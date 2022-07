Russischen Truppen droht Isolation – Liste getöteter Asow-Kämpfer veröffentlicht

Von: Tobias Utz, Jan-Frederik Wendt, Jan Oeftger

Russland bombardiert die Ukraine auch am Samstag. Derweil will die UN die Tötung ukrainischer Kriegsgefangener untersuchen: der News-Ticker.

Ostukraine: Das russische Staatsfernsehen soll Namen getöteter Asow-Kämpfer veröffentlicht haben.

Das russische Staatsfernsehen soll Namen getöteter Asow-Kämpfer veröffentlicht haben. Gaslieferungen nach Lettland: Gazprom dreht den Hahn zu

Gazprom dreht den Hahn zu Neue Details zu Annexionen: Vertreter aus Russland besuchen besetzte Gebiete

Vertreter aus Russland besuchen besetzte Gebiete Hinweis der Redaktion: Alle Neuigkeiten zum Ukraine-Konflikt lesen Sie in diesem News-Ticker. Die Informationen stammen teilweise von Kriegsparteien im Ukraine-Krieg und lassen sich nicht unmittelbar unabhängig prüfen.

+++ 19.20 Uhr: Die UN will den russischen Angriff untersuchen, bei dem 50 ukrainische Kriegsgefangene in Olenivka getötet wurden. „Wir sind bereit, ein Expertenteam zu entsenden, das mit Zustimmung der Parteien eine Untersuchung durchführen kann“, sagte Farhan Haq, stellvertretender Sprecher des UN-Generalsekretärs, gegenüber russischen Medien.

Derweil stürmen russische Streitkräfte ein Dorf bei Bakhmut im Gebiet Donezk. Nach Angaben des ukrainischen Generalstabs haben die russischen Streitkräfte einen Teilerfolg im Dorf Semyhiria in der Nähe von Bakhmut in der Oblast Donezk erzielt und sich am Rande der Siedlung verschanzt.

+++ 16.08 Uhr: Nach dem Beschuss eines Gefangenenlagers im Dorf Olenivka in der ukrainischen Region Donezk hat das russische Staatsfernsehen eine Liste der Namen 50 getöteter und 73 verletzter Asow-Kämpfer veröffentlicht. Das berichtet das ukrainische Nachrichtenportal Pravda. Trotz Bemühungen der ukrainischen Behörden, offizielle Angaben zu Toten und Verletzten zu erhalten, habe es darüber hinaus jedoch keine Meldung seitens Russlands gegeben, wie der Menschenrechtsbeauftragte des ukrainischen Parlaments, Dmytro Lubinets, dem Nachrichtenportal mitteilte.

Mehrere Wochen saßen Kämpfer des Asow-Regiments in einem Stahlwerk in Mariupol fest (Foto), dann gerieten sie in russische Gefangenschaft. Bei einem Angriff auf ihr Gefangenenlager wurden nun mehrere getötet und verletzt. © Dmytro ‚Orest‘ Kozatskyi/AFP

Aktuell könne Lubinets „nur die Gesamtzahlen einsehen: Also wie viele dort gefangen gehalten wurden, wie viele getötet wurden, wie viele verletzt. Diese Zahlen können wir bereits zuverlässig einschätzen. Doch das Internationale Komitee des Roten Kreuz kann die Namen der Toten und Verletzten nicht an uns herausgeben. Konkrete Informationen dürfen nur an die Angehörigen weitergegeben werden.“

Angriff auf Gefangenenlager im Ukraine-Krieg: Pentagon warnt vor Falschinformationen

Indessen schieben beide Kriegsparteien nach wie vor die Schuld an dem Angriff am Freitag (29. Juli) auf die jeweils andere Seite. Vor diesem Hintergrund wurde nun aber in einem offiziellen Briefing des US-Verteidigungsministerium dazu aufgerufen, die Informationen aus Russland „mit Vorsicht zu behandeln, einfach weil wir wissen, dass viele ihrer Behauptungen in der Vergangenheit weit entfernt von der Wahrheit waren“ zitiert das Nachrichtenportal Kyiv Independent einen nicht namentlich genannten Vertreter des US-Militärs.

+++ 14.15 Uhr: Der offizielle Twitter-Account von Russlands Botschaft in Großbritannien hat verlauten lassen, dass Mitglieder des rechtsextremen Asow-Bataillons, das lange in Mariupol Widerstand leistete, den Tod durch „Erhängen“ verdienen. Es seien „keine echten Soldaten“, die „einen erniedrigenden Tod“ verdienen, hieß es in einem Post der Botschaft. Der Kurznachrichtendienst löschte den Post nicht, verwies allerdings darauf, dass er Hass schüre und gegen die Twitter-Regeln verstoße.

