Trump-Berater verplappert sich in Doku: So manipuliert er den Ex-Präsidenten

Von: Marcus Giebel

Weiß sich zu inszenieren: Roger Stone gehört zu den wichtigsten Unterstützern von Donald Trump und manipuliert ihn, wenn ihm danach ist. © IMAGO / ZUMA Wire

Donald Trump will zurück ins Weiße Haus. Das ist auch die Mission seines Beraters Roger Stone. Der verrät in einer Doku, wie er den Republikaner manipuliert.

Washington, D.C. – Ohne Roger Stone wäre Donald Trump womöglich nie im Weißen Haus gelandet. Hätte die Weltpolitik nicht entscheidend mitbestimmen können. Seine stimmgewaltige wie treu ergebene Anhängerschaft speziell unter den stolzesten Patrioten der USA wäre ebenfalls Wunschdenken geblieben.

Jedenfalls: Der konservative Politik-Berater, der seit Jahrzehnten die Republikaner unterstützt, weiß, wie der Hase läuft. Und nimmt auch beim erneuten Anlauf auf das Präsidentschaftsamt eine wichtige Rolle ein.

Nun aber dürfte Stone seinem langjährigen Auftraggeber ein Ei ins Nest gelegt haben, dass diesen im langsam auf Touren kommenden Wahlkampf der potenziellen Herausforderer seines Nachfolgers Joe Biden noch schmerzen könnte. Denn in einer Doku verriet der erfahrene Lobbyist, wie es ihm seit Jahren gelingt, Trump zu manipulieren, wenn er es für nötig hält.

Trump-Berater verrät: So kann er den ehemaligen US-Präsidenten manipulieren

Der Fauxpas unterlief Stone im Rahmen der Dreharbeiten für den 90-Minüter „A Storm Foretold“ der dänischen Filmemacher Christoffer Guldbrandsen und Frederik Marbell. Dieser stellt den 70-Jährigen ins Zentrum und zeigt auf, warum Trumps Präsidentschaft mit dem Sturm auf das Kapitol ihr logisches Ende fand, schreibt die Internet-Filmdatenbank IMDb (für Internet Movie Database). In jener Inhaltsangabe wird Stone sogar als Trumps Pate betitelt – was dem einstigen Vertrauten von Richard Nixon, Ronald Reagan und George W. Bush schmeicheln dürfte.

In einem knapp dreiminütigen Ausschnitt der Doku, den das US-Nachrichtenportal The Daily Beast thematisiert, wird zunächst darauf hingewiesen, dass Stone zu den ersten Menschen zählte, der Trump als Präsidentschaftskandidaten vorschlug. Dann wird er auf dem Weg auf eine Bühne gezeigt, wo er vor Anhängern des damaligen Präsidenten heftig für Trump trommelt.

„Ich möchte mit Ihnen über Donald Trump reden“, beginnt Stone und legt nach: „Er ist eine Naturgewalt. Er folgt seinem eigenen Weg. Er lässt sich nicht managen, nicht kontrollieren. Ein Mann, der nicht kommandiert werden kann, nicht gekauft werden kann. Damit ist er zu einem der großartigsten Präsidenten seit Abraham Lincoln geworden.“

Video: Donald Trump äußert sich zu belastender Tonaufnahme

Stone berät Trump seit vielen Jahren: „Er verabscheut jede Andeutung, dass man ihn manipuliert“

Im Kontrast dazu folgt ein Schnitt zu einem vertraulichen Gespräch in kleiner Runde, in der Stone offenbar etwas zu offenherzig losplaudert. Zu seiner Ehrenrettung: Die Kamera dürfte er in jenem Moment kaum wahrgenommen haben, denn die Szene wird hinter dem Rücken mehrerer nur schemenhaft zu erkennenden Personen, die ihm gegenüber stehen oder sitzen, aufgezeichnet.

