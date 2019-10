Syrien-Offensive: Amnesty International wirft Erdogans Truppen Kriegsverbrechen vor

Von der Türkei unterstützte syrische Oppositionskämpfer fahren auf einem Pick-Up-Truck an einem Graffiti des Begründers der Türkei, Mustafa Kemal Atatürk, an der syrisch-türkischen Grenze vorbei.

Die Türkei und die USA haben sich auf eine Waffenruhe in Nordsyrien geeinigt. Berichten zufolge, wurde diese allerdings bereits gebrochen. Alle aktuellen Nachrichten im News-Ticker.

Seit dem 9. Oktober läuft eine türkische Militäroffensive in Nordsyrien

Die Offensive wird international scharf kritisiert

Aktuell haben sich die Türkei und die USA auf eine Waffenruhe in Syrien geeinigt

Allerdings ab es bereits kurz danach Berichte über einen weiteren türkischen Luftangriff

Amnesty International wirft Türkei Kriegsverbrechen in Syrien vor

Update 15.52 Uhr: Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hat der Türkei Kriegsverbrechen in Nordsyrien vorgeworfen. Die türkischen Streitkräfte und ihre syrischen Verbündeten hätten bei ihrer Militäroffensive gegen die kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG) "Kriegsverbrechen, Massentötungen und unrechtmäßige Angriffe" verübt, teilte Amnesty am Freitag mit. Die Organisation erklärte, über "erdrückende Beweise für willkürliche Angriffe in Wohngebieten" zu verfügen.

Amnesty-Generalsekretär Kumi Naidoo bescheinigte der türkischen Armee und ihren syrischen Verbündeten eine "vollkommene Gleichgültigkeit gegenüber dem Leben von Zivilisten". Dem Amnesty-Bericht zufolge griffen die von Ankara kontrollierten Streitkräfte unter anderem ein Wohnhaus, eine Bäckerei und eine Schule an.

Amnesty beruft sich auf Videoaufnahmen sowie Aussagen von 17 Zeugen, unter ihnen Rettungskräfte, medizinisches Personal, humanitäre Helfer, Vertriebene und Journalisten. Ein kurdischer Mitarbeiter des Roten Kreuzes sagte demnach, er habe nach einem türkischen Luftangriff am 12. Oktober in der Nähe einer Schule verkohlte Leichen aus einer Ruine getragen. Die türkische Regierung kommentierte den Amnesty-Bericht zunächst nicht.

Syrien-Konflikt: Scharfe Kritik von Tusk - Waffenruhe sei „Kapitulations-Aufforderung“

Update vom 18. Oktober, 15.40 Uhr: Seit der Vereinbarung der Waffenruhe sei es in vielen zuvor umkämpften Gegenden friedlich, hieß es aus Kurdenkreisen. Rund um die Grenzstadt Ras al-Ain habe es allerdings weiterhin Granatenbeschuss und Maschinengewehrfeuer gegeben, berichtete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Die Angabe stieg von fünf auf sieben getötete Zivilisten und vier syrische Kämpfer sowie mindestens 21 verletzte Personen. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan sagte auf die Frage nach Gefechten am Freitag in Istanbul, das sei „Spekulation und Desinformation“, der man nicht glauben solle. Die Türkei erklärte außerdem, ihre Offensive werde nicht gestoppt, sondern „unterbrochen“.

EU-Ratschef Donald Tusk hat die von der Türkei und den USA vereinbarte Waffenruhe für Nordsyrien scharf kritisiert. „Diese sogenannte Waffenruhe ist nicht das, was wir erwartet haben“, sagte Tusk am Freitag zum Abschluss des EU-Gipfels in Brüssel. „Das ist in Wirklichkeit kein Waffenstillstand, das ist die Aufforderung an die Kurden zu kapitulieren.“

Türkei-Syrien-Konflikt: Militäroffensive gegen kurdische YPG - Trump drohte mit Sanktionen

Am Mittwoch, den 9. Oktober, hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan den Startschuss für eine lang geplante Offensive gegen Kurdenmilizen in Nordsyrien gegeben. Das Ziel der Türkei laut Erdogan: „Den Terrorkorridor, den man an unserer südlichen Grenze aufbauen will, zu zerstören und Frieden und Ruhe in die Region zu bringen.“

Der Einsatz ist international stark umstritten und wird heftig kritisiert. Kritiker machen auch den USA schwere Vorwürfe, weil die türkische Offensive durch den Abzug der US-Truppen aus dem Grenzgebiet überhaupt erst möglich wurde. US-Präsident Donald Trump hat daraufhin Sanktionen gegen die Türkei verhängt. Er drohte, "die Wirtschaft der Türkei umgehend zu zerstören, wenn die türkische Führung ihren gefährlichen und zerstörerischen Weg fortsetzt".

Türkei-Offensive in Syrien: Erdogan will YPG besiegen - Journalisten sterben bei Angriff

Ziel der Operation ist die kurdische YPG-Miliz, die auf syrischer Seite der Grenze ein großes Gebiet kontrolliert. Die Türkei sieht in ihr einen Ableger der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK und damit als Terroristen. Der Angriff sei eine Selbstverteidigungsmaßnahme. Während die Türkei betont, ausschließlich Terrorzellen anzugreifen, berichten Aktivisten aus Syrien von Angriffen auf Zivilisten und einem Flüchtlingschaos. Die Hilfsorganisation „Ärzte ohne Grenzen“ hat ihre Mitarbeiter aus der Region abgezogen - in dem Wissen um die schwerwiegenden Folgen für Verletzte. Die Lage vor Ort sei jedoch zu unsicher. Mindestens zwei Journalisten sind Berichten zufolge bei einem Angriff auf einen zivilen Konvoi getötet worden.

Türkei-Offensive gegen Kurden: Erdogan will „Sicherheitszone“ in Nordsyrien

Die Türkei will die Kurdenmilizen aus der Grenzregion vertreiben und dort in einer sogenannten „Sicherheitszone“ syrische Flüchtlinge ansiedeln, die derzeit in der Türkei und Europa leben. Die Kämpfe konzentrieren sich auf die syrische Grenzstadt Ras al-Ain. Die Türkei hat seit Beginn des Bürgerkrieges im Nachbarland Syrien rund 3,6 Millionen Flüchtlinge aufgenommen - mittlerweile kippt aber die anfangs von vielen gelebte Willkommenskultur, unter anderem wegen der schlechten wirtschaftlichen Lage im Land.

Syrien/Türkei: Wurde die vereinbarte Waffenruhe bereits gebrochen?

Am Donnerstagabend kam es zu einer neuen Entwicklung: Nach stundenlangen Verhandlungen mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan hat US-Vizepräsident Mike Pence am Donnerstagabend in Ankara eine Vereinbarung über eine Waffenruhe in Nordsyrien verkündet. Die Türkei kündigte zwar an, ihre Militäroffensive für fünf Tage auszusetzen, damit die kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG) ihre Kämpfer aus einer geplanten "Sicherheitszone" entlang der türkischen Grenze abziehen. In Nordsyrien griffen türkische Luftwaffe und Artillerie aber am Freitag weiter an. Laut Aktivisten seien mindestens fünf Zivilisten bei einem türkischen Luftangriff getötet worden.

