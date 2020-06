George Floyd: Trauerfeier in Houston - Trump verbreitet neue Antifia-Theorie

In den USA kommt es nach dem Tod von George Floyd seit Tagen zu Protesten. In Houston findet eine große Trauerfeier statt.

Nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd* ist es im Bundesstaat New York am Donnerstag wieder zu Demonstrationen bekommen.

Am 9. Juni (siehe Update von 18.41 Uhr) fand in Houston die Trauerfeier und Beisetzung von Floyd statt.

und von Floyd statt. In New York ist erstmals ein Polizist vor Gericht gestellt worden, der bei einer Demo eine Frau gestoßen hat (siehe Update vom 9. Juni, 19.25 Uhr).

Houstons Bürgermeister kündigt bei Trauerfeier Würgegriff-Verbot an

20.16 Uhr: Der Bürgermeister von Houston, Sylvester Turner, hat bei der Trauerfeier für George Floyd ein Verbot von Würgegriffen und weitere Reformen gegen Polizeigewalt angekündigt. Turner sagte am Dienstag unter dem Applaus der Trauergäste in der Kirche „The Fountain of Praise“ in der texanischen Metropole, er werde nach seiner Rückkehr ins Rathaus eine entsprechende Anordnung unterschreiben. „In dieser Stadt werden wir Deeskalation verlangen. In dieser Stadt wird man eine Warnung geben müssen, bevor man schießt“, sagte Turner.„In dieser Stadt hat man die Pflicht, einzuschreiten.“

Biden fordert Ende von Rassendiskriminierung in den USA

20.10 Uhr: Der designierte Präsidentschaftskandidat der US-Demokraten, Joe Biden, hat in einer Videobotschaft beim Gedenkgottesdienst für George Floyd ein Ende von Rassendiskriminierung in den USA gefordert. "Jetzt ist die Zeit für Gerechtigkeit für alle Rassen", sagte der frühere Vizepräsident am Dienstag in seiner Ansprache, die in der Kirche Fountain of Praise im texanischen Houston gezeigt wurde. Die Menschen dürften dem Problem des Rassismus nicht den Rücken zuwenden.

"Wenn es Gerechtigkeit für George Floyd gibt, dann werden wir wahrhaft auf dem Weg hin zu Gerechtigkeit für alle Rassen in Amerika sein", sagte Biden weiter. An Floyds Tochter gerichtet sagte der US-Demokrat, wenn dies Wirklichkeit werde, werde ihr Vater "die Welt verändert" haben.

New Yorker Polizist soll wegen Stößen bei Demos vor Gericht

19.25 Uhr: Erstmals soll ein New Yorker Polizist vor Gericht gestellt werden, der bei einer Anti-Rassismus-Demo eine Frau auf den Boden gestoßen und beschimpft haben soll. Ihm würden geringfügige Körperverletzung, Belästigung und Bedrohung vorgeworfen, berichtete die „New York Times“ am Dienstag und berief sich dabei auf Angaben aus Ermittlerkreisen. Ein Termin war noch nicht bekannt.

Handy-Aufnahmen hatten gezeigt, wie der Verdächtige am 29. Mai bei Protesten im New Yorker Stadtteil Brooklyn eine Frau hart auf den Boden wirft und „Schlampe“ nennt. DasVerfahren gegen den Polizisten, der sich nach dem Vorfall selbst den Ermittlern gestellt hatte, wäre das erste, das aus den vereinzelt eskalierten Protesten hervorginge. Die Zeitung ergänzt, dass derzeit an rund 40 ähnlichen Fällen gegen Polizisten gearbeitet werde.

Trauerfeier in Houston: George Floyds Worte auf Schutzmasken

19.17 Uhr: Es waren George Floyds Worte, bevor er bei einem brutalen Polizeieinsatz starb:„I can't breathe“ („Ich kann nicht atmen“). An sie wird nicht nur bei den weltweiten Protesten gegen Polizeigewalt und Rassismus nach dem Tod des Afroamerikaners immer wieder erinnert. Beim Trauergottesdienst am Dienstag im texanischen Houston trugen mehrere Gäste und Teilnehmer Schutzmasken mit Floyds Worten, darunter mehrere Polizisten. Auf dem Mund-Nasen-Schutz von Sohn Quincy Mason Floyd war zudem ein Konterfei seines Vaters gedruckt. Wieder andere trugen Schutzmasken mit George Floyds Namen.

18.41 Uhr: Vor der Beerdigung des bei einem brutalen Polizeieinsatz getöteten Afroamerikaners George Floyd in Houston haben sich am Montag (8. Juni) mehr als 6000 Menschen am aufgebahrten Sarg des 46-Jährigen verabschiedet. Viele Trauergäste knieten vor der Leiche Floyds nieder oder sprachen stille Gebete. In Washington gedachten die oppositionellen Demokraten im Kongress Floyd mit einem Kniefall. Eine von den Demokraten vorgeschlagene Polizeireform lehnte das Weiße Haus umgehend ab.

