Türkei bleibt in der Krise: Scheitert auch Erdogans neues Team?

Von: Erkan Pehlivan

Teilen

Mit einem neuen Team wollte Präsident Erdogan nach der Türkei-Wahl die Wirtschaft seines Landes retten. Bislang scheint das nicht zu gelingen.

Ankara - Eigentlich wollte Präsident Recep Tayyip Erdogan nach der Türkei-Wahl im Mai mit einem neuen Team die Wirtschaft ankurbeln. Das sollte vor allem mit dem neuen Finanzminister Mehmet Simsek und der neuen Präsidentin der Zentralbank, Hafize Gaye Erkan, geschehen. Bislang konnten die beiden ehemaligen US-Banker allerdings nichts an den miesen Wirtschaftszahlen ändern. Diese lassen nicht Gutes erahnen.

Unabhängige Fachleute sehen Inflation in der Türkei bei 108 Prozent

Laut dem unabhängigen Wirtschaftsinstitut Ena Grup liegt die Inflation inzwischen bei 108,58 Prozent. Das staatliche Statistikamt TÜIK hat seine Zahlen noch nicht veröffentlicht. Die amtlichen Zahlen lagen in den vergangenen Jahren zum Teil deutlich niedriger und gelten daher als „beschönigend“. So schreibt der Abgeordnete der Grünen Linkspartei (YSP), Ömer Faruk Gergerlioglu, auf Twitter: „Niemand glaubt TÜIK.“

Der Abgeordnete hat darunter das Titelbild der Zeitung Karar mit der Aufschrift „TÜIK ist im Abseits“ gepostet. Gemeint sind die künftigen Sponsorenverträge des Fußballclubs Galatasaray Istanbul. Diese wollen nun neben den Zahlen der TÜIK auch die Zahlen der Ena Grup berücksichtigen. „Der Sportverein Galatasaray, einer der ältesten Sportvereine unseres Landes, möchte, dass die ENAG-Daten als Grundlage für die Steigerungsrate des Vertragspreises herangezogen werden, da er den TURKSTAT-Daten nicht vertraut“, schreibt der Abgeordnete Veli Agbaba (CHP) auf Twitter.

Auch nach der Türkei-Wahl geht es mit der Wirtschaft im Land weiter bergab. Das neue Team von Präsident Recep Tayyip Erdogan hat offenbar auch keine Lösung parat. © Nedim Enginsoy/dpa

Wirtschaft in der Türkei strauchelt: Türkische Lira verliert unvermindert an Wert

Auch die Währung verliert in der Türkei weiterhin an Wert, was die Lage für die Menschen noch schlimmer macht. Inzwischen kostet ein Euro 28,40 Türkische Lira (TL). Vor einem Jahr waren es noch 17,53 TL. Finanzminister Simsek versucht es nun, wie zuvor sein Vorgänger, mit Durchhalteparolen: „Die Rückkehr zur rationalen Politik wird schrittweise fortgesetzt“, schreibt der ehemalige US-Banker auf Twitter.

Die Hoffnungslosigkeit sieht man vor allem bei den jungen Menschen und Ärzten. In den ersten sechs Monaten des Landes haben 1361 Ärztinnen und Ärzte einen Antrag auf ein Führungszeugnis bei der türkischen Ärztevereinigung TTB (Türk Tabipleri Birliği) gestellt, um im Ausland arbeiten zu dürfen. Das Führungszeugnis der TTB gilt als Arbeitserlaubnis für das Ausland. Zum Vergleich: Vor zehn Jahren lag die Zahl bei 45.

Auch die jungen Menschen wollen zunehmend das Land verlassen. Eine jüngst veröffentlichte Studie der Konrad-Adenauer-Stiftung hat herausgefunden, dass 63 Prozent der jungen Menschen das Land verlassen wollten – die meisten von ihnen gaben als Ziel sogar Deutschland an.

Türkei rutscht auch in puncto Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte ab

Außer der schlechten Wirtschaftslage steht die Türkei in Sachen Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte ebenfalls schlecht da. Im Rechtsstaatlichkeitsindex der Nichtregierungsorganisation „World Justice Project“ liegt die Türkei auf Platz 116 unter 140 Staaten. Im Pressefreiheitsindex von „Reporter ohne Grenzen“ gehört die Türkei mit Platz 165 unter 180 Staaten zu den Schlusslichtern. Über 60 Journalisten sitzen derzeit in türkischen Gefängnissen. Einige von ihnen wurden sogar zu lebenslanger Haft verurteilt. (erpe)

Recep Tayyip Erdoğan: Das ist der Präsident der Türkei Fotostrecke ansehen