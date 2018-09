Erdogan ist mit Putin über Idlib einig - und bekommt teuersten Luxusjet der Welt geschenkt

Der Staatsbesuch des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan vom 27. bis zum 29. September rückt immer näher. Der News-Ticker zur Türkei:

Die Sanktionen von Trumps USA stürzen Erdogans Türkei noch tiefer in die Währungskrise.

Auslöser der Auseinandersetzung zwischen der Türkei und den USA ist der in der Türkei inhaftierte US-Pastor Andrew Brunson.

Erdogans Besuch in Deutschland rückt näher. Dabei will er auch Merkel treffen. Ein Moschee-Besuch in Köln sorgt für Wirbel. Außenminister Maas sieht Gesprächsbedarf.

Auch der Angriff Putins und Assads auf die syrische Stadt Idlib belastet die Türkei.

Alle News aus den vergangenen Tagen können Sie in unserem News-Ticker nachlesen.

7.03 Uhr: Im Konflikt mit Idlib ist auch das eine News für diesen Ticker: Ein russisches Militärflugzeug ist nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau vor der syrischen Küste vom Radar verschwunden. Zeitgleich habe es israelische Raketenangriffe auf syrisches Gebiet gegeben, teilte das Ministerium in der russischen Hauptstadt laut örtlichen Nachrichtenagenturen in der Nacht zum Dienstag mit. An Bord der Maschine waren demnach 14 Soldaten.

"Die Verbindung mit der Besatzung eines russischen Il-20-Flugzeugs brach über dem Mittelmeer 35 Kilometer vor der syrischen Küste ab, als es auf dem Rückweg zur Luftwaffenbasis Hmeimim war", teilte das Verteidigungsministerium weiter mit. Die Maschine verschwand demnach gegen 23.00 Uhr (Ortszeit, 22.00 Uhr MESZ) vom Radar.

6.42 Uhr:

Russlands Präsident Wladimir Putin und der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan haben sich auf die Schaffung einer demilitarisierten Zone in der syrischen Provinz Idlib geeinigt. Sie solle 15 bis 20 Kilometer breit sein und ab Mitte Oktober zwischen Rebellen und Regierungstruppen verlaufen, sagte Putin am Montag nach einem Treffen mit Erdogan in Sotschi. Eine Offensive auf die Rebellenhochburg wird nach den Worten des russischen Verteidigungsministers Sergej Schoigu damit verhindert.

Putin und Erdogan hatten in der russischen Schwarzmeerstadt mehr als vier Stunden lang über den Syrien-Konflikt beraten. Die demilitarisierte Zone soll nach Angaben von Putin von türkischen und russischen Patrouillen kontrolliert werden. Schwere Waffen wie Panzer und Raketenwerfer sollen aus der Zone abgezogen werden. Auch "alle radikalen Kämpfer" wie die Dschihadistengruppe Hajat Tahrir al-Scham (HTS) sollen die Zone verlassen.

Das waren die News aus der Türkei vom Montag - Erdogan-Geschenk vom Scheich

16.09 Uhr: Recep Tayyip Erdogan hat sich ein neues Flugzeug zugelegt - ohne einen Cent dafür zu bezahlen. Der Emir von Katar, Hamad bin Khalifa Al-Thani, hat Erdogan eine Boeing 747-8 geschenkt. Das berichten verschiedene Medien. Das Flugzeug hat den Ruf, der teuerste Luxusjet der Welt zu sein. An Bord befinden sich Gemächer, ein Konferenzsaal und sogar ein kleines Krankenhaus.

Erdogan erklärte: „Katar hat das Flugzeug zum Verkauf angeboten. So weit ich weiß, war der Preis um die 500.“ Als der Emir erfahren hatte, dass Erdogan an seinem Flieger Interesse hat, vermachte er dem türkischen Staatsoberhaupt das Luftgefährt als Geschenk.

Gerüchte um den Luxusjet hatte es schon länger gegeben: Inmitten der Währungskrise hatte die Zeitung Hürriyet Erdogan kritisiert, sich einen „fliegenden Palast“ zugelegt zu haben. Die Türkei und Katar pflegen sehr enge Beziehungen.