Sechs Stunden lang war der Sarg in der Kirche Fountain of Praise in Floyds Heimatstadt Houston aufgebahrt. Wegen der Corona-Pandemie trugen die meisten Gäste der Trauerfeier Atemschutzmasken.

Das Gedenken an Floyd „bringt uns als Land näher zusammen“, sagte der 41-jährige Kevin Sherrod, der mit seiner Frau und den beiden Söhnen zur Kirche gekommen war. „Mit meinen Jungs hier zu sein, bedeutet mir viel. Dies ist ein wichtiger Zeitpunkt in der Geschichte, und sie werden sich immer daran erinnern, dass sie Teil davon waren.“

Trauerfeier von George Floyd in Houston: 6000 nehmen Abschied - Ohne Trump und Biden

Bei der Trauerfeier zugegen waren unter anderem die Geschwister, außerdem Prominente, Politiker und auch der Polizeichef von Houston. Auch Box-Star Floyd Mayweather, der die Trauerfeier finanzierte. Die Beisetzung wird nach dem weltweit übertragenen Gottesdienst in kleinem Kreis stattfinden. Dorthin wird Floyds Leichnam mit einer Kutsche gefahren.

Donald Trump war nicht zugegen. Von den hochrangigen Politikern aus Washington wurde nur der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden eingeladen, der die Feier aber wegen zusätzlicher Sicherheits-Komplikationen ebenfalls nicht besuchte.

Polizei-Eklat mit Konsequenzen - Trump sieht die Schuld offenbar woanders

Update vom 9. Juni, 17.15 Uhr: US-Präsident Donald Trump hat dem 75 Jahre alten Demonstranten (wir berichteten, siehe Erstmeldung), der von Polizisten in Buffalo auf den Boden gestoßen und dabei am Kopf verletzt wurde, nun eine mögliche Nähe zur Antifa-Bewegung unterstellt.

Trump schrieb am Dienstag auf Twitter, dass der Mann ein „Antifa-Provokateur“ sein könnte.Der 75-Jährige sei „härter gefallen, als (er) gestoßen wurde“. Desweiteren habe er womöglich versucht, Kommunikationsausrüstung der Polizei zu sabotieren. Trump bezog sich dabei auf einen Bericht des umstrittenen rechten Senders OANN, der eine entsprechende Theorie verbreitet hatte.

Buffalo protester shoved by Police could be an ANTIFA provocateur. 75 year old Martin Gugino was pushed away after appearing to scan police communications in order to black out the equipment. @OANN I watched, he fell harder than was pushed. Was aiming scanner. Could be a set up? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 9, 2020

Die beiden Polizisten, die den Mann in Buffalo zu Boden gestoßen hatten, sind bereits suspendiert worden. Wie US-Medien berichteten, werde ihnen Körperverletzung vorgeworfen. Beide plädierten vor einem Gericht in der Stadt im Bundesstaat New York allerdings auf nicht schuldig. Ein Video hatte den Vorfall festgehalten. Der 75-Jährige war mit Blutungen am Kopf auf dem Bürgersteig liegengeblieben. Buffalos Bürgermeister Byron Brown und New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo verurteilten den Vorfall. Zahlreiche Polizisten aus Buffalo stellten sich demonstrativ hinter ihre beiden Kollegen.

Proteste in den USA nach Tod von George Floyd: Ressortleiter der New York Times tritt zurück

Update vom 8. Juni, 08:01 Uhr: Ein Ressortleiter der New York Times, James Bennett, ist nach heftigem hausinternen Protest gegen einen in der Zeitung veröffentlichten Beitrag eines konservativen Senators zu den Anti-Rassismus-Protesten zurückgetreten. Das gab Herausgeber Arthur Gregg Sulzberger am Sonntag bekannt.

Sulzberger ging auf die Kontroverse um den Beitrag des Republikaners Tom Cotton nicht explizit ein. In dem Kommentar hatte Cotton einen massiven Militäreinsatz gegen Ausschreitungen bei den Demonstrationen gegen Polizeigewalt und Rassismus gefordert. Sein Beitrag trug den Titel „Schickt das Militär“. Mit dem Einsatz der Streitkräfte gegen Gewalttäter bei den Protesten hatte auch Präsident Donald Trump gedroht.

Proteste in den USA nach Tod von George Floyd: Polizeireform im Fokus

Update vom 8. Juni, 06:31 Uhr:New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio hat Vorschläge für eine Polizeireform der Millionenmetropole vorgelegt. Beispielsweise solle ein Teil des Budgets des NYPD für Jugend- und Sozialarbeit verwendet werden, sagte de Blasio am Sonntag bei einer Pressekonferenz.

