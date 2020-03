Anne Will entfällt: Zuschauern platzt endgültig der Kragen - es geht um den Zeitpunkt

Kein ARD-Talk am Sonntagabend: Wieder einmal entfiel Anne Will - trotz zahlreicher starker Themen, die diskussionswürdig erscheinen. Zuschauer kommentieren entsprechend.

Die ARD-Talkshow Anne Will musste gestern Abend entfallen .

musste gestern Abend . Auf Twitter machten Internet-User ihrem Ärger darüber Luft.

machten Internet-User ihrem Ärger darüber Luft. Viele finden den Zeitpunkt für den Sendungs-Entfall ungünstig, doch der Sender hat eine Begründung.

München - Im Syrien-Krieg ist Recep Tayyip Erdogan so stark unter Druck, dass der türkische Präsident nun die Grenzen für Flüchtlinge zur EU geöffnet hat*. Sein Ziel: die Staatengemeinschaft der Europäer damit zu zwingen, an seiner Seite in Syrien zu kämpfen. Die Lage an der Grenze zu Griechenland eskaliert. Was hat das für Auswirkungen auf Deutschland und Europa? Und welche Auswirkungen hat es für die Flüchtlinge?

Am Mittwoch steht zudem die erneute Wahl zum Ministerpräsidenten in Thüringen an. Schafft es der Kandidat der Linken Bodo Ramelow dieses Mal oder kommt es wieder zum Eklat? Und wie geht Deutschland mit dem Coronavirus* um, dass ich immer weiter ausbreitet*? Themen über Themen, doch Anne Will pausiert am Sonntagabend zur Top-Sendezeit um 21:45 Uhr in der ARD - mal wieder ein nicht ganz glücklicher Zeitpunkt, finden viele Zuschauer der Sendung. Einigen platzt der Kragen:

Anne Will fällt aus: „Coronavirus und Türkei: Ein paar Themen gäbe es ja schon ...“

„Heute nichts wichtiges politisches zu diskutieren. Lieber noch nen Krimi“, frotzelt einer. Oder: „Anne will heute nicht. Skiferien? Oder ist der Etat für 1. Quartal 2020 schon aufgebraucht, weil die Produktion der Sendung immer teurer wird? Ein paar Themen gäbe es ja schon: #Coronavirus zB Oder #Türkei, #Griechenland #Syrien Ach was! Viel zu politisch!“

Auch traurige Stimmen sind darunter: „Heute gibt’s kein #AnneWill! Schlechter kann eine Woche gar nicht enden! Stirnrunzelndes Gesicht.“

Für mich nicht nachvollziehbar, dass heute kein @AnneWillTalk ausgestrahlt wird. Themen sind genug da. Bitte um Aufklärung @DasErste @annewill#annewill — Luca (@gruber_luca) March 1, 2020

Und: „Anne Will fällt aus, weil zu viel wirklich Weltbewegendes passiert. Z.B., dass die Türkei möchte, dass wir ihren Krieg in Syrien führen und Flüchtlinge als Erpressung benutzt, nachdem sie Milliarden Steuergelder von der #EU eingesackt haben.“

Übrigens: Auch ein anderer Vorfall sorgte kürzlich bei Twitter für Empörung. Greta Thunberg wurde Opfer einer vulgären Sticker-Aktion - ihr Konter-Tweet fand im Netz einige lautstarke Unterstützer.

Anne Will (ARD): TV-Macher reagieren auf Kritik

Die Antwort der Sendemacher via Twitter: „Der NDR beauftragt eine bestimmte Anzahl von #AnneWill-Ausgaben pro Jahr. Derzeit sind es 30 Sendungen. Diese werden möglichst sinnvoll auf das Jahr verteilt. Nächste Woche sind wir wieder da.“

Der NDR beauftragt eine bestimmte Anzahl von #AnneWill-Ausgaben pro Jahr. Derzeit sind es 30 Sendungen. Diese werden möglichst sinnvoll auf das Jahr verteilt. Nächste Woche sind wir wieder da. — ANNE WILL Talkshow (@AnneWillTalk) March 1, 2020

Auch daraufhin folgt Kritik: „30 Sendungen p.a. sind schon sehr wenig für diesen relevanten Sendeplatz! Schlechtes Konzept, nicht durchdacht. #annewill #daserste #talkshow.“ Andere Twitter-Nutzer erwarten mehr Flexibilität vom Sender.

TV-Zuschauer dürfen sich in dieser Woche jedoch auf weitere Talk-Formate im öffentlich-rechtlichen freuen. Am Montagabend zeigt die ARD eine neue Ausgabe von Hart aber fair, Mittwoch ist Sandra Maischberger dran, ehe das ZDF am Donnerstag Maybrit Illner zeigt.

Übrigens: Zur Lage an der türkisch-griechischen Grenze verfasste Merkur-Redakteur Alexander Weber einen Kommentar. Seine Forderung: Die EU darf sich nicht erpressen lassen*.

*Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.