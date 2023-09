Erdogan will mit neuem Programm Wirtschaft in der Türkei retten - Fachleute zweifeln

Von: Erkan Pehlivan

Mit einem „mittelfristigen Wirtschaftsprogramm“ will Präsident Erdogan die Wirtschaftskrise bis 2026 beenden. Viele glauben nicht an den Erfolg.

Ankara – Mit einem „mittelfristigen Wirtschaftsprogramm“ sagt die Regierung von Präsident Recep Tayyip Erdogan der Wirtschaftskrise in der Türkei den Kampf an. In den kommenden drei Jahren sollen dazu in drei Bereichen Maßnahmen ergriffen werden: Geldpolitik, Steuerpolitik und Strukturreformen. Schaut man sich die Prognosen der Regierung an, soll es zunächst schlechter werden, bis es 2026 besser wird.

Das sind einige der Ziele von Erdogan, die er mit seinem neuen Wirtschaftsprogramm in der Türkei erreichen will:

Die derzeitige Inflation soll demnach von derzeit 58,94 Prozent bis Ende 2023 65 Prozent erreichen und dann auf 8,5 Prozent fallen.

Der US-Dollar kostet der 23,9 TL. Die Prognosen für 2024 liegen bei 36,8 Türkischen Lira (TL), für 2025 bei 43,9 TL und für 2026 bei 47,8 TL.

Die Arbeitslosigkeit liegt derzeit bei 10,1 Prozent. Bis 2026 soll diese schrittweise auf 9,3 Prozent zurückgehen.

Das Wirtschaftswachstum 2023 soll bei 4,4 Prozent liegen und bis 2026 auf 5 Prozent steigen.

Wirtschaft in der Türkei liegt am Boden - Erdogan gibt sich aber zuversichtlich

Bei der Vorstellung der neuen Ziele zeigte sich Erdogan zuversichtlich. „Während des Programmzeitraums werden wir keinerlei Zugeständnisse beim Wirtschaftswachstum machen. Wir werden ein gesundes Wachstum sicherstellen, indem wir den Weg für Investitionen mit hoher Wertschöpfung ebnen und ihre Finanzierung erleichtern“. Erdogans Ziel ist, zu den Ländern mit hohen Einkommen aufgenommen zu werden.

Fachleute zweifeln an den Zielen des Programms. „Die Zentralbank gab ihre Inflationsprognose für 2023 mit 58 % bekannt (27. Juli 2023). Die Regierung gab die Inflationsprognose für 2023 im mittelfristigen Programm mit 65 % an (6. September 2023). Wenn die Inflationsprognose nach etwa 40 Tagen geändert wird, wie realistisch sind dann die 3-Jahres-Ziele der Regierung“, schreibt der Wirtschaftsexperte Prof. Senol Babuşcu.

Präsident Recep Tayyip Erdogan verlässt hier nach seinem Treffen mit dem russischen Präsidentin Wladimir Putin in Sotschi den Konferenzort. © IMAGO/Mikhail Klimentyev

Ähnlich sieht es auch die Wirtschaftsexpertin Selva Demiralp. Ausländische Anleger seien noch nicht überzeugt. „Kann die Zentralbank eine Haltung einnehmen, die das ausländische Kapital überzeugt? Wenn sie es nicht schafft, welches der Wachstums- und Inflationsziele können dann geopfert werden“, so Demiralp auf X/Twitter. In dem Falle werde offenbar von den Inflationszielen Abstand genommen.

Noch deutlicher drückt sich Veysel Ulusoy aus. Das mittelfristige Wirtschaftsprogramm Erdogans basiere nicht auf Modellen und Daten, so Ulusoy. „Es gibt keine Frist, es gibt keinen Plan. Pläne basieren auf Modelle. In jeder Phase kann man sehen, wie sich das Modell anhand von Daten ändert. Ihr werden angelogen.“

Türkei stehen schwierigen Zeiten bevor

Erdogan hatte nach der Türkei-Wahl im Mai Mehmet Şimşek als Finanzminister und Hafize Gaye Erkan an die Spitze der Zentralbank gebracht. Beide ehemaligen US-Banker konnten bislang kaum etwas bewirken. Der US-Dollar kostet derzeit über 26,8 TL. Ende Mai lag der US-Dollar noch bei 20,79 TL. Auch die Inflation steigt seither unaufhaltsam. Allerdings sehen hier die Fachleute eine Verschönerung. Während das staatliche Statistikinstitut TÜIK die Inflation mit knapp 59 Prozent angibt, berechnet das unabhängige Wirtschaftsinstitut „Ena Grup“ diese mit 128 Prozent.

Diese beschönigten Zahlen von TÜIK sorgen für Ärger. „Die Kaufkraft der Menschen ist aufgrund der zu niedrig angegebenen Inflation drastisch gesunken. Wer wird das wie kompensieren?“, schreibt Özgür Demirtaş auf X/Twitter. Starökonom Daron Acemoğlu hatte Ende August seine Meinung über die türkische Wirtschaft öffentlich mitgeteilt. „Die Türkei und den Türken stehen schwierige Tage bevor“, schrieb der Professor an der US-Eliteuniversität MIT. (erpe)