Außerdem sollte der Umgang mit den Disziplinarakten von Polizisten transparenter werden. Es handele sich dabei nur um erste Schritte, die Details müssten noch ausgearbeitet werden, sagte de Blasio. „Das ist ein Moment der Umgestaltung.“

Tod von George Floyd: Demos in USA und weltweit - in London laufen Proteste aus dem Ruder

Update vom 7. Juni, 15.47 Uhr: Der New Yorker Bürgermeister Bill de Blasio hat nach weitgehend friedlichen Protesten gegen Rassismus und Polizeibrutalität eine nächtliche Ausgangssperre früher als geplant wieder aufgehoben. So schrieb de Blasio am Sonntag bei Twitter: „New York City: Wir heben die Ausgangssperre mit sofortiger Wirkung auf. Gestern und letzte Nacht haben wir das Allerbeste unserer Stadt gesehen.“

Am Samstag sowie in der Nacht zum Sonntag waren erneut Tausende Menschen in mehreren Stadtteilen New Yorks auf die Straßen gegangen. Weitgehend friedlich hatten sie für ein Ende des Rassismus und für Gerechtigkeit für den bei einem brutalen Polizeieinsatz in Minneapolis getöteten Afroamerikaner George Floyd* demonstriert. Zwar hielten sich viele Demonstranten nicht an die Ausgangssperre, aber die Polizei hielt sich zurück. Die Polizei in Minneapolis zieht indes Konsequenzen.

Bei Protesten gegen Rassismus in London: 27 Polizisten verletzt

Während die Demonstrationen in New York zuletzt daher offenbar ohne größere Ausschreitungen verliefen, sind in London bei Ausschreitungen während eines Protestmarschs gegen Rassismus 14 Polizisten verletzt worden. In den vergangenen Tagen hatten außerdem 13 weitere Einsatzkräfte bei den Demonstrationen Verletzungen erlitten. „Die Zahl der Übergriffe ist schockierend und völlig unakzeptabel“, teilte Cressida Dick, Chefin von Scotland Yard, am Sonntag mit und betonte: „In unserer Stadt gibt es keinen Platz für Gewalt.“ Die Polizei nahm mehr als ein Dutzend Demonstranten fest. Dick lobte das besonnene Verhalten der Einsatzkräfte.

Auch interessant: US-Demokrat Joe Biden hat eigenen Angaben zufolge nach Vorwahlen in einigen US-Bundesstaaten mittlerweile genug Delegiertenstimmen gesammelt, um für seine Partei als Herausforderer von Donald Trump ins Rennen um die Präsidentschaft zu gehen.

Update vom 7. Juni, 8.57 Uhr: In den USA haben am Samstag (Ortszeit) erneut Zehntausende friedlich gegen Rassismus, Diskriminierung und Polizeigewalt demonstriert. In Washington, New York, Philadelphia, Atlanta und weiteren Städten gingen die Menschen in ausgelassener Stimmung auf die Straße. Sie forderten Gerechtigkeit für den Afroamerikaner George Floyd, der vor knapp zwei Wochen in Minneapolis bei einem brutalen Polizeieinsatz getötet wurde. Örtlichen Medienberichten zufolge waren allein in Philadelphia Zehntausende auf der Straße.

Zehntausende demonstrieren in den USA erneut gegen Rassismus und Polizeigewalt

Auch in der US-Hauptstadt Washington demonstrierten am Samstag (Ortszeit) Tausende Menschen unter anderem vor dem Weißen Haus, dem Kapitol und am Lincoln Memorial. Vorab hatte Polizeichef Peter Newsham erklärt, die Proteste könnten zu den größten zählen, die er bislang gesehen habe. Ein Magnet der Demos war eine erst am Freitag zum „Black Lives Matter“-Platz benannte Kreuzung vor dem Weißen Haus. In riesigen gelben Buchstaben prangte auf einer dorthin führenden Straße geschrieben ebenfalls das Motto „Black Lives Matter“, was auf Deutsch in etwa bedeutet „Schwarze Leben zählen“.

Unterdessen hat der US-Präsidentschaftskandidat der Demokraten, Joe Biden, den Demonstranten seine Unterstützung zugesichert. Er versprach ihnen, sich künftig für Polizeireformen und gegen Rassismus zu engagieren. Es brauche „längst fällige konkrete Maßnahmen“, um dem „systematischen Rassismus“ in den USA ein Ende zu bereiten, forderte Biden in einem Gastbeitrag in der Los Angeles Times. Er versprach, als Präsident in seinen ersten 100 Tagen im Amt eine Kommission für Polizeireformen einzusetzen. Außerdem solle der Kongress schon jetzt handeln und umstrittene Polizeimethoden wie Würgegriffe bei Festnahmen verbieten.

