Ukraine-Krieg: Selenskyj – Russland hat „keine Chance“ zu gewinnen

Von: Tobias Utz, Tim Vincent Dicke

Selenskyj macht eine deutliche Ansage Richtung Russland. Die Kämpfe im Ukraine-Krieg verlagern sich zunehmend in den Süden: der News-Ticker.

Drohnenangriff auf Schwarzmeerflotte: Russland macht Ukraine verantwortlich

+++ 22.10 Uhr: Aus der Sicht des ukrainischen Staatspräsidenten Wolodymyr Selenskyj hat Putin kaum Chancen, mit einem positiven Ergebnis für sich aus dem Krieg zu kommen. „Russland hat strategisch gesehen keine Chance, diesen Krieg zu gewinnen“, sagte der Politiker laut Kyiv Independent. „Wir müssen die Stellung halten, damit der terroristische Staat auch auf der taktischen Ebene merkt, dass er verliert. Wir müssen im Süden, im Osten und überall sonst die Stellung halten“, fügte er hinzu.

Aufnahme vom 29. Juli: Selenskyj bei Streitkräften in der Region Odessa © Ukrainian Presidential Press Off/ZUMA Wire/Imago

Ukraine-Krieg: Russland verlegt Truppen in den Süden

+++ 19.15 Uhr: Wie der ukrainische Generalstab mitteilt, verlegt Russland seine Truppen aus dem Norden der Oblast Donezk in den Süden. Nach Angaben des ukrainischen Generalstabs hat Russland einige Einheiten aus der Richtung Sloviansk im Gebiet Donezk in das südliche Gebiet Saporischschja verlegt.

+++ 18.30 Uhr: Wie The Kyiv Independent berichtet, ist die Durchfahrt durch die Mündung der Donau in Bystre nach der Explosion eines Bootes eingeschränkt. Nach Angaben der ukrainischen Seehafenbehörde ist die Strecke vorübergehend gesperrt, nachdem ein Motorboot mit einem Sprengkörper kollidiert ist. Dem Bericht zufolge gab es bei dem Vorfall keine Verletzten.

Die Ukraine hat die Schifffahrt durch das Donaudelta Anfang Juli wieder aufgenommen, nachdem die russischen Streitkräfte gezwungen waren, sich von der Schlangeninsel in der Nähe des Deltas im Schwarzen Meer zurückzuziehen.

Ukraine-Krieg: Russische Rakete tötet Getreide-Oligarchen – Mykolajiw unter Beschuss

+++ 15.45 Uhr: Einer der reichsten Geschäftsleute der Ukraine ist Berichten zufolge bei einem „massiven“ russischen Beschuss der südlichen Stadt Mykolajiw getötet worden. Der 74 Jahre alte Oleksiy Vadatursky und seine Frau Raisa seien gestorben, als eine Rakete ihr Haus getroffen habe.

Wie die britische BBC meldet, war Vadatursky Eigentümer von Nibulon. Die Unternehmensgruppe ist im Getreideexport tätig. Er hatte demnach auch die Auszeichnung „Held der Ukraine“ erhalten – dabei handelt es sich um die höchste Auszeichnung, die vom ukrainischen Staat vergeben wird. Brisant ist der Todesfall insbesondere, da erst kürzlich ein Abkommen zwischen Russland und der Ukraine geschlossen wurde, um Getreideexporte aus dem kriegsgeschundenen Land zu ermöglichen. Fachleute hatten Putin zuvor immer wieder vorgeworfen, Hunger als Kriegswaffe zu benutzen.

Der Bürgermeister von Mykolajiw, Oleksandr Senkevych, sagte laut der BBC, es sei wahrscheinlich der bisher schwerste russische Beschuss der Stadt gewesen.

Ukraine-Krieg: Getreideausfuhren laut Türkei wahrscheinlich

+++ 13.00 Uhr: Getreideausfuhren aus dem Hafen von Odessa sind laut Ansicht des türkischen Präsidentensprechers sehr wahrscheinlich. Ibrahim Kalin sagte am Sonntag türkischen Medien, dass die Bedingungen dafür gut seien: „Die Wahrscheinlichkeit, dass das erste Schiff morgen früh ablegt, ist hoch“, so Kalin. Das berichtet das Nachrichtenportal Kyiv Independent mit Bezug auf türkische Medienberichte.

