückten zudem zu einem Einsatz im Borough Market aus, einem der ältesten Lebensmittelmärkte Londons. Auch im Stadtteil Vauxhall fand ein Polizeieinsatz statt.

Erst vor wenigen Tagen hatte sich der Selbstmordattentäter Salman Abedi am Ende eines Konzertes in Manchester im Norden Englands in die Luft gesprengt und 22 Menschen mit in den Tod gerissen. 116 Menschen wurden verletzt. Unter den Opfern sind viele Jugendliche und Kinder.

Erst vor wenigen Tagen hatte ein Selbstmordattentäter nach einem Konzert in Manchester 22 Menschen mit in den Tod gerissen. Bei dem Terroranschlag waren mehr als 100 Personen verletzt worden.

Ende März war der mutmaßlich islamistische Attentäter Khalid Masood auf der Westminster-Brücke im Herzen Londons mit seinem Auto in eine Gruppe von Passanten gerast, vier Menschen starben. Vor dem Parlament erstach Masood dann einen Polizisten, ehe er selbst erschossen wurde. Die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) reklamierte die Tat für sich.