US-Proteste: Biden kritisiert Trump und gibt Demonstranten ein Versprechen

Auf Twitter schrieb Biden, George Floyd dürfe nicht nur einfach ein weiterer Hashtag werden. „Wir brauchen Gerechtigkeit und wir brauchen wirkliche Polizeireformen, um sicherzustellen, dass das nie wieder passiert“, forderte er weiter. Dann formulierte er auch deutliche Kritik am amtierenden US-Präsidenten Donald Trump. Anstatt wie Trump das Land zu spalten und „Hass“ zu schüren, werde er sich darum bemühen, die Wunden des Rassismus zu heilen, versprach Biden.

Auch im Gastbeitrag in der Los Angeles Times holte Biden zum verbalen Schlag gegen Trump aus, ohne seinen Namen direkt zu nennen. „Kein Präsident macht alles richtig. Aber das Land braucht eine Führungsperson, die nicht Angst und Spaltung vorantreibt. Eine Führungsperson, die sich darum bemühen wird, die Wunden des Rassismus zu heilen, die unser Land lange gequält haben, anstatt die Flammen des Hasses zu schüren“, schrieb der Demokrat.

Mehrere Ex-US-Verteidigungsminister stellen sich gegen Trumps Militär-Drohung

Update vom 6. Juni, 22.45 Uhr: Mehrere frühere US-Verteidigungsminister haben sich gegen die Drohung von US-Präsident Donald Trump gestellt, das Militär wegen der andauernden Proteste in den USA einzusetzen. In einem am Freitag (Ortszeit) in der „Washington Post“ veröffentlichten Gastbeitrag warnten die Ex-Verteidigungsminister Leon Panetta, Chuck Hagel, Aston Carter sowie 86 weitere frühere Verteidigungspolitiker und Offiziere davor, das Militär in einer Weise einzusetzen, die die verfassungsmäßigen Rechte der Amerikaner untergraben würde. Die Proteste haben sich am Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz am 25. Mai in Minneapolis entzündet.

„Die Angehörigen unseres Militärs stehen immer bereit, der Verteidigung unserer Nation zu dienen. Aber sie dürfen niemals dazu benutzt werden, die Rechte derer zu verletzen, die sie zu schützen geschworen haben“, hieß es in dem Beitrag. Man rufe den Präsidenten dazu auf, seine Pläne für einen Militäreinsatz sofort zu den Akten zu legen. Ein solcher Einsatz wäre nicht nur unnötig, sondern unklug.

Weiter schrieben die Autoren, ein solcher Einsatz inmitten der„politisch aufgeladenen“ Proteste drohe, die unpolitische Natur des Militärs zu untergraben, die essenziell für die Demokratie sei. „Es besteht auch die Gefahr, dass das Vertrauen der Amerikaner in unser Militär - und damit die Sicherheit Amerikas - auf Jahre hinaus geschwächt wird.“ Trump hatte am Montag damit gedroht, das Militär einzusetzen. Zuvor waren die Proteste wegen Floyds Tod teilweise in Ausschreitungen und Plünderungen ausgeartet.

Tausende protestieren in Washington gegen Polizeigewalt

Update vom 6. Juni, 21.00 Uhr: Nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz haben in der US-Hauptstadt Washington Tausende Menschen gegen Rassismus und Polizeigewalt protestiert. In der Umgebung des Weißen Hauses hielten Demonstranten Schilder mit Aufschriften wie „Kein Frieden ohne Gerechtigkeit“, „Stoppt Rassismus jetzt“ oder „Ich kann nicht atmen“ in die Höhe - letzteres hatte Floyd gesagt, als ihm ein weißer Polizist sein Knie in den Nacken drückte. Zwischenfälle wurden zunächst keine gemeldet. Auch in anderen US-Städten wie New York, Los Angeles und Philadelphia kam es wieder zu Demonstrationen, wie auf Fernsehbildern zu sehen war.

Ausschreitungen und Plünderungen im Zuge der landesweiten Proteste haben inzwischen deutlich nachgelassen. Washington hat sich zu einem Zentrum der Proteste entwickelt - auch weil sich ein Teil der Wut gegenUS-Präsident Donald Trump richtet. Trump hat Floyds Tod bei dem brutalen Einsatz in Minneapolis im Bundesstaat Minnesota am 25. Mai mehrfach verurteilt und das Recht auf friedliche Proteste betont. Ihm wird jedoch vorgeworfen, sich nicht klar gegen Rassismus zu positionieren und nicht genug Verständnis zu zeigen für den Zorn über Diskriminierung und Ungerechtigkeit im Land.