+ Hamad bin Khalifa Al-Thani schenkte Erdogan den teuersten Luxusjet der Welt. © dpa / Bernd von Jutrczenka

15.55 Uhr: Die Kurdische Gemeinde in Deutschland (KGD) protestiert gegen das Verbot einer geplanten Kundgebung in Berlin während des Besuchs von Erdogan. Dies schränke die Demonstrations- und Versammlungsfreiheit ein.

KGD-Vorsitzende Ali Ertan Toprak rief dazu auf, an bereits geplanten Protesten in Berlin sowie am Tag darauf in Köln zu beteiligen. "Um den unbeliebten türkischen Präsidenten und Despoten zu empfangen und ungestört den roten Teppich auszurollen, werden Teile der Stadt hermetisch abgeriegelt", warf Toprak den Berliner Behörden vor.

Die Kurdische Gemeinde will nun einen Protestaufruf der Alevitischen Gemeinde in Berlin gegen Erdogan unterstützen. Diese Kundgebung soll am 28. September stattfinden. Auch gegen Erdogans Besuch bei der Eröffnung einer Moschee in Köln kündigte Toprak eine friedliche Demonstration an.

14.45 Uhr: Prominente, die sich mit dem türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan fotografieren lassen - das kennt man in Deutschland besonders aus der Zeit vor der WM und in Verbindung mit den Fußballprofis Mesut Özil und Ilkay Gündogan. Jetzt geht ein weltweit bekannter Schauspieler noch weiter. Gerard Depardieu will sich angeblich nicht nur mit Erdogan treffen, sondern auch die türkische Staatsbürgerschaft annehmen.

„Ich werde im Oktober in der Türkei sein und mich auch mit Erdogan treffen“, bestätigte Depardieu einem Reporter der türkischen Zeitung Aydınlık eine entsprechende Nachfrage. Der Obelix-Darsteller ist in der Vergangenheit mehrfach aufgrund von Beziehungen zu internationalen Machthabern in die Schlagzeilen geraten. So besitzt er auch die russische Staatsbürgerschaft und ist mit Russlands Präsident Wladimir Putin befreundet. Dem Radiosender France Info sagte er: „Ich habe einen russischen Pass, aber ich bin Franzose.“

Kürzlich besuchte Depardieu außerdem die Militärparade des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un. Dort zeigten sich ansonsten nur wenige ausländische Gäste.

Video: Depardieus Schwäche für Machthaber

Lesen Sie auch: Vorwurf: Vergewaltigung! Ermittlungen gegen Gérard Depardieu

13.55 Uhr: Laut der türkischen Zeitung „Hürriyet“ hat die Türkei den Beobachtungsposten im syrischen Idlib stark aufgerüstet. Panzer und andere militärische Ausrüstungsgegenstände seien in das Gebiet gebracht worden. Es handelte sich demnach um die größte militärische Verstärkung der Türkei in der nordsyrischen Provinz seit Anfang September.

Die Türkei unterhält zwölf Beobachtungsposten in der Provinz. Dort sind mehrere hundert türkische Soldaten stationiert.

10.56 Uhr: Vor einem Treffen von Putin und Erdogan zur Situation in Syrien gibt es laut Kreml Meinungsverschiedenheiten über die Lage in der syrischen Rebellenregion Idlib. „Die Lage in Idlib ist gespannt“, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow. „Es gibt bestimmte Unterschiede im Verständnis, verschiedene Nuancen, und deshalb ist ein ernstes Gespräch der Führer beider Länder notwendig.“

Der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan sollte Montagmittag in Sotschi mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zusammentreffen.

Russland unterstützt einen Vormarsch der syrischen Armee in das letzte große von Islamisten und syrischen Oppositionellen beherrschte Gebiet. Die Türkei ist Schutzmacht der syrischen Opposition und will ein Blutbad nahe ihrer Grenze verhindern. Sie hat selbst Soldaten auf Beobachtungsposten rund um Idlib stationiert.

