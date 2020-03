Selbstmordanschlag bei der US-Botschaft in Tunis: Zwei Tote und mehrere verletzte Polizisten

In Tunis kam es am Freitag zu einem Selbstmordanschlag. Es gab mindestens zwei Tote.

Tunis - Bei einem Selbstmordanschlag nahe der US-Botschaft in Tunis sind mindestens zwei Menschen getötet worden. Das tunesische Staatsfernsehen berichtete mit Verweis auf Sicherheitskreise von zwei Attentätern, die bei dem Anschlag getötet worden seien. Aus Polizeikreisen hieß es, dass mehrere Polizisten zum Teil schwerverletzt worden seien. Sie hatten sich sich an einem Wachposten nahe des Eingangs zur Botschaft aufgehalten.

Selbstmordanschlag in Tunis - Bilder zeigen zerstörtes Polizeifahrzeug

Augenzeugen berichteten lokalen Medien davon, dass sich die Attentäter auf einem Motorroller an einer Polizeiwache des Botschaftsgeländes in die Luft gesprengt hätten. Bilder in sozialen Medien zeigten einen beschädigten Wachposten, ein teilweise zerstörtes Polizeifahrzeug und ein zertrümmertes Auto auf der Straße vor der Botschaft. Die US-Botschaft rief per Twitter dazu auf, die Gegend rund um das Botschaftsgelände zu meiden.

Emergency personnel are responding to an explosion that occurred near the U.S. Embassy in Tunis. Please avoid the area and monitor local media for updates. — U.S. Embassy Tunis (@usembassytunis) March 6, 2020

Teils gepanzerte Sicherheitskräfte riegelten die Gegend ab. Ein Hubschrauber kreiste über der Botschaft. Die US-Botschaft in Tunis ist schwer gesichert und liegt in einem belebten Büroviertel in Tunis. Wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet, habe ein Angreifer versucht, in die durch die Polizei gesicherte Botschaft zu gelangen, sei aber gestoppt und getötet worden. „Es war ein zum Scheitern verurteiltes Vorhaben“, sagte ein Polizeisprecher. In Tunesien kommt es immer wieder zu Anschlägen auf Sicherheitskräfte.

Selbstmordanschlag in Tunis - auch die US-Botschaft in Bagdad stand zuletzt unter Beschuss

Erst im Juni vergangenen Jahres kam es in Tunis zu einem Selbstmordanschlag. Dabei gab es mehrere Verletzte.

Und nicht nur die US-Botschaft in Tunis wurde in letzter Zeit zum Ziel von Anschlagen. Im Zusammenhang mit der Irak/Iran-Krise stand zuzletzt auch immer wieder die US-Botschaft in Bagdad unter Beschuss.