Auch in Deutschland gingen zigtausende gegen Rassismus auf die Straße, „weil der gewaltsame Tod von George Floyd durch einen Polizeieinsatz in den USA kein Einzelfall ist“, wie SPD-Chefin Esken* sagte.

Künstler Banksy mit klarem Statement zum Rassismus

Update vom 6. Juni, 18.32 Uhr: Nach dem Tod des AfroamerikanersGeorge Floyd in den USA sind in mehreren Städten Frankreichs erneut Tausende Menschen gegen Rassismus und Polizeigewalt auf die Straße gegangen. In Paris widersetzten sich die Menschen am Samstag Demonstrationsverboten. Die Demonstrantinnen und Demonstranten versammelten sich in der Hauptstadt,Lyon, Lille oder Rennes, wie auf Fernsehbildern zu sehen war. Die Pariser Polizei hatte wegen der Covid-19-Pandemie etliche Proteste in der Hauptstadt verboten.

Zahlreiche Menschen hielten Schilder der„Black Lives Matter“-Bewegung in Anlehnung an die Proteste in den USA in die Höhe. Andere forderten Gerechtigkeit für Adama Traoré. Der 24-jährige Sohn von Einwanderern aus Mali war vor vier Jahren in Polizeigewahrsam in einer Pariser Vorstadt ums Leben gekommen.

Trotz der Verbote versammelten sich am Samstagzahlreiche Menschen im Zentrum von Paris - unter anderem in der Nähe der US-Botschaft am Place de la Concorde. Am späten Nachmittag demonstrierten auch Menschen am Champ de Mars in der Nähe des Eiffelturms - auch diese Demo war von der Polizei untersagt worden. Viele trugen Schutzmasken, aber längst nicht alle.

Künstler Banksy mit klarem Statement zum Rassismus

Update vom 6. Juni, 15.22 Uhr: Seit dem Tod von George Floyd haben sich viele Prominente zum Thema Rassismus geäußert. Nun hat sich auch der Künstler Banksy zu Wort gemeldet - mit einem Bild auf Instagram als Statement. Dort veröffentlichte er ein neues Kunstwerk, das von der Ermordung Floyds inspiriert ist.Es zeigt einen kleinen Schrein für eine anonyme schwarze Figur. Daneben steht eine Kerze, die die US-Flagge in Brand steckt.

Banksy schreibt: "Zuerst dachte ich, ich sollte einfach den Mund halten und Schwarzen bei diesem Thema zuhören. Aber warum sollte ich das tun?Es ist nicht ihr Problem. Es ist meines. Farbige Menschen werden vom System im Stich gelassen. Vom weißen System."

Der Künstler weiter: "Es ist nicht ihre Aufgabe, das System zu reparieren." Seine fast neun Millionen Follower auf Instagram können dann lesen, wie er die Situation in den USA in ein sprachliches Bild verpackt: "Wie ein gebrochenes Rohr, das die Wohnung der Leute im Erdgeschoss überflutet. Dieses fehlerhafte System macht ihnen das Leben zur Qual, aber es ist nicht ihre Aufgabe, es zu reparieren. Das können sie nicht - niemand wird sie in die Wohnung oben lassen."

Banksy schließt mit den folgenden Worten: "Das ist ein weißes Problem, und wenn weiße Menschen es nicht beheben, wird jemand nach oben kommen und die Tür eintreten müssen."

US-Proteste nach Tod von George Floyd: Polizei zieht Konsequenzen - Trump empört mit Behauptung

Update vom 6. Juni, 11.05 Uhr: Nach dem Tod von George Floyd und den anchließenden Protesten und Zusammenstößen zieht die Polizei in vielen Städten und Landesteilen Konsequenzen. Es wurden Reformen angekündigt. Auch Minneapolis selbst reagierte bereits: So darf die Polizei in Zukunft keine Würgegriffe mehr anwenden und Verdächtige nicht mehr im Nacken fixieren. Das bestätigte Bürgermeister Jacob Frey laut Tagesschau. Außerdem sind Polizisten nun untr Strafandrohung verpflichtet „ungenehmigte Gewaltanwendungen“ von Kollegen zu melden.

Mit diesen Reformen wolle man die Kultur in der Polizei ändern, heißt es weiter.

Update vom 6. Juni, 08.40 Uhr: Der Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz hat nach Ansicht des früheren US-Präsidenten Barack Obama eine „ehrliche“ Debatte über Rassismus in den USA ausgelöst. Die von Floyds Tod ausgelösteBewegung sei „inspirierend“, sagte der 58-jährige Ex-Präsident am Freitag (Ortszeit) in einem Videochat. „Es hat in der vergangenen Woche in diesem Land so viel ehrliche Gespräche zum Thema Rassismus gegeben wie nie zuvor in der Zeit, an die ich mich erinnern kann“, sagte Obama. Nicht nur von Seiten einer Minderheit, sondern von „einem großen Teil des Landes“.

