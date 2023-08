Folter-Vorwürfe in der Türkei: Jüngstes Opfer soll drei Jahre alt gewesen sein

Von: Erkan Pehlivan

Teilen

Ein Bericht einer Menschenrechtsstiftung bestätigt massive Folterfälle in türkischen Haftanstalten. Auch das Alter der Opfer ist erschreckend.

Ankara – Gerade nach dem Putschversuch vom 15. Juli 2016 hat sich Menschenrechtssituation in der Türkei massiv verschlechtert. In den türkischen Haftanstalten mehren sich Fälle von Folter. Auch der jüngste Bericht der türkischen Menschenrechtsstiftung TIHV (Türkiye İnsan Hakları Vakfı) bestätigt die Misshandlungen durch türkische Sicherheitsbeamte.

Im vergangenen Jahr haben sich 1.201 Personen an die Stiftung gewandt und angegeben, gefoltert worden zu sein. 38 der Betroffenen behaupteten sogar, im Ausland gefoltert und oder misshandelt worden zu sein. Auch das Alter der Folteropfer ist erschreckend. Das jüngste Opfer ist drei Jahre alt, der Älteste hingegen 76. Jedes zweite Opfer gab an, im Polizeigewahrsam gefoltert worden zu sein. Neben physischer Gewalt prangern die Opfer auch psychische Folter an, darunter Erniedrigungen und Todesdrohungen.

Folter-Vorwürfe in der Türkei: Schwerkranke werden zu spät entlassen und müssen sterben

Die Fachleute prangern in ihrem Bericht auch die gestiegene Anzahl von Todesfällen in Hafteinrichtungen an. Als Beispiel wird der Fall von Ahmet Güresci angegeben, der am 11. Februar 2023 von der Gendarmerie in Hatay festgenommen wurde und später verstarb. „Es liegen schwerwiegende Beweise vor, darunter gerichtsmedizinische Berichte, wonach sie gefoltert und anderweitig misshandelt wurden“, heißt es in dem Bericht. In dem Fall wurde Nachrichtenverbot verhängt. Gegen die Journalistin Seyhan Avşar wurde Strafanzeige gestellt, weil sie dennoch über den Fall berichtete.

Nach dem Putschversuch 2016 wurden Hunderttausende festgenommen. © Imago

Der türkischen Menschenrechtsstiftung zufolge beginnen die Misshandlungen bereits unmittelbar nach der Festnahme. Sofort mit dem Zeitpunkt des Eintritts in die Gefängnisse fängt die Tortur demnach für viele Insassen bereits an. In dem Bericht ist von verschiedenen „Foltermethoden“ die Rede: „Schläge, Leibesvisitationen, Verhöre in Handschellen, Einzelhaft.“

Besonders kranke Insassen haben es in den türkischen Hafteinrichtungen schwer. „Die Verletzung des Rechts auf Leben ist ein weiteres wichtiges Problem in den Gefängnissen“, heißt es in dem Bericht. Viele hätten nur eingeschränkten Zugang zu medizinischer Versorgungen. So werde etwa das Recht auf Besuch der Krankenstation eingeschränkt. Dutzende Krebskranke mussten wegen mangelnder medizinische Versorgung in den Gefängnissen sterben. Erst wenn die Krankheit weit fortgeschritten sei, würden die Betroffenen entlassen. Offiziell sterben sie dann dem Bericht zufolge in Freiheit.

Ex-Richter bestätigt grobe Folter durch Sicherheitsbeamte

Nach dem Putschversuch wurden Hunderttausende Menschen in der Türkei verhaftet. Viele von ihnen wurden ebenfalls gefoltert. Einige von ihnen haben es ins deutsche Exil geschafft, darunter auch das Mitglied des obersten Militärverwaltungsgerichts in Ankara, Dr. Cemil Çelik. Der Jurist wurde wenige Tage nach dem Putschversuch festgenommen und gemeinsam mit 38 anderen Richtern zunächst in eine Sporthalle gebracht.

„Zwei Tage lang wurden wir hier gefoltert, es gab Ohrfeigen, Schläge und Tritte“, erzählt der Richter a.D. im Gespräch mit IPPEN.MEDIA. „Wir mussten in dieser Zeit immer wieder in schmerzhaften Position sitzen. Die Polizisten haben uns immer wieder angeschrien, beleidigt und bedroht. Wir bekamen kein Essen. Es gab lediglich ein kleines Stück Brot und etwas Wasser, was wir aber zu Zweit bekamen.“

Später kam Çelik ins Sincan-Gefängnis in der Hauptstadt. Drei Jahre und drei Monate verbrachte er dort, bevor er flüchten konnte. Seine Zeit im Gefängnis verbrachte er vor allem in einer 12-Mann-Zelle. Allerdings mussten hier fast durchgehend 25 Insassen Platz finden. „Die Hälfte von ihnen waren Militärrichter und die andere Hälfte Militärärzte“. Allen wurden Terrordelikte und der Versuch eines Umsturzes vorgeworfen.

Vorherige Berichte bestätigen ebenfalls massive Folter in der Türkei

Die massiven Folterfälle bestätigen auch vorherige Berichte. „Das ganze Land ist zu einem Ort der Folter geworden“, lautete im Juni das Urteil von TIHV, des Menschenrechtsvereins IHD und des türkischen Ärztebundes TTB. „Mit der Zunahme des Autoritarismus der Regierung werden in den Haftanstalten Folter und andere Misshandlungen fortgesetzt“, hieß es damals. Präsident Recep Tayyip Erdogan hat die Türkei-Wahl im Mai für sich entschieden und sich dadurch weitere fünf Jahre Alleinherrschaft gesichert. Eine Abnahme der Menschenrechtsverstöße ist daher nicht zu erwarten. (Erkan Pehlivan)