Trump schließt Rückkehr der USA zum Pariser Klimaabkommen nicht aus

Donald Trump am Mittwoch nach seinem Treffen mit Norwegens Ministerpräsidentin Solberg

War die Rückzugsankündigung nur Taktik? Donald Trump hat mit einer kryptischen Äußerung Interesse an der Rückkehr zum Pariser Klimaabkommen angedeutet.

Washington - Die USA schließen nach Worten von US-Präsident Donald Trump eine Rückkehr zum Pariser Klimaschutzabkommen nicht aus. "Ganz ehrlich, es ist eine Vereinbarung, mit der ich kein Problem habe, aber ich hatte ein Problem mit der Vereinbarung, die sie unterzeichnet haben, weil es wie immer ein schlechter Deal war", sagte Trump am Mittwoch (Ortszeit) bei einer Pressekonferenz in Washington. "Also es ist vorstellbar, dass wir wieder mitmachen", fügte er hinzu.

Alles nur Taktik?

Die Umwelt sei ihm sehr wichtig, betonte Trump. "Wir wollen sauberes Wasser, saubere Luft, aber wir wollen auch Unternehmen, die wettbewerbsfähig sind", sagte er.

Trump hatte im Juni angekündigt, aus dem 2015 geschlossenen internationalen Klimaschutzabkommen auszusteigen, weil dieses die Vereinigten Staaten benachteilige und dort Jobs koste. Ein formeller Ausstieg ist allerdings frühestens Ende 2020 möglich. Der Ausstiegsprozess ist lang und kompliziert. Trumps Äußerungen vom Mittwoch dürften erneut die Frage aufwerfen, ob er tatsächlich den Ausstieg der USA beabsichtigt oder lediglich abgeschwächte Emissionsziele für sein Land erreichen will.