+++ 13.30 Uhr: Die Zahl der Todesopfer nach dem russischen Angriff auf die Stadt Mykolajiw am Freitag ist auf sieben gestiegen. Das erklärte der Bürgermeister Oleksandr Sienkevych am Samstag, wie das Nachrichtenportal Kyiv Independent berichtet. Zwei Personen seien im Krankenhaus gestorben. Die Zahl der Verletzten liegt bei 19. Diese Angaben sind nicht unabhängig prüfbar.

News zum Ukraine-Krieg: Polen fordert „seriöses“ Angebot für Panzerringtausch

+++ 12.30 Uhr: Polen hat Deutschland um ein „seriöses“ Angebot für einen Panzerringtausch gebeten, um Waffen an die Ukraine liefern zu können. Es solle „wesentlich zur Stärkung der polnischen und regionalen Verteidigungskapazitäten beitragen“, schrieb der polnische Verteidigungsminister Mariusz Blaszczczak in einem Brief seine Amtskollegin Christine Lambrecht (SPD). Die bisherigen Waffenlieferungen an die Ukraine hätten „Lücken“ im Verteidigungshaushalt Polens hinterlassen. Dies müsse nun aufgefangen werden, betonte Blaszczczak.

Gegen das bisherige Angebot Deutschlands hatte Polen protestiert: Es beinhaltete 20 Panzer des Typs „Leopard 2“ mit einer stückweisen Lieferung ab dem Jahr 2023. Verteidigungsministerin Lambrecht hatte das Angebot gegenüber Polen damit begründet, dass die deutschen Militärbestände sehr gering seien.

+++ 11.00 Uhr: Laut einer Einschätzung des britischen Geheimdienstes will die russische Armee die Nachschublogistik in den Süden der Ukraine mithilfe eines Fährensystems und Pontonbrücken sichern. Wegen Brückenschäden durch ukrainische Raketenangriffe droht den Truppen in bestimmten Gebiete eine Isolation. Das lässt sich nicht unabhängig prüfen. Zum Hintergrund: Eine Pontonbrücke besteht aus zahlreichen kleinen Schwimmplattformen, auf denen unter anderem Gleise montiert werden können. In Summe bieten sie eine Alternative zu herkömmlichen Brücken über Gewässer.

News zum Ukraine-Krieg: Gazprom dreht Lettland den Gashahn zu

+++ 10.15 Uhr: Das russische Staatsunternehmen Gazprom hat laut eigenen Angaben die Lieferungen nach Lettland eingestellt. Das Nachbarland habe gegen Abnahmebedingungen verstoßen, hieß es in einer Mitteilung. Der lettische Gasversorger Latvijas Gaze hatte zuvor erklärt, russische Gas in Euro statt in Rubel bezahlen zu wollen. Die Regierung in Riga hatte zudem angekündigt, nur noch bis Ende des Jahres Gas aus Russland beziehen zu wollen. Nachbarland Litauen verzichtet bereits komplett auf Lieferungen von Gazprom.

+++ 09.45 Uhr: In zahlreichen Regionen Russlands läuft aktuell eine verdeckte Mobilisierung für die Armee. Berichten zufolge will Präsident Putin bis zu 30.000 neue Soldaten in den Ukraine-Krieg schicken.

+++ 09.15 Uhr: Die ukrainische Armee hat laut eigenen Angaben russische Streitkräfte in der Region Cherson angegriffen. Dabei seien 105 russische Soldaten getötet und zwei Munitionslager zerstört worden, hieß es. Zudem erklärte das Militärkommando „Süd“ der ukrainischen Armee, dass der Zugverkehr nach Cherson über den Fluss Dnipro unterbrochen worden sei. Die russischen Truppen würden dadurch weiter von der Versorgung der besetzten Halbinsel Krim und des Osten isoliert. Die Angaben sind nicht unabhängig prüfbar.

+++ 06.30 Uhr: Das Internationale Rote Kreuz hat angeboten, bei der Evakuierung verwundeter Kriegsgefangener aus dem Gefängnis in Oleniwka zu helfen. „Wir haben um Zugang gebeten, um den Gesundheitszustand aller Personen festzustellen, die zum Zeitpunkt des Angriffs vor Ort waren“, teilte das Komitee mit. Teil davon sei Schutzausrüstung, medizinische Hilfsgüter und „forensisches Material“, hieß es. Die Regierungen in Kiew und Moskau beschuldigen sich bislang gegenseitig, für den Angriff auf das Gefängnis verantwortlich zu sein.