14.32 Uhr: Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat den Deutschland-Besuch des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan verteidigt. "Es gibt sehr viel, was wir miteinander zu besprechen haben", schrieb Maas am Sonntag über den Kurzbotschaftendienst Twitter. Dass der Besuch auch zu Protesten führe, "ist Teil der demokratischen Realitäten in unserem Land". Die Folge könne aber nicht sein, "dass er nicht mehr nach Deutschland kommen kann".

+ Anfang September traf sich Deutschlands Außenminister Heiko Maas (l.) in Ankara mit dem türkischen Präsidenten Erdogan. © AFP / HO

Maas verwies auf die mehr als drei Millionen Menschen mit türkischen Wurzeln in Deutschland. "Innenpolitische Konflikte aus der Türkei können so sehr leicht auch Deutschland erreichen", schrieb der Außenminister. "Daran haben wir alle kein Interesse und deshalb brauchen wir ein konstruktives Verhältnis."

"Einige Entwicklungen in der Türkei machen uns Sorgen - besonders im Bereich Rechtsstaat und Menschenrechte", twitterte Maas weiter. "Darüber müssen wir reden, und das tun wir in all unseren Gesprächen", sicher auch im Rahmen des anstehenden Besuchs.

Die News aus der Türkei vom Freitag

8.44 Uhr: Der Schriftsteller Dogan Akhanli, der auf Antrag der Türkei zwei Monate in Spanien festgesetzt worden war, hat den geplanten Besuch des türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan in Köln kritisiert. Es sei „sehr bedauerlich“, dass Erdogan dort sprechen werde, sagte der in der Stadt lebende deutsch-türkische Autor dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ (Samstag). „Erdogan lässt nach wie vor Menschen willkürlich festnehmen, auch Deutsche, und nimmt sie als Geiseln.“ Es gebe seit der Wahl in der Türkei Ende Juni nicht weniger Menschenrechtsverletzungen. Es sei ein falsches Signal, den türkischen Präsidenten „mit einem Staatsbesuch zu ehren“.

Die News aus der Türkei vom Freitag

15:16 Uhr: Die türkischen Sicherheitskräfte haben Medienberichten zufolge am neuen Istanbuler Flughafen Tränengas gegen protestierende Arbeiter eingesetzt. Hunderte Arbeiter seien am Freitag aus Protest gegen die gefährlichen Arbeitsbedingungen und ihre schlechte Wohnsituation in Streik getreten, meldete die Nachrichtenagentur DHA. Eine Gruppe habe sich auf der Baustelle versammelt, doch hätten Sicherheitskräfte die Versammlung mit Tränengas aufgelöst.

Türkische Medien hatten wiederholt berichtet, dass es auf der riesigen Baustelle im Norden Istanbuls bereits zahlreiche tödliche Arbeitsunfälle gegeben habe. Die rund 35.000 Arbeiter stehen unter großem Druck, den Flughafen bis Ende Oktober fertigzustellen, wenn er offiziell in Betrieb gehen soll.

+ Erdogans Türkei im Kampf gegen die Währungskrise. © dpa / -

Erdogans Türkei in der Lira-Krise: Journalist packt über Zustände aus

12.17 Uhr: Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan und Russlands Staatschef Wladimir Putin beraten am Montag in Sotschi erneut über den Syrien-Konflikt. Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu kündigte das Treffen der beiden Staatschefs am Freitag an. Vielleicht kommt man so einen Schritt weiter, um den Konflikt auf friedlichere Weise zu lösen.

12.15 Uhr: In der Türkei ist einem Medienbericht zufolge ein deutscher Staatsbürger wegen Terrorpropaganda zu drei Jahren Haft verurteilt worden. Wie der Rechercheverbund aus NDR, WDR und "Süddeutscher Zeitung" am Freitag berichtete, wurde der Hamburger Taxifahrer Ilhami A. in der türkischen Stadt Elazig zu drei Jahren und eineinhalb Monaten Haft verurteilt, weil er über die sozialen Medien Propaganda für eine Terrororganisation verbreitet habe.

