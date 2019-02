Trumps „Woche der Wahrheit“: Ex-Anwalt wirft US-Präsident wohl kriminelles Verhalten vor

US-Präsident Donald Trump trifft am Mittwoch in Hanoi auf Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un. Es ist nicht das einzig brisante Ereignis in der Woche. Der News-Ticker.

Donald Trump trifft sich am Mittwoch und Donnerstag mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un in der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi.

Ein Sprecher der südkoreanischen Regierung vermutet, dass Trump und Kim das offizielle Ende des Korea-Kriegs erklären könnten.

Am Donnerstag soll Trumps Ex-Anwalt Michael Cohen außerdem vor dem US-Kongress aussagen.

Die Russland-Ermittlungen von Robert Mueller sollen Medienberichten zufolge kurz vor dem Abschluss stehen.

Nahost-Friedensplan: Jared Kushner trifft sich mit Erdogan

17.30 Uhr: Der angekündigte Nahost-Friedensplan von US-Präsident Donald Trump lässt auf sich warten, jetzt will sein Schwiegersohn und Berater Jared Kushner Berichten zufolge den türkischen Präsidenten einweihen. Staatschef Recep Tayyip Erdogan will demnach Kushner am Mittwoch in Ankara treffen. Das berichteten regierungsnahe Medien wie CNN Türk am Dienstag.

Die Zeitung „Daily Sabah“ schrieb, dass es dabei um einen in seinen Einzelheiten noch nicht bekannten Friedensplan der US-Regierung zur Beilegung des Konflikts zwischen Israel und den Palästinensern gehe.

Erdogan ist ein vehementer Kritiker von Israel und Fürsprecher der Palästinenser. Die Palästinenserführung hat die offiziellen Kontakte zur US-Regierung abgebrochen. Sie sehen die USA nicht mehr als unparteiischen Vermittler an.

Trump hatte im September angekündigt, den Nahost-Plan innerhalb von vier Monaten vorzustellen. Zuständig sind sein Schwiegersohn Kushner und der Nahost-Beauftragte Jason Greenblatt. Trump hofft, den Konflikt bis zum Ende seiner ersten Amtszeit Anfang 2021 beizulegen.

China ruft Trump und Kim zum Entgegenkommen auf

16.13 Uhr: China hat sowohl US-Präsident Donald Trump als auch Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un aufgerufen, bei ihrem Gipfel in Hanoi aufeinander zuzugehen. Beide Parteien sollten „sich auf halbem Wege treffen und die angemessenen Besorgnisse des jeweils anderen in Betracht ziehen“, sagte der chinesische Außenamtssprecher Lu Kang am Dienstag vor der Presse in Peking. China hoffe, dass das zweite Treffen der beiden Staatsmänner erfolgreich werde und weiter neue bedeutende Fortschritte in Richtung „Denuklearisierung“ sowie Frieden und Stabilität auf der koreanischen Halbinsel gemacht würden.

Trump und Kim zum gemeinsamen Treffen in Hanoi eingetroffen

15.12 Uhr: Nach mehr als 20 Stunden Flug ist US-Präsident Donald Trump zu seinem Gipfel mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un in Hanoi eingetroffen. Trump landete am Dienstagabend um 20.54 Uhr (Ortszeit) in der vietnamesischen Hauptstadt. Die Präsidentenmaschine Air Force One hatte auf dem Weg Tankstopps in Großbritannien und in Katar eingelegt. Kim war bereits am Morgen mit seinem kugelsicheren grünen Sonderzug in Vietnam eingetroffen. Er hatte 66 Stunden für die rund 4000 Kilometer lange Zugstrecke benötigt.

Ex-Anwalt von Trump will US-Präsident kriminelles Verhalten vorwerfen

13.58 Uhr: Der frühere Anwalt von Donald Trump will den US-Präsidenten einem Medienbericht zufolge in einer Anhörung beschuldigen, sich im Amt kriminell verhalten zu haben. Wie das Wall Street Journal berichtet, stehen die Vorwürfe im Zusammenhang mit den Schweigegeldzahlungen an die Pornodarstellerin Stormy Daniels, die behauptet, Sex mit Trump gehabt zu haben. Die Zeitung berief sich dabei auf eine Person, die mit Michael Cohens Aussage vor einem Kongressausschuss vertraut sei. Details zu den Vorwürfen blieben aber offen. Dem Bericht zufolge hat Cohen außerdem vor, private Finanzunterlagen Trumps publik zu machen.

Cohen sagt am Mittwoch in einer öffentlichen Sitzung vor dem Kontrollausschuss des Repräsentantenhauses aus. Am Dienstag sollte er sich bereits hinter verschlossenen Türen den Fragen eines anderen Komitees im Senat stellen.