News zum Ukraine-Krieg: Neue Details zu Annexionen

+++ 05.45 Uhr: Das US-Thinktank „Institute for the Study of War“ berichtet, dass Vertreterinnen und Vertreter von Wladimir Putins Partei „Einiges Russland“ in vorübergehend besetzte Regionen der Ukraine gereist sind, um wahrscheinlich die Bedingungen für eine Annexion oder ein inszeniertes „Referendum“ zu schaffen. Seit Wochen gibt es Berichte, wonach Russland über die genannte Referenda versuchen will, eine rechtliche Grundlage für die Besetzungen zu schaffen. Die Informationen des Thinktanks sind nicht unabhängig prüfbar.

News zum Ukraine-Krieg: Russland bombardiert erneut Charkiw

Update vom Samstag, 30. Juli, 05.00 Uhr: Russische Truppen haben in der Nacht auf Samstag abermals die Region Charkiw bombardiert. Das Nachrichtenportal Kyiv Independent berichtet mit Verweis auf Aussagen des zuständigen Gouverneurs, dass unter anderem eine Schule angegriffen wurde. Gegen 03.00 Uhr soll es zu den Bombardierungen gekommen sein. Über etwaige Opferzahlen ist bislang nichts bekannt. Das russische Militär hat sich bisher nicht zu den Vorwürfen geäußert. Die Angaben sind nicht unabhängig prüfbar.

News zum Ukraine-Krieg: Russland erhebt schwere Vorwürfe

+++ 11.55 Uhr: Russland wirft der ukrainischen Armee vor, bei einem Angriff auf ein Gefängnis in der von pro-russischen Separatisten kontrollierten Region Donezk viele Häftlinge getötet zu haben. Durch den Beschuss mit einem Himars-Raketenwerfer seien 40 ukrainische Kriegsgefangene getötet und 75 weitere verletzt worden, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Auch die prorussischen Separatisten meldeten ein Artilleriefeuer Kiewer Truppen. „Volltreffer in einer Baracke mit Kriegsgefangenen“, teilte ein Vertreter der Separatistenführung in Donezk der Agentur Interfax zufolge mit. Aus Kiew gibt es keine Bestätigung für den Beschuss. Unabhängig können die Angaben nicht überprüft werden.

News zum Ukraine-Krieg: Angriffe auf Kiew

Erstmeldung vom Freitag, 29. Juli: Kiew – Wie der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj mitteilte, setzte Russland den Ukraine-Krieg auch am Donnerstag (28. Juli) mit weiteren Angriffen auf die Ukraine fort. „Eine Reihe strategisch sinnloser und brutaler Angriffe“ habe den Donbass in der Ostukraine getroffen. Dabei sind laut ukrainischen Quellen wieder mehrere Zivilisten gestorben.

Für den Nato-Beitritt Schwedens und Finnlands plant der Kreml derweil eine militärische Gegenreaktion. Dmitri Medwedew kündigte der Agentur Interfax zufolge an, wenn Nato-Stützpunkte auf dem Territorium der beiden Länder errichtet oder Waffen stationiert werden sollten, würden „unsere Reaktionsschritte symmetrisch dazu erfolgen“. Medwedew ist Vizechef des russischen Sicherheitsrats.

News zum Ukraine-Krieg: Briten sehen Scheitern Moskaus

Der britische Verteidigungsminister Wallace sieht unterdessen ein russisches Scheitern in vielen Bereichen. Da die russische Kriegsführung nicht wie gewünscht aufgehe, könne Wladimir Putin seine Strategie womöglich erneut ändern. „Die Russen versagen im Moment vor Ort in vielen Bereichen“, sagte Wallace dem Sender Sky News. Nach dem Plan A, B, C und D gescheitert seien, könnte er bald auf Plan D umschwenken, ist die Einschätzung von Wallace.

Derweil bat der US-amerikanische Außenminister Antony Blinken um ein Telefonat mit seinem russischen Amtskollegen. Sergej Lawrow werde einen solchen Termin, „wenn es die Zeit erlaubt“ wahrnehmen. Bei dem Gespräch solle es laut Blinken um die Freilassung der in Moskau inhaftierten US-Basketballerin Brittney Griner und ihres Landsmanns Paul Whelan gehen. (jfw/tu/jo mit dpa/AFP)