Es sei auch bemerkenswert, dass frühere Präsidenten, Unternehmenschefs, Politiker und viele andere seit Floyds Tod das Problem beim Namen nennen würden und von„systematischem Rassismus“ in den USA sprächen und Veränderungen forderten, fügte er hinzu.

Auch in Deutschland wird gegen Polizeigewalt und Rassismus demonstriert. Nicht zu Unrecht, wie nun ein schockierender Vorfall aus dem Saarland zeigt: Bundespolizisten sollen an der Grenze brutal gegen einen 65-Jährigen vorgegangen sein - eine Kamera filmte mit.*

Update vom 5. Juni, 23.08 Uhr: Die oppositionellenUS-Demokraten haben Äußerungen von Präsident Donald Trump zum getöteten Afroamerikaner George Floyd und zum US-Arbeitsmarktscharf verurteilt. Der designierte Präsidentschaftskandidat der Demokraten, Joe Biden, schrieb am Freitag im Kurzbotschaftendienst Twitter, Floyds letzte Worte „Ich kann nicht atmen“ hätten in den USA und in der ganzen Welt widergehallt. „Dass der Präsident versucht, ihm andere Worte in den Mund zu legen, ist wahrhaft verachtenswert.“

Die demokratische Senatorin Kamala Harris kritisierte Trump ebenfalls scharf: Trump solle Floyds Namen „nicht in den Mund nehmen“, bevor er nicht den Satz „Black Lives Matter“ sagen könne, schrieb Harris auf Twitter.

Unterdessen wurde bekannt, dass in Kalifornien ein umstrittener Würgegriff bei Festnahmen verboten werden soll. Der Gouverneur des Westküstenstaates, Gavin Newsom, teilte am Freitag mit, er werde eine Methode, bei der die Blutzufuhr zum Gehirn unterbunden wird, aus dem Trainingsprogramm für Polizeibeamte verbannen. Er wollte dies auch gesetzlich festlegen. Kurz zuvor hatte bereits der New Yorker Gouverneur Andrew Cuomo einen Reformvorschlag gemacht, der den Würgegriff bei Polizeieinsätzen verbieten soll.

Nach US-Protesten: New Yorks Gouverneur legt Reformvorschlag vor

Update vom 5. Juni, 22.41 Uhr: New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo hat nach den tagelangen Protesten gegen Polizeigewalt und Rassismus nach dem Tod von George Floyd einen Reformvorschlag für seinen Bundesstaat vorgelegt. Am Freitag stellte Cuomo einen Gesetzesentwurf vor, der unter anderem den Würgegriff bei Polizeieinsätzen verbieten sowie die Akten zu früherem Fehlverhalten von Polizisten transparent einsichtlich machen soll. Er hoffe, dass das Parlament des Bundesstaats News York den Entwurf in der kommenden Woche verabschieden werde, sagte Cuomo.

„Großartiger Tag für ihn“: Trump empört mit falscher Behauptung über George Floyd und Arbeitslosenquote

Update vom 5. Juni, 20.10 Uhr: US-Präsident Donald Trump hat wieder einmal mit einer Aussage für Verwunderung gesorgt. Er behauptete am Freitag, der bei einem brutalen Polizeieinsatz getötete Afroamerikaner George Floyd würde sich über die guten Arbeitsmarktzahlen freuen. „Hoffentlich schaut George genau jetzt herab und sagt: 'Unserem Land passiert eine großartige Sache'", sagte Trump. Zuvor war die Arbeitslosenquote inmitten der Corona-Krise überraschend gesunken.

Trump sorgt mit Aussage zu Floyds Meinung über US-Arbeitslosenquote für Verwunderung

„Das ist ein großartiger Tag für ihn, das ist ein großartiger Tag für alle“, fuhr der Präsident bei einer Pressekonferenz im Rosengarten des Weißen Hauses fort. Das sei ein „großartiger, großartiger Tag mit Blick auf die Gleichheit“, ergänzte er.

Im Mai war die Arbeitslosenquote in den USA überraschend auf 13,3 Prozent gesunken. Dabei handelt es sich zwar nach wie vor um einen sehr hohen Wert, doch es ist im Vergleich zum April (14,7 Prozent) ein Rückgang erkennbar. Jedoch profitierten Afroamerikaner nicht von dieser Entwicklung: Die Arbeitslosenquote von Dunkelhäutigen stieg im Mai leicht auf 16,6 Prozent an. Als ein Journalist Trump damit konfrontierte, reagierte der Präsident nicht.

