Türkische Armee bombardiert von den USA unterstützte Kurdenmiliz in Syrien

Die türkische Armee hat am Sonntag laut Medienberichten im Norden Syriens Stellungen der von den USA unterstützten Kurdenmiliz YPG bombardiert.

Kobane - Wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu meldete, beschoss die türkische Artillerie Stellungen der kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG) am Ostufer des Euphrat in der Region Kobane. Die Türkei betrachtet die YPG als den syrischen Ableger der von ihr bekämpften Arbeiterpartei Kurdistans (PKK), während die USA die Miliz im Kampf gegen die Dschihadisten in Syrien unterstützen.

Laut Anadolu wurden "Unterstände" der Kurdenmiliz bombardiert. Die YPG hatte Kobane im Januar 2015 von der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) eingenommen. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte wiederholt angekündigt, Kobane und weitere Orte in der Nähe der türkischen Grenze würden "von Terroristen gesäubert".

AFP