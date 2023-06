Trump pocht auf Verhandlungen: Putin durch gescheiterten Wagner-Putsch „etwas geschwächt“

Von: Nail Akkoyun

Donald Trump äußert sich zu einem „geschwächten“ Putin und fordert schnelle Friedensverhandlungen. Die USA sieht er dafür aber nicht gut aufgestellt.

Moskau/Washington, D.C. – Der frühere US-Präsident Donald Trump, der sich während seiner Amtszeit zumeist positiv über Wladimir Putin äußerte, glaubt, dass der russische Präsident „etwas geschwächt“ sei. Dies sagte Trump am Donnerstag (29. Juni) in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters. „Er ist immer noch stark, aber er ist sicherlich etwas geschwächt worden, zumindest in den Köpfen vieler Leute“, sagte der 77-Jährige mit Blick auf die bewaffnete Wagner-Revolte in Russland.

Die Vereinigten Staaten sollten diesen Moment ausnutzen, um eine Friedensregelung zwischen Russland und der Ukraine auszuhandeln. „Ich möchte, dass die Menschen nicht mehr wegen dieses lächerlichen Krieges sterben“, sagte Trump.

Verhandlungen im Ukraine-Krieg: Trump empfiehlt Kiew, einige Gebiete abzugeben

In Bezug auf die Ukraine schloss der Republikaner nicht aus, dass die Regierung in Kiew einige Gebiete abtreten müsste, um den Krieg zu beenden, der mit der russischen Invasion vor etwa 16 Monaten begann. „Ich denke, das Wichtigste, was die USA jetzt tun sollten, ist Frieden zu schließen – Russland und die Ukraine zusammenzubringen und Frieden zu schließen. Sie können es schaffen“, sagte Trump. „Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um die beiden Parteien zusammenzubringen und den Frieden zu erzwingen.“

Der damalige US-Präsident Donald Trump (r.) blickt während des G20-Gipfels in Buenos Aires auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin. (Archivfoto) © Alexander Nemenov/AFP

Washington, Kiew sowie die Nato-Verbündeten gaben stets zu Protokoll, dass man Moskau von den illegal annektierten Gebieten im Osten des Landes ablässt. Dabei handelt es sich um die Regionen Donezk, Luhansk, Cherson und Saporischschja. Den ukrainischen Streitkräften gelang es nach dem Beginn ihrer Gegenoffensive zuletzt, die russischen Truppen teilweise zurückzudrängen. Trump, der immer wieder seinen Nachfolger Joe Biden scharf kritisiert, glaubt jedoch, dass es den USA derzeit an einem „richtigen Vermittler“ fehlen würde. „Den haben wir im Moment nicht“, sagte er.

Trump über Putin-Nachfolger: „Könnte besser, aber auch viel schlimmer sein“

In Bezug auf die Anklage wegen Kriegsverbrechen, die der Internationale Strafgerichtshof im vergangenen März gegen Putin erhoben hat, sagte Trump, man solle erst über sein Schicksal diskutieren, wenn der Krieg vorbei sei. „Denn wenn man dieses Thema jetzt anspricht, wird man niemals Frieden schließen, niemals eine Einigung erzielen“, so der Ex-Präsident.

Offiziell ist die Nachfolge von Wladimir Putin noch nicht geregelt. Ende 2022 berichtete das US-Nachrichtenportal Politico und das russischen Exil-Medium Meduza, im Kreml tobe längst ein Machtkampf. Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin, dem man politische Ambitionen nachsagte, dürfte jedoch vorerst kein Kandidat mehr sein. Trump betonte, dass man nicht wisse, „was die Alternative ist“. Ein Nachfolger Putins „könnte besser, aber auch viel schlimmer sein“. (nak)