Einen sinnvollen Appell hat Trump bei seinem Auftritt am Freitag im Rosengarten des Weißen Hauses aber ebenfalls gestartet: Er rief die Polizei im ganzen Land zur Gleichbehandlung aller Bürger auf - unabhängig von ihrer Hautfarbe. „Das ist, was unsere Verfassung erfordert, und das ist es, worum es in unserem Land geht“, sagte er.

Unterdessen hat sich der New Yorker Gouverneur Andrew Cuomo erneut zu dem Vorfall bei einer Demonstration gegen Polizeigewalt in der Stadt Buffalo im US-Bundesstaat New York geäußert. Zwei Polizisten hatten einen 75-jährigen Demonstranten heftig gestoßen, woraufhin der Man stürzte und mit Blutungen am Kopf liegen blieb. Die Szene war in einem vom Sender WBFO veröffentlichten Video zu sehen.

Nach Eklat bei Floyd-Protesten: Cuomo bezeichnet Video als „zutiefst beleidigend“

Cuomo teilte am Freitagmittag (Ortszeit) bei einer Pressekonferenz mit, dass er mit dem 75-Jährigen gesprochen habe. „Gottseidank lebt er noch“, sagte der Gouverneuer weiter. Das Video bezeichnete er als „zutiefst beleidigend und erschreckend“. Es verletze das grundlegende Gefühl für Menschlichkeit.

Update vom 5. Juni, 17.54 Uhr: Washingtons Bürgermeisterin Muriel Bowser hat US-Präsident Donald Trump zum Abzug des Militärs und anderer Sicherheitskräfte seiner Regierung von den Straßen der Hauptstadt aufgefordert. In einem an diesem Freitag von Bowser veröffentlichten Schreiben an Trump hieß es, sie habe den Notstand wegen der Proteste nach dem Tod von George Floyd aufgehoben. In Washington verliefen die Proteste inzwischen friedlich. Bowser sei besorgt, dass Sicherheitskräfte des Bundes auf den Straßen der Hauptstadt ein Risiko darstellten, weil sich daran Proteste entzünden könnten.

Während Washingtons Bürgermeisterin Trump dazu auffordert, das Militär aus Washington abzuziehen, soll der US-Präsident offenbar einen Abzug von Truppen aus Deutschland planen. Davon berichtete nun das Wall Street Journal.

US-Proteste: Bürgerrechtler kündigen „Marsch auf Washington“ an

Währenddessen dauern die Demonstrationen gegen Rassismus und Polizeigewalt in den Vereinigten Staaten weiter an. Bürgerrechtler Al Sharpton kündigte bei einer bewegenden Trauerfeier für Floyd in Minneapolis für August einen neuen „Marsch auf Washington“ an, um gegen Diskriminierung zu protestieren. Einen solchen Marsch hatte es schon einmal 1963 in Form einer legendären Kundgebung von Martin Luther King gegeben. Der diesjährige „Marsch auf Washington“ soll Sharpton zufolge am 28. August stattfinden. Dabei handelt es sich um den 57. Jahrestag der Kundgebung von 1963, bei der Martin Luther King mit den legendären Worten „I have a dream“ (deutsch: Ich habe einen Traum) die Gleichberechtigung von Schwarzen und Weißen einforderte.

Update vom 5. Juni, 15.41 Uhr: New Yorks Polizeichef Dermot Shea hat sich nach tagelangen Protesten gegen Rassismus und Polizeibrutalität für mögliches Fehlverhalten von Polizisten während der Aktionen entschuldigt. „Damit es Entspannung gibt, muss es Reue geben. Es tut mir leid. Manchmal fallen sogar die besten - und die NYPD ist die beste Polizeibehörde des Landes“, betonte Shea in der Nacht zum Freitag laut Medienberichten. „Für unseren Anteil am Mangel an Höflichkeit, an diskriminierenden Vorurteilen, übertriebener Gewalt, inakzeptabler Sprache und viele andere Fehler, wir sind Menschen. Es tut mir leid.“

US-Proteste: New Yorks Polizeichef fordert mehr Rücksichtnahme

Gleichzeitig betonte Shea aber auch, dass seine Polizisten bei der Begleitung der Proteste immer wieder angegriffen und beleidigt würden und dass auch das aufhören müsse. „Tut es Euch auch leid?“, fragte er an die Demonstranten gerichtet. Erneut waren am Freitag Tausende Menschen in mehreren Stadtvierteln New Yorks auf die Straßen gegangen und hatten wieder weitestgehend friedlich für ein Ende des Rassismus sowie für Gerechtigkeit für George Floyd demonstriert. Floyd war vor eineinhalb Wochen bei einem brutalen Polizeieinsatz in Minneapolis ums Leben gekommen.