Laut dem Medienbericht wurde die Strafe zunächst ausgesetzt, doch darf der 46-Jährige die Türkei nicht verlassen. Sein Verteidiger kündigte demnach an, in Berufung zu gehen.

12.13 Uhr: Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan hat abermals die Geldpolitik der türkischen Zentralbank kritisiert. Einen Tag nach einer kräftigen Zinsanhebung durch die Notenbank sagte Erdogan am Freitag vor Parteianhängern, seine Geduld mit der Geldpolitik der Währungshüter habe Grenzen. Die Zinsen seien jetzt recht hoch. „Wir werden die Ergebnisse der Unabhängigkeit sehen“, sagte Erdogan mit Blick auf die formelle Unabhängigkeit der türkischen Zentralbank von der politischen Führung.

Journalist packt über Zustände in Erdogans Türkei aus

6.14 Uhr: Der türkische Journalist Can Dündar hat dem Westen vorgeworfen, die Türkei im Stich gelassen zu haben. Europa lasse sich von Präsident Recep Tayyip Erdogan und "seiner Drohung, drei Millionen syrische Flüchtlinge herüberzuschicken, erpressen", sagte der ehemalige Chefredakteur der Zeitung "Cumhuriyet" im Interview mit der Nachrichtenagentur AFP in Paris. "Wir verteidigen die sogenannten westlichen Werte in der Türkei", sagte Dündar. Wegen dieses Kampfes säßen Menschen im Gefängnis.

Im AFP-Interview sprach er von einer "Wolke aus Angst", die über der Türkei hänge. Die Leute hätten Angst davor, miteinander zu reden. "Wenn man die Regierung über seinen Nachbarn informiert, wird man belohnt und der Nachbar bestraft", sagte Dündar. Dieses System funktioniere "sehr gut heutzutage" in der Türkei.

+ Can Dündar. © dpa / Arne Dedert

Zwar sei das Land auch vor Erdogan "kein Paradies" gewesen, es habe aber eine "sehr große Chance" für Kinder gegeben, über Demokratie zu lernen. Die Türkei hätte "ein Vorbild für die muslimische Welt" werden können, bekräftigte der Journalist.

Das waren die News zu Erdogan und der Türkei vom Donnerstag

16.45 Uhr: Einen Monat nach seiner Verhaftung beginnt in der Türkei der Prozess gegen den deutschen Staatsbürger Ilhami A. Die Verhandlung gegen den 46-jährigen Hamburger starte an diesem Freitag gegen 8.30 Uhr MESZ im osttürkischen Elazig, sagte der Anwalt des Angeklagten, Ercan Yildirim, der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag. Ilhami A. wird Propaganda für die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK vorgeworfen, wie aus der Anklageschrift hervorgeht, die der dpa vorliegt.

15.37 Uhr: Das türkische Verfassungsgericht hat die Klage eines Vereins zur Öffnung der Hagia Sophia in Istanbul für islamische Gebete abgelehnt. Wie die amtliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtete, erklärte sich das Gericht für nicht-zuständig für die Klage des Vereins, der das Verbot von Gebeten in der früheren christlichen Basilika, die nach der türkischen Eroberung als Moschee genutzt worden war, als Verletzung der Religionsfreiheit gewertet hatte.

Erdogan greift türkische Zentralbank an - die trotzt ihm und erhöht die Zinsen dennoch

15.32 Uhr: Außenminister Heiko Maas (SPD) will sich in Gesprächen mit seinem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow am Freitag bemühen, eine syrische Großoffensive gegen die Rebellenhochburg Idlib abzuwenden. „Trotz aller Gespräche der letzten Tage haben wir die Sorge, dass wir sehenden Auges in einen Abgrund menschlichen Leides zusteuern“, sagte Maas am Donnerstag in Berlin bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem Präsidenten des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK), Peter Maurer. Der Minister sagte, Deutschland habe dem IKRK 150 Millionen Euro zugesagt, die auch für die Hilfe im Syrien-Konflikt eingesetzt werde.

