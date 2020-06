Markus Söder führt Corona-Massentests ein

CSU-Chef Markus Söder stellt die Einführung der Corona-Massentests vor. in einer PK geht er davon aus, dass andere Bundesländer nachziehen.

Markus Söder stellt seine Massentest vor

Der CSU-Politiker weist Kritik an Tests zurück

Einziges Gegenargument an Corona-Tests seien Kosten

München - Ministerpräsident Markus Söder (CSU) geht davon aus, dass auch die anderen Bundesländer bald dem bayerischen Vorbild freiwilliger Corona-Tests für jedermann folgen werden. „Ich glaube schon, dass das eine Wirkung hat weit über Bayern hinaus“, sagte der CSU-Chef der „Augsburger Allgemeinen“ (Dienstagsausgabe). Kritik an seinen Maßnahmen aus anderen Bundesländern trat Söder entgegen: „Ich wurde, als wir über Schulschließungen geredet haben, angegriffen, danach hat es jeder gemacht“, betonte er. Auch die bayerischen Ausgangsbeschränkungen seien anfangs kritisiert worden, kurz darauf habe jedes Bundesland Kontaktsperren verhängt. Ebenso seien inzwischen alle Bundesländer Bayern bei den Beschränkungen für Urlauber aus Corona-Risikogebieten gefolgt.

Markus Söder: Kritik an Corona-Massentests beziehe sich auf Kosten

Die Kritik an den Massentests sei nicht medizinisch begründet, sagte Söder. „Der eigentliche Hintergrund ist etwas ganz anderes: Das sind die Kosten.“ Er habe die gleiche Debatte schon vor Wochen auf der Ministerpräsidenten-Konferenz geführt, als er den bayerischen Weg angekündigt habe: „Das Hauptargument war von dem ein oder anderen Kollegen: Das kostet uns zu viel, wer soll denn das alles bezahlen“, sagte der CSU-Chef.

Markus Söder sieht im Testen den wichtigen Schritt gegen Corona

Testen sei jedoch das wichtigste medizinische Angebot nach dem Aufbau von Intensivbetten und der Produktion von Schutzmaterial. „Das ist die einzige ernsthafte medizinische Leistung, die der Staat an dieser Stelle erbringen kann“, betonte Söder. „Ein besserer Service für die Gesundheit, als das was wir auf den Weg bringen wollen, ist wahrscheinlich derzeit in Deutschland schwer zu finden“, fügte er hinzu.

Neuerungen wird es künftig auch bei Kulturveranstaltungen in Bayern geben: Die Maskenpflicht soll entfallen. Auf festgelegten Sitzplätzen dürfe die Maske abgenommen werden, kündigte Markus Söder in einem Medienbericht an. „Man kann die Kultur dann eine Stunde oder eineinhalb Stunden, je nachdem wie das Ganze dann konzipiert ist, ohne Maske genießen“, sagte Söder der „Augsburger Allgemeinen“.

Trotz Corona: Markus Söder will Perspektive für die Kultur

„Wir wollen eine Perspektive für die Kultur“, betonte der CSU-Chef. Der Veranstaltungsbetrieb habe sich bislang bewährt. „Die Kulturveranstaltungen verlaufen sehr seriös und sehr gut, deswegen werden wir so agieren“, sagte Söder. Deshalb könne die Maskenregelung dort künftig ähnlich gehandhabt werden wie beim Kirchenbesuch. Beim Hineingehen und im Umfeld etwa des Garderobenbereichs gelte die Maskenpflicht aber weiter und sei sinnvoll. Auf den Sitzen in den Veranstaltungsräumen werde sie gelockert.

Das Infektionsrisiko bestehe jedoch grundsätzlich auch im Kulturbereich, mahnte der Ministerpräsident: „Wir erleben das gerade am Staatstheater Nürnberg, dort ist eine einzige Infektion zustande gekommen, die legt wieder den ganzen Betrieb lahm, der gerade am Anlaufen war“, sagte Söder. „Wenn irgendetwas passiert, ist die Welt am nächsten Tag plötzlich eine andere“, fügte er hinzu. (FR mit epd)