Viele Demonstranten hielten sich am Donnerstag jedoch nicht an die um 20 Uhr beginnende nächtliche Ausgangssperre, was zu Zusammenstößen mit der Polizei und Festnahmen führte. Seit Montag und vorerst noch bis einschließlich Sonntag gilt die nächtliche Ausgangssperre. Wie Bürgermeister Bill de Blasio auf seinem Twitter-Account erneut betonte, gelte sie nicht für systemrelevant Berufstätige. Anlass für seinen Tweet war wohl, dass es Berichte über Festnahmen beispielsweise von Essenslieferanten oder Journalisten gegeben hatte.

Proteste in den USA: 75-jähriger Demonstrant gestürzt und verletzt

Erstmeldung vom 5. Juni 2020: Buffalo/Staat New York - Am Donnerstagabend ist es im US-Bundesstaat New York erneut zu Protesten gegen Polizeigewalt gekommen. Bei den Demonstrationen, ausgelöst durch den Tod des Afroamerikaners George Floyd*, ist nun aber zu einem weiteren Übergriff von Polizisten gekommen. Zwei US-Polizisten haben in der Stadt Buffalo einen älteren Demonstranten heftig gestoßen. Der 75-jährige weiße Demonstrant stürzte daraufhin zu Boden und wurde schwer am Kopf verletzt. Das zeigt ein am Donnerstagabend veröffentlichtes Video des Senders WBFO.

In dem rund 40 Sekunden langen Videoclip ist zu sehen, wie der Mann auf die Polizisten zugeht, als diese plötzlich laut wurden und riefen: „Get back“, „geh zurück“. Dabei schubsten die Polizisten den Mann. Dieser taumelte rückwärts, stürzte und prallte mit seinem Hinterkopf auf dem Boden auf, sodass er blutete.

USA nach Floyd-Tod: Polizisten stoßen Demonstranten nieder - dieser verletzt sich dabei schwer

Das Video zeigt, wie der 75-jährige Demonstrant auf dem Boden liegt und sich kaum noch bewegen kann. Einer der Polizisten beugte sich zu dem Mann hinab, um nach ihm zu sehen, sein Kollege hielt ihn aber davon ab. Dann ist zu hören wie jemand sagt: „Ruft einen Krankenwagen“.

Der Mann blieb vorerst regungslos am Boden liegen, die Beamten kesselten ihn ein und wehrten weitere vereinzelte Demonstranten ab, die nur zum Teil im Videobild zu sehen sind. Die Beamten seien suspendiert worden, twitterte Bürgermeister Byron W. Brown. Der 75-jährige Demonstrant sei in einem ernsten, aber stabilen Zustand. Der Polizeichef der Stadt im Bundesstaat New York habe eine interne Untersuchung angeordnet.

George-Floyd-Proteste in den USA: Polizisten stoßen Demonstranten nieder - „beschämend“

Vom Gouverneur des US-Bundesstaates New York, Andrew Cuomo, gab es scharfe Kritik: „Dieser Vorfall ist völlig ungerechtfertigt und äußerst beschämend.“ Polizisten müssten das Gesetz vollstrecken, nicht missbrauchen.

Seit Tagen kommt es in vielen US-Städten zu Demonstrationen gegen Rassismus, Polizeigewalt und soziale Ungerechtigkeit. Auslöser ist der Tod des Afroamerikaners George Floyd nach einem brutalen Polizeieinsatz in Minneapolis im Bundesstaat Minnesota am 25. Mai. Die Proteste arteten zum Teil in Ausschreitungen und Plünderungen aus.

USA-Eskalation: Trump wegen harten Vorgehens verklagt

Auch in der US-Hauptstadt Washington ist es in den vergangenen Tagen zu Demonstrationen gekommen. US-Präsident Donald Trump wird für seine Handhabung der Krise kritisiert. So drohte er etwa an, das Militär bei den Demonstrationen einsetzen* zu wollen. Auch machte er die Antifa für die Eskalation verantwortlich*.

Einen Protest am Sonntagabend vor dem Weißen Haus ließ US-Präsident Donald Trump* rigoros auflösen. Dabei kam es zu Zusammenstößen mit der Polizei. Die Beamten setzen Tränengas und Gummigeschosse ein. US-Bürgerrechtler haben die Regierung von Präsident Donald Trump wegen des harten Vorgehens der Polizei verklagt.

Auch in München wird nach dem gewaltsamen Tod von George Floyd gegen Rassismus auf die Straße gegangen*. Topmodel Papis Loveday teilt seine Erfahrungen.

Ein DFB-Nationalspieler nimmt an einer Anti-Rassismus-Demo teil und avanciert dabei sogar zum Vorsänger.

