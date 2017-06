Türkei protestiert bei US-Botschafter

Nach Erlass von Haftbefehlen

+ © Uncredited Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan spricht in Ankara während eines Diners zum Fastenbrechen. Foto: Uncredited/Presidency Press Service © Uncredited

Istanbul (dpa) - Die Türkei will den Erlass von Haftbefehlen gegen zwölf Personenschützer ihres Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in den USA nicht so einfach hinnehmen. Das türkische Außenministerium teilte am Mittwochabend mit, US-Botschafter John Bass sei zu einem Gespräch ins Ministerium "eingeladen" worden.