So legt Stone also los: „Seit 40 Jahren bin ich in der Lage, den großen Mann davon zu überzeugen, was das Beste für ihn ist. Er ist nicht einfach im Umgang. Es ist sehr kompliziert. Er verabscheut jede Andeutung, dass man ihn manipuliert, managt oder ihm Anweisungen gibt.“

Doch allzu schwer scheint es nicht zu sein, Trump das sagen zu lassen, was man von ihm hören möchte. Laut Stone genügt es, die Vergangenheit etwas umzuschreiben.

Trump-Berater gesteht Manipulation des Ex-Präsidenten: „Zeitaufwendig, aber es funktioniert“

„Du musst ihm sagen: ‚Erinnerst du dich an die Nacht, als wir in Buffalo waren. Und du diese Rede gehalten hast und Gott, dort waren 10.000 Leute, mehr als jemals zuvor. Und du hast XYZ gesagt und die Menge spielte verrückt, erinnerst du dich daran? Ich weiß nicht, woher du diesen Satz hattest, aber er war einer der besten.‘“, liefert Stone ein allgemeines Beispiel für die Trump-Manipulation.

Dann imitiert er Trump, der darauf gesagt hätte: „Ja, das werde ich wieder nutzen.“ Schließlich lässt Stone die Katze aus dem Sack: „Es spielte verdammt nochmal keine Rolle, dass er das nie gesagt hatte – keine Rolle. Es ist zeitaufwendig, aber es funktioniert. Das habe ich 30 Jahre lang so gemacht.“ Trump also seine eigene Meinung in den Mund legen, die bei seinen Anhängern vermeintlich verfangen habe. Und der einst mächtigste Mann der Welt beißt treuherzig an.

Will mithilfe von Roger Stone ins Weiße Haus zurückkehren: Donald Trump hat in den USA weiterhin viele Unterstützer. © IMAGO / ZUMA Wire

Regisseur über Manipulations-Geständnis von Trump-Berater: „Hat vergessen, dass er ein Mikrofon trägt“

Stone selbst soll seine Aussagen jedoch längst bereuen. Zumal er nach vielen Aufs und Abs in einer On-Off-Arbeitsbeziehung bei Trump aktuell wieder hoch im Kurs zu stehen scheint. Der bewahrte ihn immerhin vor einer langen Haftstrafe im Zuge der Sonderermittlungen rund um die Beeinflussung des US-Wahlkampfs 2016.

Regisseur Guldbrandsen verriet lauf The Daily Beast über die heikle Stone-Szene: „Das sind dann die Pannen, die passieren. Ich denke, er hat vergessen, dass er ein Mikrofon trägt. Ich weiß es, denn am nächsten Morgen war er sehr, sehr besorgt wegen dem, was ich aufgenommen hatte.“

Trump-Berater über Hollywood-Klassiker: „Wie besessen von dem Film“

Zwar auch wenig schmeichelhaft, aber bei weitem nicht mit so viel Zündstoff beladen sind weitere Aussagen, die Stone während einer Autofahrt tätigt. Dort lässt er den nicht zu erkennenden Fahrer wissen: „Da ist eine komische Sache: Trump ist vom Film ‚Sunset Boulevard‘ besessen. Den schaut er sich immer und immer und immer wieder an.“

Auf den Hinweis, diese Geschichte sei einfach zu gut, antwortet er: „Es ist wahr. Das ist zu einhundert Prozent wahr.“ Gemeint ist der im Deutschen unter dem Titel „Boulevard der Dämmerung“ bekannte Film von Billy Wilder aus dem Jahr 1950. Darin stürzen sich ein mittelloser Drehbuchschreiber und ein früherer Filmstar mit Lügen und Halbwahrheiten gegenseitig ins Unglück, das für einen von beiden tödlich endet. Die Kritik feierte den Film aus Hollywood über Hollywood. Und Trump offensichtlich auch.

In der Doku über Stone waren bereits zuvor einige Ausschnitte veröffentlicht worden, die ihm und der ganzen Kampagne noch auf die Füße fallen könnten. Darin beschimpft der Berater beispielsweise Trump-Tochter Ivanka aufs Übelste und betont, er sei fertig mit dem Staatsoberhaupt und unterstütze das damalige Amtsenthebungsverfahren. (mg)