News zum Ukraine-Krieg: Russland macht Ukraine für Drohnenangriff verantwortlich

+++ 12.15 Uhr: Am Sonntagmorgen ist es zu einem Drohnenangriff auf die russische Schwarzmeerflotte gekommen (s. Update v. 07.45 Uhr). Russland macht die Ukraine für den Angriff verantwortlich. Die Selenskyj-Regierung bestreitet das. Die russischen Anschuldigungen seien „eine absichtliche Provokation“, sagte ein Sprecher der Regionalverwaltung von Odessa in einem Video, das auf Telegram veröffentlicht wurde. „Die Befreiung der besetzten ukrainischen Krim wird auf eine andere, viel effektivere Weise erfolgen.“

+++ 11.30 Uhr: Die russische Marine soll in den kommenden Monaten Hyperschall-Marschflugkörper vom Typ „Zircon“ erhalten. Das erklärte der russische Präsident Wladimir Putin in seiner Rede zum „Tag der Marine“ in St. Petersburg, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet. „Die Fregatte Admiral Gorschkow wird die erste sein, die mit diesen beeindruckenden Waffen an Bord in den Kampfeinsatz geht“, sagte er demnach und pries die Raketen als weltweit einzigartig an.

News zum Ukraine-Krieg: Nato-Mission startet am Montag

+++ 11.00 Uhr: Am Montag (1. August) soll die Luftpolizei-Mission der Nato starten. Teil davon sind italienische, ungarische und deutsche Kampfflugzeuge, die über dem Baltikum patrouillieren. „In einer Zeit, in der sich die europäische Sicherheit durch Russlands Krieg gegen die Ukraine grundlegend verändert hat, stehen die Nato-Kampfjets rund um die Uhr bereit, um den Luftraum der Alliierten zu schützen“, sagte Nato-Sprecherin Oana Lungescu. Deutschland stellt vier Eurofighter für die Mission zur Verfügung.

+++ 10.00 Uhr: In einem Lagebericht zum Ukraine-Krieg hat das US-Thinktank „Institute for the Study of War“ analysiert, dass sich russische Truppen derzeit offenbar auf die Städte Bachmut und Donezk im Donbass konzentrieren. „Die russischen Kommandeure versuchen wahrscheinlich, die jüngsten Erfolge im Gebiet Nowoluhanske zu nutzen, um Bakhmut von Osten her unter Druck zu setzen. Ihre Bemühungen um die Stadt Donezk zielen wahrscheinlich darauf ab, die ukrainischen Streitkräfte aus der Artilleriereichweite der Stadt zu drängen“, heißt es darin. Zudem sei es möglich, dass das russische Militär so viel Boden wie möglich in der Region Donezk gutzumachen versucht, um das anstehende Schein-Referendum mit Truppenpräsenz zu untermauern. Die Angaben der Denkfabrik sind nicht unabhängig prüfbar.

News zum Ukraine-Krieg: Hauptquartier der russischen Schwarzmeerflotte bei Drohnenangriff getroffen

+++ 09.00 Uhr: Der Bürgermeister der Stadt Mykolajiw hat neue Details zu den russischen Angriffen in der Nacht auf Sonntag genannt. Dabei habe es sich die „stärksten aller Zeiten“ gehandelt, verschiedene Sprengstoffe seien zum Einsatz gekommen. Zwischen 01.00 Uhr und 06.00 Uhr sei es dazu gekommen, betonte Oleksandr Sienkevych. Eine Schule und mehrere Privathäuser seien teilweise zerstört worden. Die Rettungsarbeiten laufen. Die Angaben des Bürgermeisters lassen sich nicht unabhängig prüfen.