Wann trifft Trump Nordkorea-Diktator Kim in Hanoi?

Washington - US-Präsident Donald Trump steht eine ereignisreiche und vermutlich turbulente Woche bevor. Am kommenden Mittwoch und Donnerstag wird Trump in der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi auf Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un treffen. Einen Tag danach soll sein ehemaliger Anwalt Michael Cohen bei einer Anhörung vor dem US-Kongress sprechen. Beobachter in Washington erwarten mögliche neue brisante Enthüllungen über den Präsidenten.

Zudem sollen auch die Russland-Ermittlungen von Robert Mueller kurz vor dem Abschluss stehen. Der US-Fernsehsender CNN berichtete bereits am vergangenen Mittwoch unter Berufung auf nicht näher genannte Insider, das Justizministerium rechne bereits in dieser Woche mit einem Abschluss von Muellers Arbeit. Trump steht damit eine „Woche der Wahrheit“ bevor.

Trump und Kim könnten das offizielle Ende des Korea-Kriegs erklären

Worum es bei dem Treffen zwischen Trump und Kim in Hanoi konkret gehen soll, ist bisher nicht bekannt gegeben worden. Jedoch könnten die beiden nach Einschätzung der südkoreanischen Regierung offiziell das Ende des Korea-Kriegs erklären. Es sei zwar völlig offen, welche "Art von Erklärung" zu erwarten sei, "aber ich denke, dass die USA und Nordkorea eine Vereinbarung treffen könnten", sagte ein Sprecher von Präsident Moon Jae In am Montag in Seoul. Zwar war der Korea-Krieg schon 1953 mit einem Waffenstillstand zu Ende gegangen, jedoch kam dabei kein Friedensvertrag zustande. Offiziell befinden sich daher immer noch beide Seiten im Kriegszustand.

An Trumps und Kims erstem Gipfeltreffen im Juni 2018 übten demokratische US-Senatoren vor kurzem Kritik. „Das Treffen in Singapur verlieh Kim - dem Anführer des vielleicht repressivsten Regimes der Welt - Legitimität und Akzeptanz auf globaler Ebene, während es unsere Politik des maximalen Drucks und der Sanktionen effektiv untergrub“, heißt es in einem am Sonntag (Ortszeit) veröffentlichten Schreiben. Für das zweite Treffen der beiden Politiker fordern die Demokraten deshalb nun „einen konkreten, nachprüfbaren Fortschritt bei der Denuklearisierung“ Nordkoreas.

Trumps Ex-Anwalt Michael Cohen soll am Donnerstag vor dem Kongress aussagen

Doch auch unabhängig von dieser Ankündigung dürfte Trump diese Woche ohnehin enorm unter Druck stehen. Denn nachdem sein ehemaliger Anwalt Michael Cohen eine Anhörung vor dem Kongress bereits dreimal verschoben hat, soll er dort nun am Donnerstag öffentlich und unter Eid über seine Arbeit als Trumps Anwalt aussagen. Cohen war im Dezember von einem New Yorker Gericht zu einer dreijährigen Haft verurteilt worden - wegen Meineids in früheren Aussagen gegenüber dem Kongress, Steuerhinterziehung, Betrugs und Verstößen gegen die Wahlkampffinanzierungsgesetze.

Bei der Anhörung am Donnerstag soll es wohl um die Verstöße gegen die Gesetze zur Wahlkampffinanzierung, Trumps Geschäftspraktiken und mögliche Interessenskonflikte gehen, berichtet Blick. Als Cohen im Dezember verurteilt wurde, stimmte er außerdem zu, mit Sonderermittler Robert Mueller bei seinen Untersuchungen zur Russland-Affäre zusammenzuarbeiten. Seit knapp zwei Jahren dauern die Ermittlungen an. Mueller und sein Team wollen herausfinden, ob es bei den russischen Einmischungsversuchen in die Präsidentschaftswahl 2016 zu Absprachen zwischen Trumps Wahlkampflager und Moskau kam.

Die Russland-Ermittlungen gegen Trump scheinen vor dem Abschluss zu stehen

Im Zuge der Ermittlungen wurden bereits mehrere Personen aus Trumps Umfeld verurteilt. Wie CNN berichtete, könnten die Untersuchungen nun in dieser Woche abgeschlossen werden. Wie mit dem zu erwartenden Abschlussbericht über die Ermittlungen weiter verfahren wird, werde wohl der neue Justizminister William Barr bestimmen. „Die Entscheidung, was weiter mit den Ergebnissen des Sonderermittlers Robert Mueller geschehe, liegt voll und ganz bei Barr“, sagte Trump am Mittwoch in Washington und fügte hinzu: „Er ist ein prima Kerl.“

dpa, cia

