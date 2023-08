„Früher wurden sie einfach getötet“: Medwedew fabuliert über Trump-Anklage

Von: Franziska Schwarz

Donald Trump auf der Anklagebank: Russlands Ex-Präsident Dmitri Medwedew will jetzt die wahren Motive dahinter erkannt haben.

Moskau – Dmitri Medwedew wettert gegen die Trump-Anklage. Der frühere Präsident Russlands und Verbündete von Kremlchef Wladimir Putin hat angedeutet, dass die Strafanzeigen gegen Donald Trump politisch motiviert seien. „Früher wurden unerwünschte Präsidentschaftskandidaten in den USA einfach getötet. Jetzt werden Strafverfahren gegen sie eingeleitet und sie werden angeklagt. Nun, Fortschritte sind offensichtlich...“, twitterte er zuletzt.

Trumps Beziehungen nach Russland sind seit langem Gegenstand von Untersuchungen. Im Ausland wird Moskau vorgeworfen, sich mehr und mehr in die Politik westlicher Staaten einzumischen, um die Demokratien zu untergraben und Rechtspopulisten zu unterstützen.

So soll Moskau auch versucht haben, die US-Präsidentenwahl 2016 zu manipulieren, die schließlich Trump gewann. Medwedew suggerierte in seinem Tweet vom Mittwoch (2. August), die Trump-Anklage stehe mit der bereits verkündeten erneuten Kandidatur des Ex-Präsidenten in Zusammenhang. Trump ist aktuell Umfragefavorit der Republikaner-Vorwahlen für die US-Wahl 2024.

Putin-Verbündeter Medwedew äußert Verschwörungstheorie zur Trump-Anklage

Warum bringt Medwedew bei seinen andeutungsreichen Einlassungen zur Trump-Anklage getötete Präsidenten ins Spiel? 1968 wurde Robert F. Kennedy, ein Kandidat der Demokraten, bei einem Attentat erschossen. Die russische Plattform RBC berichtete Newsweek zufolge über Medwedews Äußerungen und wies dabei darauf hin, dass bislang vier US-Präsidenten ermordet worden seien. Konkret: James A. Garfield 1881, Abraham Lincoln 1865, William McKinley 1901, John F. Kennedy 1963.

Putin-Verbündeter wettert im Ukraine-Krieg verstärkt gegen den Westen

Medwedew war von 2008 bis 2012 Russlands Staatsoberhaupt; Putin hatte das Amt damals an seinen Schützling abgegeben, da die russische Verfassung eine dritte Amtszeit nicht vorsah. Er selbst amtierte in dieser Phase als Ministerpräsident und hatte weiterhin großen Einfluss. Medwedew ist aktuell stellvertretender Vorsitzender des Sicherheitsrates Russlands.

Besonders seit dem Ukraine-Krieg fällt Medwedew durch krude verbale Angriffe auf den Westen auf. Im Juli teilte er mit, dass die Spannungen zwischen Russland und dem Westen „viel schlimmer“ seien als während der Kubakrise und drohte Nato und Ukraine mit einem Atomschlag. Außerdem behauptete er, der Westen wolle Russland „zerstören“ und forderte ein „brutales“ Vorgehen gegen NGOs. (frs)