+++ 07.45 Uhr: Das Hauptquartier der russischen Schwarzmeerflotte wurde offenbar bei einem Drohnenangriff getroffen. Wie der Gouverneur der Stadt Sewastopol, Michail Raswoschajew, auf Twitter mitteilte, wurden bei der Attacke fünf Mitarbeiter der Zentrale verletzt. „Am heutigen frühen Morgen haben ukrainische Nationalisten entschieden, uns den Tag der Marine zu verderben“, betonte Raswoschajew. Die Feierlichkeiten zum „Tag der Marine“ finden am heutigen Sonntag vor allem in St. Petersburg statt. Dabei sollen die Leistungen des Militärs gehuldigt werden, ähnlich wie am 9. Mai, dem „Tag des Sieges“ über Nazi-Deutschland.

+++ 07.00 Uhr: Bei dem Angriff auf das Lager mit ukrainischen Kriegsgefangenen in Oleniwka am Freitag (29. Juli) könnten offenbar thermobare Waffen, auch als Vakuumbomben bezeichnet, zum Einsatz gekommen sein. Das Nachrichtenportal Nexta berichtet, dass die Beschädigung des Gebäudes daraufhin deute. Beispielsweise fehle ein Krater, den ein mutmaßlicher Raketeneinschlag verursacht hätte. Die russische Regierung hatte im Nachgang behauptet, dass ein Mehrfachraketenwerfer des Typs „HIMARS“ dafür verantwortlich sei. Die USA hatten diese kürzlich an die Ukraine geliefert. Der Behauptung aus Moskau widersprach der Ex-Militär Thomas C. Theiner in einem Statement auf Twitter. „Hätte eine HIMAR eingeschlagen, läge das Gebäude in Trümmern. Das Mauerwerk ist allerdings größtenteils noch intakt“, so Theimer. Alle genannten Informationen lassen sich nicht unabhängig prüfen.

+++ 06.30 Uhr: US-Kampfflugzeuge sollen in Polen stationiert werden, um die Nato-Mission „Luftabschirmung“ zu unterstützen. Das berichtet das Nachrichtenportal Nexta.

+++ 06.00 Uhr: Auch in Charkiw wird am Sonntagmorgen russischer Beschuss gemeldet. Bürgermeister Ihor Terechow bestätigte gegen 04.40 Uhr, dass zahlreiche Gebäude beschädigt wurden. Dies betrifft offenbar den Bezirk Nemyschlianskyi, wie das Nachrichtenportal Kyiv Independent berichtet.

+++ 05.30 Uhr: In den frühen Morgenstunden kommt es auch in Mykolajiw im Süden der Ukraine zu Angriffen der russischen Armee. Der Bürgermeister forderte die Menschen auf, sich in Schutzräume zu begeben.

Erstmeldung vom Sonntag, 31. Juli, 05.00 Uhr: Donezk – Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Bevölkerung dazu aufgerufen, die Stadt Donezk umgehend zu verlassen. Dies begründete er mit dem massiven Raketenbeschuss der russischen Armee auf den gesamten Donbass. Am Samstagabend (30. Juli) sagte er in einer Videoansprache, dass es nicht mehr sicher sei. „Im Donbass sind Hunderttausende Menschen, Zehntausende Kinder, viele lehnen es ab, zu gehen.“

Er appellierte eindringlich an die Menschen im Donbass, diese Entscheidung zu treffen. „Glauben Sie mir“, flehte er. „Je mehr Menschen aus dem Donezker Gebiet gehen, desto weniger Leute kann die russische Armee töten.“ Zuvor hatte die Regierung in Kiew bereits ein offizielle Evakuierung angeordnet, da sich die Bürgerinnen und Bürger rechtzeitig vor dem Winter in Sicherheit bringen müssten. Angesichts durch russische Raketen zerstörter Gasleitungen dürfte Heizen im Donbass nahezu unmöglich werden. Selenskyj betonte, dass alles organisiert für die Flucht der Menschen aus den von der Ukraine noch kontrollierten Gebieten der Region werde. „Brechen Sie auf, wir helfen.“ (tu mit dpa/AFP)