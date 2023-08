Türkei: Antalya wird zur neuen Heimat von Russen und Ukrainern

Von: Erkan Pehlivan

Teilen

Vor allem Russen kaufen in der Türkei Immobilien. Dabei bevorzugen sie die Touristenmetropole Antalya am meisten. 100.000 Russen und Ukrainer sollen schon in der Stadt leben.

Antalya – Der Ukraine-Krieg zwingt auch viele Russen ins Ausland. Gerade Männer fürchten, für den Kriegsdienst eingezogen zu werden und suchen daher ihr Glück in anderen Ländern. Dazu zählt auch die Türkei. Das sieht man auch an den Immobilienverkäufen in dem Land. Nach den Zahlen des staatlichen Statistikbüros TÜIK kauften russische Staatsangehörige im Juli 772 Häuser in der gesamten Türkei. Gefolgt werden die russischen Staatsbürger von iranischen Staatsbürgern mit 272 Hauskäufen, irakischen Staatsbürgern mit 204 Hauskäufen und ukrainischen Staatsbürgern mit 146 Hauskäufen.

Antalya beliebteste Stadt bei Immobilienkäufen bei Ausländern

Dabei ist die Touristenmetropole Antalya bei ausländischen Immobilienkäufern immer beliebter. Erstmals haben Ausländer im Juli mehr Immobilien in Antalya gekauft als in Istanbul. Während in dem Zeitraum 996 Hausverkäufe in Antalya an Ausländer getätigt wurden, lag die Zahl in Istanbul bei 832.

Bis zum Einmarsch in die Ukraine galt Antalya bei vielen Russen als beliebter Urlaubsort. Inzwischen leben auch viele Russen in der Tourismusmetropole. Bis zu 100.000 Russen und Ukrainer sollen sich nach einem Bericht der Zeitung Yenicag dort inzwischen niedergelassen haben. Die Stadt bekam in den ersten sechs Monaten des Jahres zudem Besuch von 5,5 Millionen russischer Touristen – 23 Prozent mehr als im Vorjahr. Für viele niedergelassene Russen und Ukrainer haben sich dadurch Geschäftsmodelle entwickelt.

Der Blick auf die Altstadt von Antalya bezaubert viele Touristen. © vitaliy92 via imago-images.de

Auch in dem türkisch kontrollierten und international nicht anerkannten Teil von Zypern haben sich Russen niedergelassen. Dort sollen schon 50.000 russische Staatsbürger leben. Russland hatte deswegen angekündigt, ein Büro in der „Türkischen Republik Nordzypern“ zu eröffnen, um sogenannte „konsularische Dienste“ anzubieten.

Russen und Ukrainer: Friseure, Taxifahrer und Immobilienmakler

„Sie sind jetzt Taxifahrer und Immobilienmakler. Sie haben WhatsApp-Gruppen untereinander und erledigen ihre Einkäufe und Hausvermietungen selbst über diese Gruppen. Sie lassen keine Arbeit für türkische Bürger übrig“, zitiert die Zeitung den Vorsitzenden der Handwerkskammer in Antalya (AESOB) Adlihan Dere über die Lage in Alanya, das zur Provinz Antalya gehört.

Russen und Ukrainer sind zunehmend dazu gezwungen, in dem Land zu arbeiten. „Sie kamen mit einem gewissen Geld und haben es ausgegeben. Nachdem die Mittel aufgebraucht waren, bieten sie jetzt Friseurdienste, Koch-, Taxi und Immobiliendienste an“, erzählt Dere dem Blatt. Inzwischen dauert der Ukraine 18 Monate an und ein Ende ist nicht abzusehen.

Vielen Russen und Ukrainer läuft die Aufenthaltserlaubnis ab

Laut Dere könnten den Russen und Ukrainern in Zukunft Probleme drohen. Vielen von ihnen sei die Aufenthaltserlaubnis ausgelaufen. Auch viele ihrer Fahrzeuge hätten keine Zulassung mehr, erzählt der Dere. Inzwischen seien die ersten Fahrzeuge der Russen und Ukrainer stillgelegt worden. Als Beispiel nennt Dere einen Vorfall aus Alanya. Dort habe ein Abschleppwagen mit ukrainischem Kennzeichen ein Auto ebenfalls mit ukrainischem Kennzeichen abgeschleppt.