Thüringen-Wahl 2019: Stimmen zum Ergebnis der Landtagswahl

Am Sonntag ist Wahltag in Thüringen.

Am Sonntag, den 27. Oktober, ist Wahltag in Thüringen. Hier erfahren Sie alle wichtigen Reaktionen auf das Ergebnis der Landtagswahl 2019.

Am Sonntag, den 27. Oktober, ist die Landtagswahl in Thüringen 2019. Aktuell wird das Bundesland noch von einer Koalition aus Die Linke, SPD und Bündnis 90/Die Grünen regiert. Das könnte sich ändern.

Kurz vor der Thüringen-Wahl 2019 hat CDU-Spitzenkandidat Mike Mohring seinen AfD-Kontrahenten Björn Höcke als „Nazi“ bezeichnet. Er habe in vielen Interviews gesagt, dass er keine Koalition mit der AfD in Thüringen eingehen werde, sagte Mohring am Mittwoch bei einer Podiumsdiskussion in Erfurt. „Ich finde: Höcke ist ein Nazi. Das haben auch andere festgestellt.“

Der AfD-Spitzenkandidat präge diese Partei und sorge mit der AfD-Gruppierung „Flügel“ dafür, dass sich die AfD nach rechts radikalisiere, sagte der CDU-Kandidat. „Mit denen werden wir nicht zusammenarbeiten“, betonte Mohring auf der Veranstaltung der „taz“, bei der die AfD auf dem Podium nicht vertreten war.

Thüringen-Wahl 2019: Mohring kritisiert Ramelow, aber der liegt in den Umfragen vorne

Kritik äußerte der CDU-Spitzenkandidat, der 2019 seine Krebserkrankung bekanntgab und die Krankheit später für besiegt erklärte, auch an Bodo Ramelow. Er hatte erklärt auch nach einem möglichen Verlust der rot-rot-grünen Mehrheit vorerst im Amt zu bleiben. "Bodo Ramelow beschädigt die Demokratie", so Mohring am Montag in Erfurt. Er warf dem Linkspolitiker eine "krude Rechtsauffassung" vor, welche die Landtagswahl entwerten würde.

Die Partie Die Linke liegt in den Umfragen vor der AfD und der CDU. Eine Regierungsbildung könnte bei diesem Wahlausgang extrem schwierig werden. Der Organisator der Wahl warnt außerdem die Wähler vor der Zeitumstellung, die am Wahltag erfolgt.

Thüringen-Wahl 2019: Spitzenkandidat Mohring fordert CDU auf, Personaldebatten zu beenden

Seine Partei forderte Mohring einem Bericht zufolge dazu auf, Personaldebatten zu beenden. „Diese permanente Selbstbeschäftigung verstärkt die Wahrnehmung der Bürger, dass es Politikern immer nur um ihre eigenen Posten geht“, sagte er dem „Spiegel“.

Mohring kritisierte außerdem die Junge Union für ihren Antrag, den Kanzlerkandidaten der Union per Urwahl zu bestimmen. Er gehe davon aus, dass Angela Merkel bis 2021 Kanzlerin bleibe. „Die K-Frage stellt sich dementsprechend Ende 2020 - und nicht eine Woche vor der Landtagswahl in Thüringen.“ Zudem forderte er dem Bericht nach, dass sich „mal alle hinter Annegret Kramp-Karrenbauer versammeln und sie nicht ständig infrage stellen“.

Thüringen-Wahl 2019: Kramp-Karrenbauer schwört JU auf Landtagswahl ein

Besagte Kramp-Karrenbauer beschwor die JU vor knapp zwei Wochen, sich in der Auseinandersetzung wieder stärker auf die anderen Parteien zu konzentrieren. Es dürfe nie vergessen werden: "Der politische Gegner sitzt immer außerhalb unserer Reihen, nie innerhalb."

JU-Chef Tilman Kuban versprach der CDU-Parteivorsitzenden Unterstützung vom Parteinachwuchs im Wahlkampfschlussspurt in Thüringen. Wenn Wahlkampf sei, könne sich die Partei immer auf die Junge Union verlassen.

