Stichwahl in der Türkei: Wahlberechtigte in Deutschland treten wieder an die Urne

Von: Victoria Krumbeck

Teilen

Vom 20. Mai an können Türken und Türkinnen in Deutschland an der Stichwahl zwischen Erdoğan und Kılıçdaroğlu teilnehmen. Auch dieses Mal stehen die Chancen für den türkischen Präsidenten gut.

Ankara/Frankfurt - Nach der ersten Runde der Türkei-Wahl am 14. Mai stand fest, dass der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan die absolute Mehrheit nicht erreicht hat. Daher muss Erdoğan in einer Stichwahl gegen Herausforderer und Oppositionsführer Kemal Kılıçdaroğlu von der CHP antreten. Die Stichwahl findet zwar erst am 28. Mai statt, doch türkische Wählerinnen und Wähler in Deutschland dürfen ihre Stimme bereits ab Samstag (20. Mai) abgeben. Erdoğan gilt weiterhin als Favorit.

Stichwahl in der Türkei: Wahlberechtigte in Deutschland stimmen ab

Bis zum 24. Mai sind die rund 1,5 Millionen Wahlberechtigten in Deutschland dazu aufgerufen, sich zwischen den beiden Präsidentschaftskandidaten zu entscheiden. Die Chancen, dass Erdoğan die Stichwahl gewinnt, stehen hoch. Bei der Wahl am 14. Mai stimmten etwa 65 Prozent der zur Wahl gegangenen Menschen für Erdoğan ab.

Wahlberechtigte Türken stehen vor einem Wahllokal zur Abstimmung für die Türkei-Wahlen. © Bernd Weißbrod/dpa

Von insgesamt 3,4 Millionen wahlberechtigten Auslandstürken und Auslandstürkinnen gab nur die Hälfte ihre Stimme ab. Auf Erdogan fielen 57,7 Prozent der Stimmen, Kemal Kılıçdaroğlu kam auf knapp 40 Prozent. Es wird damit gerechnet, dass sich das Verhalten der Wahlberechtigten im Ausland auch bei der Stichwahl nicht ändern wird. Die Parlamentswahl konnte die regierende AKP gemeinsam mit den Stimmen ihres ultranationalistischen Partners MHP am 14. Mai für sich entscheiden.

Zusätzlich wird der Vorwurf der Wahl-Manipulation laut. Nach der ersten Wahlrunde wurden Meldungen über mutmaßliche Wahlfälschungen aus mehreren Regionen der Türkei öffentlich. Aus Spanien angereiste Wahlbeobachtende sollen laut einem Medienbericht von den türkischen Behörden festgenommen und außer Landes gebracht worden sein.

Wahlkampf in der Türkei: Erdoğan vs. Kılıçdaroğlu - Das Duell um die Präsidentschaft Fotostrecke ansehen

Türkei-Stichwahl: Erdogan ruft zur Wahl auf - Kilicdaroglu verschärft den Ton

Kurz vor Beginn der Stichwahl in Deutschland wandte sich der amtierende Präsident Erdoğan am Freitag (19. Mai) an seine Anhängerinnen und Anhänger. Er bedankte sich für die Stimmen in der ersten Runde und forderte sie zur erneuten Stimmabgabe auf. „Jeder von Ihnen hat seinen Namen bereits mit goldenen Buchstaben in unsere politische Geschichte eingraviert“, schrieb er auf Twitter. „Ich bitte Sie, Ihr demokratisches Recht unbedingt wahrzunehmen.“

Zuvor hatte Herausforderer Kılıçdaroğlu schärfere Töne angeschlagen. „Ich werde alle Flüchtlinge nach Hause schicken, sobald ich an die Macht komme“, sagte er am Donnerstag (18. Mai) bei seiner ersten öffentlichen Rede nach der ersten Wahlrunde. Kılıçdaroğlu sprach in der Vergangenheit davon, Geflüchtete „binnen zwei Jahren“ zurückzuführen, wenn er die Wahl gewinnen sollte. Möglicherweise versucht er mit diesen zugespitzten Äußerungen diejenigen von sich zu überzeugen, die bei der ersten Wahlrunde für den ultranationalistischen Kandidaten Sinan Oğan stimmten. (vk/dpa)