13.09 Uhr: Trotz Kritik des türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan hat die Zentralbank des Landes die Zinsen deutlich erhöht. Die Notenbank erhöhte den Leitzins am Donnerstag von 17,75 auf 24 Prozent, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtete. Damit stemmen sich die Währungshüter gegen den Werteverlust der Landeswährung und gegen die Inflation von rund 18 Prozent.

Türkei-Krise: Das ist Erdogans Plan dagegen

13.05 Uhr: Vor einer mit Spannung erwarteten Sitzung der türkischen Zentralbank hat Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan erneut zu niedrigen Zinsen aufgerufen. „Ich sage, lasst uns diese hohen Zinsen senken“, sagte Erdogan am Donnerstag in Ankara vor Kleinunternehmern. Die Lira verlor nach Erdogans Äußerungen erneut an Wert. Erdogan betonte weiter, dass er seine Meinung zum Thema Zinsen nicht geändert habe. Entgegen der gängigen Wirtschaftslehre sieht er Zinserhöhungen nicht als Instrument gegen Inflation, sondern als einen Treiber. Die Teuerungsrate lag in der Türkei zuletzt bei rund 18 Prozent.

Erdogan betonte, die Zentralbank sei unabhängig, warf ihr aber auch vor, für die hohe Inflation verantwortlich zu sein. An deren Adresse gerichtet sagte er: „Die Inflation ist das Ergebnis Deines falschen Handelns. Und wer zahlt den Preis dafür? Eben. Das Volk und Ihr Kleinunternehmer.“

"Bis heute habe ich nicht einmal gesehen, dass sich die Vorhersage der Zentralbank zur Inflation bewahrheitet hat", sagte Erdogan am Donnerstag bei einer Rede in Ankara. "Zinsen sind der Grund und die Inflation die Folge", sagte Erdogan. Wer das Gegenteil glaube, habe "nichts verstanden".

12.51 Uhr: Die Türkei stemmt sich vehement gegen den Wertverfall der heimischen Währung. Laut einem am Donnerstag veröffentlichten Dekret des Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan sollen Geschäftsverträge zwischen in der Türkei lebenden Menschen nur noch in türkischer Lira und nicht mehr in anderen Währungen wie Euro oder US-Dollar abgeschlossen werden. Außerdem legt das Dekret fest, dass diese Verträge innerhalb von 30 Tagen auf Lira umgestellt werden müssen. Die neue Maßnahme umfasst zahlreiche Bereiche des Geschäftslebens.

Wie aus dem Dekret weiter hervorgeht, sind alle Arten von Immobiliengeschäften, darunter auch Mieten, betroffen. Zuletzt hatte es wegen des enormen Kursverfalls der türkischen Lira eine starke Nachfrage aus dem Ausland nach Immobilien in der Türkei gegeben. Darüber hinaus sind auch Verträge aus dem Transportbereich und Finanzdienstleistungen sowie weitere Vertragsarten betroffen.

+ Der türkische Präsident ernennt sich selbst zum Vermögensfonds-Chef. © AFP / BULENT KILIC

Das waren die Türkei-News vom 12. September

11.58 Uhr: Inmitten einer schweren Währungskrise in der Türkei entscheidet die türkische Zentralbank am Donnerstag (13.00 Uhr) über die Leitzinsen. Ökonomen dringen auf eine deutliche Zinserhöhung, um dem Verfall der Währung und dem Anstieg der Inflation zu begegnen. Präsident Recep Tayyip Erdogan ist allerdings strikt gegen eine Anhebung. Nachdem er kürzlich seine Kontrolle über die Zentralbank verstärkt hatte, gibt es erhebliche Zweifel an deren Unabhängigkeit.

15.34 Uhr: Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan hat sich selbst zum Vorsitzenden des staatlichen Vermögensfonds der Türkei ernannt. Das geht aus einem am Mittwoch im Amtsblatt veröffentlichten Erlass hervor. Erdogan ernannte zudem sieben neue Mitglieder - und seinen Schwiegersohn und Finanzminister Berat Albayrak zum Vizevorsitzenden.

