Thüringen-Wahl: Kanzlerin Merkel schaltet sich mit drastischer Forderung ein

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich zum thüringischen Ministerpräsidenten mit AfD-Stimmen als „unverzeihlich“ kritisiert.

Thüringen: Nach der Wahl von Thomas Kemmerich (FDP) zum neuen Ministerpräsidenten meldet sich Kanzlerin Angela Merkel zu Wort.

Mit drastischen Worten tritt sie dazu in Südafrika vor die Presse.

München - Das Wahl-Beben um das Ministerpräsidentenamt in Thüringen erreicht Berlin und dort das Kanzleramt. Völlig ungewöhnlich meldete sich Kanzlerin Angela Merkel (CDU) schon am Tag danach zu Wort.

Das Ergebnis dieses Vorgangs müsse rückgängig gemacht werden, sagte Merkel am Donnerstag bei einem Besuch in Südafrika* und stellte sich damit indirekt hinter Neuwahl-Forderungen. Die Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich zum thüringischen Ministerpräsidenten mit AfD-Stimmen nannte sie dazu „unverzeihlich“. Sie nannte die Wahl einen „einzigartigen Vorgang“.

Angela Merkel nennt Thüringen-Beben „unverzeihlich“ - und fordert drastische Konsequenzen

Merkel betonte: „Es war ein schlechter Tag für die Demokratie. Es war ein Tag, der mit den Werten und Überzeugungen der CDU gebrochen hat.“ Es müsse jetzt alles getan werden, damit deutlich werde, dass dies in keiner Weise mit dem in Übereinstimmung gebracht werden könne, was die CDU denke und tue. „Daran wird in den nächsten Tagen zu arbeiten sein“, sagte Merkel.

Zuvor hatte bereits CDU-Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer den Parteifreunden in Erfurt mit Konsequenzen gedroht, falls sie mit dem neuen Regierungschef Kemmerich zusammenarbeiten sollten. "Dieser Ministerpräsident hat keine parlamentarische Mehrheit, er muss sich immer auf der AfD abstützen", sagte sie im ZDF. Der Vorstoß der Partei um Landesverbandschef Mike Mohring gilt als Abweichung von der Parteilinie. Die weiteren Konsequenzen sind völlig undurchsichtig.

Auf die frage, ob nun auch die GroKo in Berlin scheitern könnte, wollte sich Merkel nicht äußern. Sie habe jedoch bereits Kontakt zu Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) und den SPD-Vorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans gehabt. Es sei wichtig, die Dinge am Samstag im Koalitionsausschuss zu besprechen, sagte sie.

FDP-Chef Christian Lindner wollte am Vormittag mit der Landes-FDP in Erfurt über weitere Schritte beraten, wie die Deutsche Presse-Agentur erfuhr. Nach Informationen des „Tagesspiegels“ will Lindner Kemmerich zum Rückzug bewegen. FDP-Vize Wolfgang Kubicki sprach sich denn auch für eine Neuwahl aus.

Thüringen-Wahl fällt auf FDP-Mann Kemmerich

Der FDP-Kandidat Kemmerich war am Mittwoch im Thüringer Landtag überraschend mit den Stimmen von Liberalen, CDU und AfD - und einer Stimme Mehrheit vor Ex-Ministerpräsident Bodo Ramelow - zum Regierungschef gewählt worden. Absurd: Kemmerich wäre mit seiner FDP beinahe nicht einmal in den Landtag eingezogen. Nach tagelangem Hin und Her stand fest: Die FDP ist drin.

