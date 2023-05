Erdoğan feiert Erfolge in Österreich – Experten nennen Gründe

Von: Franziska Schwarz

Präsident Recep Tayyip Erdoğan schneidet bei der Türkei-Wahl in Österreich besser ab als im eigenen Land. Woran liegt das?

Wien/Ankara – Recep Tayyip Erdoğan hat bei der Türkei-Wahl 2023 gesiegt – in Österreich: Unter den dort lebenden Türken erreichte er 72 Prozent der abgegebenen Stimmen, so das vorläufige Ergebnis. Zum Vergleich: in Deutschland stimmten gut 65 Prozent für Erdogan.

Warum ist Erdogan in Österreich so stark? Oder auch in Belgien und den Niederlanden, wo er vergleichbare Zahlen erreicht. Ein Deutschtürke gab nach dem Wahlabend eine persönliche Antwort im „Hart aber fair“-Talk: Sie fühlten sich außerhalb der Türkei nicht wirklich angenommen. Der Soziologe Kenan Güngör äußerte sich gegenüber dem österreichischen Standard ähnlich. Selbst in der dritten Generation hätten Türkischstämmige nach wie vor das Gefühl, „bestenfalls geduldet zu sein“.

Auslandstürken in Österreich stimmen teils wegen „Anti-Türkei-Diskurs“ für Erdoğan

Der Türkei-Experte Politologe Cengiz Günay ging im Standard noch weiter. Auslandstürken fühlten sich in Österreich einem „Anti-Migrations-, Anti-Islam- und Anti-Türkei-Diskurs ausgesetzt“. Auf AKP-Chef Erdogan, der sich stets als „Fürsprecher der Auslandstürken“ präsentiere, fiele dann deshalb ihre Wahl.

Ein Blick in die Statistik kann ebenfalls einige Anhaltspunkte liefern. Der Bericht „Migration & Integration 2022“ für Österreich stellte unter anderem Folgendes fest:

Armutsgefährdet waren 36 Prozent der Austro-Türken

Ausgrenzungsgefährdung traf 2020 zehn Prozent von ihnen

Die Arbeitslosenquote betrug 2021 unter den in Österreich lebenden Türken 21,6 Prozent

Die Frage nach der Verbesserung der persönlichen Lebenssituation in den vergangenen drei Jahren bejahten nur 25 Prozent

44 Prozent der in Österreich lebenden Türken fühlten sich in den letzten zwölf Monaten zumindest gelegentlich benachteiligt – und nur 28 Prozent nie

Viele Austro-Türken kommen aus der Erdoğan-Hochburg Josgad

Gut 70 Prozent der für die Erhebung befragten Austro-Türken gaben allerdings auch an, sich Österreich zugehörig zu fühlen. Ihre AKP-Sympathien sind vielleicht teila mit regionalen Merkmalen zu erklären. So sagte Günay dem Standard, dass viele Austro-Türken aus ländlichen Regionen in Zentral- und Ostanatolien stammen. Dort schneidet die AKP traditionell gut. Viele von ihnen kommen nach Informationen der österreichischen Zeitung Die Presse aus dem Gebiet Josgad – eine der Hochburgen Erdoğans.

Erdogan bei der Wahlparty der AKP in Ankara

Erdoğan wurden vor Türkei-Wahl Wirtschafts-Erfolge zugeschrieben

Der Deutschtürke Ufuk Varol nannte im „Hart aber fair“-Talk einen weiteren gewichtigen Grund. Aus seiner Sicht hat Erdoğan mit seiner Politik die Türkei vorangebracht: „Mit der Erdoğan-Regierung haben wir gesehen: Da tut sich was.“ In Österreich wird sich diese Ansicht sicher auch finden. Mehr als 56 Prozent der türkischen Wahlberechtigten in Österreich haben bei der Türkei-Wahl 2023 ihre Stimme abgegeben, schätzte der Botschafter Ozan Ceyhun. (frs)