Der türkische Vermögensfonds (TVF) hat nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu einen Wert von 40 Milliarden Dollar. Er war nach dem Putschversuch vom Juli 2016 gegründet worden, um Infrastrukturprojekte zu finanzieren und Märkte zu stützen. Der Fonds hat Anteile an wichtigen türkischen Unternehmen wie Turkish Airlines und Telekommunikationsfirmen sowie an der staatlichen Ziraat Bank, der Halkbank und der nationalen Post (PTT).

15.15 Uhr: Die Türkei hat nach Angaben des Auswärtigen Amtes kürzlich einen aus politischen Gründen inhaftierten Deutschen freigelassen. Gegen den Betroffenen sei aber eine Ausreisesperre verhängt worden, so dass er nicht ausreisen könne, sagte die Außenamtssprecherin Maria Adebahr am Mittwoch in Berlin. Damit seien nun noch sechs Deutsche aus politischen Gründen in der Türkei in Haft. Weitere Angaben zu dem Fall machte Adebahr aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nicht.

Besucht Erdogan in Köln eine Moschee?

12.27 Uhr: Die Türkisch-Islamische Union Ditib hat einem Zeitungsbericht zufolge Meldungen als "rein spekulativ" bezeichnet, wonach der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan im Rahmen seines Deutschlandbesuchs Ende September die Ditib-Zentralmoschee in Köln-Ehrenfeld besuchen und offiziell einweihen will. "Uns liegt keine diesbezügliche Anfrage vor", sagte Ditib-Sprecherin Ayse Aydin dem "Kölner Stadt-Anzeiger" laut Vorabmeldung vom mittwoch. "Die Ditib ist hierzu nicht befragt worden."

Aydin fügte hinzu: "Gäbe es etwas Konkretes, würden wir darüber von uns aus informieren." Es bestehe kein Grund für Heimlichtuerei. Die "Rheinische Post" hatte zuvor berichtet, die türkische Staatsführung habe den Wunsch Erdogans, die Ditib-Moschee in Köln-Ehrenfeld zu besuchen, bei den deutschen Gastgebern angemeldet. Ein Treffen Erdogans mit Landsleuten in Köln könnte demnach am 29. September stattfinden.

11.56 Uhr: Der türkische Geheimdienst MIT hat laut einem Medienbericht den mutmaßlichen Drahtzieher eines vor fünf Jahren im Grenzgebiet zu Syrien verübten Anschlags mit mehr als 50 Toten festgenommen. Die amtliche Nachrichtenagentur Anadolu meldete am Mittwoch, der 34-jährige Yusuf Nazik sei in der syrischen Küstenstadt Latakia bei einem MIT-Einsatz gefasst woden. Er habe bereits gestanden, das Attentat im Mai 2013 in der Grenzstadt Reyhanli verübt und im Auftrag des syrischen Geheimdiensts gehandelt zu haben.

+ Ende September wird Präsident Erdogan Deutschland besuchen. © dpa / Lefteris Pitarakis

Laut Anadolu gab er an, den Sprengstoff aus Syrien über die Grenze geschmuggelt zu haben. Bei dem Doppelanschlag in Reyhanli waren am 11. Mai 2013 53 Menschen getötet worden. Die Türkei hatte damals die linksextreme türkische Gruppierung Avcilar für das Attentat verantwortlich gemacht, die mit dem syrischen Geheimdienst verbunden sein soll. Damaskus bestritt jede Verwicklung in das Attentat.

11.42 Uhr: Das ist Mal eine Nachricht. Der türkische Staatspräsident will offenbar während seines Staatsbesuchs in Deutschland vom 27. bis 29. September auch die Ditib-Moschee in Köln besuchen.

