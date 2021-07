„CDU hat sich bestmöglich blamiert“: AfD feixt über Chaos in Thüringen - Eklat-Neuauflage im Blick?

Misstrauensvotum am Freitag

+ © Bodo Schackow/dpa Die AfD im Thüringer Landtag: Fraktionschef Björn Höcke (rechts) und Kollege Andreas Möller schmieden Pläne. © Bodo Schackow/dpa

Dem Thüringer Landtag droht ein weiterer denkwürdiger bis peinlicher Moment: Die AfD inszeniert ein Misstrauensvotum als „Symbol“. Die CDU habe sich bereits „bestmöglich blamiert“.

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) muss sich am Freitag einen Misstrauensvotum der AfD stellen.

Die Rechtspopulisten geben vorab zu: Es geht nicht um eine ernsthafte Kandidatur Björn Höckes, sondern um ein „Symbol“.

Im Zentrum des Interesses steht die CDU - sie will zum Entsetzen von SPD, Linke und Grünen die Abstimmung boykottieren.

Erfurt - Thüringens Landespolitik taumelt von einem Chaos ins andere: Parlamentarische Mehrheiten für Bodo Ramelows (Linke) Minderheitsregierung scheinen nicht in Sicht, eine Landtagsauflösung ist geplatzt. Nun muss sich der Ministerpräsident auch noch einem konstruktiven Misstrauensvotum der AfD stellen - mit dem extrem rechten Björn Höcke als Gegenkandidat.

Am Freitagmittag soll der Landtag abstimmen. Die Prozedur hat zwar bestenfalls symbolischen Wert. Unangenehm ist sie für (fast) alle Beteiligten dennoch: Die AfD feierte bereits vor dem Termin ein erreichtes „Ziel“. Ein Mitgrund dafür dürfte das Verhalten der CDU* sein: Die Fraktion will den Urnengang boykottieren. Offizieller Grund ist Protest gegen das von den Rechtspopulisten inszenierte Schauspiel. Doch Kritiker werfen den Christdemokraten vor, auf diesem Wege lediglich Abweichler im Zaum zu halten. „Die CDU hat sich bestmöglich blamiert“, sagte der Thüringer AfD-Abgeordnete Stefan Möller der dpa am Freitag.

Thüringer CDU massiv in der Kritik: AfD attestiert „Blamage“, SPD appelliert an Demokraten-Ehre

Angesichts der Mehrheitsverhältnisse - die AfD verfügt über 22 der 90 Parlamentssitze, ein Votum für Höcke ist außer Reichweite - rückte vorab tatsächlich vor allem das Verhalten der CDU in den Fokus. Die SPD forderte die Konservativen um ihren Fraktionschef Mario Voigt zum Umsteuern auf.

„Wenn ein Demokrat gefragt wird, ob ein AfDler - noch dazu Björn Höcke - Ministerpräsident von Thüringen werden soll, gibt es nur eine einzige klare Antwort: Nein!“, erklärte Hey am Freitag in Erfurt vor der geplanten Abstimmung. Hey appellierte an die Christdemokraten, nicht wie angekündigt, an ihren Plenarplätzen zu bleiben, sondern „sich klar gegen Höcke zu positionieren“.

Die CDU-Fraktion hatte im Vorfeld angekündigt, an der Abstimmung nicht teilnehmen zu wollen - die Abgeordneten planen, auf ihren Plätzen sitzen zu bleiben, statt ihre Stimme abzugeben. Dafür wurden die Christdemokraten vor allem von Vertretern anderer Parteien scharf kritisiert.

Thüringen: AfD will mit Misstrauensvotum nur „Symbol“ setzen - „Mittel zum Zweck“

Der Freude der AfD* tat das natürlich keinen Abbruch. Sie räumte offen ein, dass es nur um ein Zeichen ging. „Das Misstrauensvotum zielt nicht auf Bodo Ramelow ab“, sagte Möller. Das Votum sei nur „Mittel zum Zweck“, um zu verdeutlichen, dass es einfach wäre, den Ministerpräsidenten, der keine Mehrheit habe, abzuwählen. Der Subtext: Mit Stimmen der AfD. „Insofern zielt das Misstrauensvotum primär in die Ecke der CDU und am Rande auch in Richtung FDP“, sagte Möller. Man nutze das Mittel, das die Verfassung vorsehe, „aus politischen Gründen“.

Möller betonte, seine Fraktion sei nicht naiv und wisse, dass man die absolute Mehrheit bei dem Votum nicht erreichen könne. „Natürlich ist es ein Symbol, was soll es sonst sein?“, sagte der 46-Jährige. Das Ziel sei längst erreicht. „Die Abstimmung ist im Grunde nur noch das Nachglühen“, erklärte er.

Thüringen: AfD inszeniert Misstrauensvotum - Rechtspopulisten hofften auf Neuauflage des großen Eklats

Indirekt ließ der AfD-Politiker durchblicken, seine Fraktion hätte gerne eine Neuauflage des Ministerpräsidentenwahl-Eklats aus dem Frühjahr 2020 gesehen. Damals war der FDP-Politiker Thomas Kemmerich mit Stimmen der AfD zum Regierungschef gekürt worden* - zum Entsetzen weiter Teile der politischen Landschaft, bis hinauf zu Kanzlerin Angela Merkel (CDU). Ihre Äußerungen beschäftigten zuletzt das Bundesverfassungsgericht. Lieber wäre ihm gewesen, die CDU hätte einen eigenen Kandidaten aufgestellt, erklärte Möller. Er gehe davon aus, dass die AfD-Fraktion ihn dann gewählt hätte.

Die Thüringer Landespolitik befindet sich in einer schweren Krise. Die rot-rot-grüne Koalition Ramelows verfügt über keine eigene Landtags-Mehrheit, zugleich hat die CDU einen „Stabilitätspakt“ auslaufen lassen und die Abwahl der Koalition zu ihrem Ziel erklärt. Auf eine gemeinsame Parlamentsauflösung konnten sich die Parteien dennoch nicht verständigen - auch aufgrund von Abweichlern aus Reihen der CDU*. Da keine Mehrheiten ohne Beteiligung von Linke oder AfD möglich sind, droht dem Land die Handlungsunfähigkeit. (fn/dpa) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.