Nach Informationen der „Rheinischen Post“ meldete die türkische Staatsführung diesen Wunsch bei den deutschen Gastgebern an. Ein Treffen Erdogans mit Landsleuten in Köln könnte demnach am 29. September stattfinden. Ein Erdogan-Berater: „Wir wollen dies aber nur im Einvernehmen mit der deutschen Politik machen.“

Bericht: Erdogan möchte Ditib-Moschee in Köln besuchen - News-Ticker zur Türkei-Krise

Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan möchte einem Zeitungsbericht zufolge während seines Staatsbesuchs in Deutschland vom 27. bis 29. September auch die Ditib-Moschee in Köln besuchen. Nach Informationen der "Rheinischen Post" vom Mittwoch meldete die türkische Staatsführung diesen Wunsch bei den deutschen Gastgebern an. Ein Treffen Erdogans mit Landsleuten in Köln könnte demnach am 29. September stattfinden.

Die ursprüngliche Idee einer Großveranstaltung mit Erdogan vor tausenden Deutschtürken in einer Halle stößt dem Bericht zufolge auf Skepsis in der Bundesregierung. Im Gespräch seien das Berliner Tempodrom und die Dortmunder Westfalenhalle gewesen, berichtete die Zeitung.

Ein Berater der türkischen Regierung bestätigte der "Rheinischen Post", dass Erdogan nun die Moschee besuchen möchte. Er betonte demnach zugleich: "Wir wollen dies aber nur im Einvernehmen mit der deutschen Politik machen."

Linken-Vorsitzende verurteilen Annäherung zwischen Berlin und Erdogan-Regierung

Die Vorsitzenden der Linkspartei, Katja Kipping und Bernd Riexinger, haben die derzeitige Wiederannäherung zwischen der Bundesregierung und der türkischen Regierung verurteilt. Nach einem Treffen mit der Spitze der türkischen Oppositionspartei HDP in Berlin erklärten die Linken-Politiker am Dienstag, "wer über Wirtschaftshilfe mit einem Despoten verhandelt, ohne die Einhaltung der Menschenrechte zu verlangen, der schlägt der verfolgten demokratischen Opposition in der Türkei offen ins Gesicht".

Die Türkei sei längst kein Rechtsstaat mehr, sondern ein "islamistisches Unrechtsregime", hieß es in der Erklärung weiter. Wer das nicht offen und klar ausspreche, mache sich mitschuldig am Abbau der Pressefreiheit und der Grundrechte. In Berlin waren Sezai Temelli, Leyla Imret, Mithat Sancar und Sinan Önal aus der Parteiführung der prokurdischen Demokratische Partei der Völker (HDP) zu Gast.

Kipping und Riexinger forderten Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Außenminister Heiko Maas (SPD) auf, "nicht der neuen Charmeoffensive des Despoten vom Bosporus" zu erliegen und bei ihren Gesprächen nicht allein die Wirtschaft in der Türkei zu stützen, "sondern vor allem die Demokratie und Menschenrechte zu stärken". Weiter verlangten sie einen Stopp sämtlicher Waffen- und Rüstungsgeschäfte und jeglicher militärischer Zusammenarbeit mit der Türkei. Zudem dürfe es keinerlei "finanzielle und infrastrukturelle Unterstützung an ein Regime" geben, das Oppositionspolitiker und kritische Journalisten ins Gefängnis sperre.

Der frühere HDP-Vorsitzende Selahattin Demirtas wurde in der vergangenen Woche laut seiner Partei wegen angeblicher "Terrorpropaganda" zu vier Jahren und acht Monaten Haft verurteilt. Er war im Oktober 2016 zusammen mit anderen HDP-Abgeordneten festgenommen worden. Es laufen gegen ihn eine ganze Reihe von Prozessen, wobei er im Februar 2017 bereits zu einer Haftstrafe verurteilt worden war. Im Hauptverfahren drohen ihm bis zu 142 Jahre Haft.

Bei der Präsidentschaftswahl am 24. Juni war Demirtas als Kandidat für die HDP angetreten und hatte 8,4 Prozent der Stimmen erhalten, obwohl er aus dem Gefängnis heraus keinen Wahlkampf führen konnte. Demirtas und seine Partei sehen die Vorwürfe gegen ihn als politisch motiviert an und werfen der islamisch-konservativen Regierung von Präsident Recep Tayyip Erdogan vor, damit einen unbequemen politischen Konkurrenten ausschalten zu wollen.

